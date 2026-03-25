Tragedia vial en Salta: a dos años del hecho comenzará el juicio por la muerte de 5 personas

Las víctimas del siniestro vial cometido por Luciano López el 17 de marzo del 2024

La Justicia anunció que, tras 2 años de espera, comenzará el juicio por la tragedia en avenida Paraguay donde murieron 5 personas y otros 6 resultaron heridos. Entre el 13 y el 30 de abril se desarrollará la etapa oral donde las familias de las víctimas reclaman una condena ejemplar para el imputado.

El hecho sucedió en avenida Paraguay, ciudad de Salta el 17 de marzo de 2024. El conductor, Luciano López, era un joven de 21 años que manejaba con 1,02 gramos de alcohol en sangre. López perdió el control del vehículo y embistió a 11 personas.

Algunas de las víctimas perdieron la vida de manera instantánea mientras que otras fueron trasladadas al hospital donde los médicos intentaron salvarlos pero no pudieron. Por otro lado, 6 personas resultaron gravemente heridas.

El imputado enfrenta cargos por cinco homicidios simples, dos lesiones graves y cuatro lesiones leves tras el incidente que resultó en cinco víctimas fatales y seis heridos al embestir a un grupo de peatones que salían de locales bailables. El delito prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión y el juicio estará en manos de la jueza Gabriela Romero Nayar.

La causa detalla que López manejaba a 103 km/h, una velocidad considerablemente superior al límite permitido, y presentaba un valor retrospectivo de alcohol en sangre de 1,62 g/l de acuerdo al informe realizado por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Además, el análisis toxicológico detectó presencia de marihuana en orina al momento del hecho, según la acusación presentada por el fiscal Gabriel González.

Por su parte, el abogado querellante, Leonardo López, confirmó con InformateSalta que se realizó una audiencia clave por parte de la defensa del imputado. En esta, se solicitó a la jueza Nayar que el debate se realice con un tribunal de tres jueces.

El vehículo del joven alcoholizado de 21 años tras el siniestro vial (Fuente: Todo Salta)

Luego de este pedido, Leonardo López aseguró: “Entendemos que no corresponde, porque esto ya está planificado desde hace meses. Solo generaría una dilatación del juicio”. Además apuntó: “Los familiares quieren justicia. Vienen esperando esto hace dos años”.

La Justicia sostiene que el acusado por la tragedia en avenida Paraguay, encuadra en el concepto de “dolo eventual” previsto en los artículos 79, 90 y 89 del Código Penal. Esto significa que Luciano López sabía de antemano que su conducta podía causar un daño delictivo y aunque no desee directamente ese resultado, continúa con su acción.

El juicio oral que se extenderá hasta el 30 de abril, contará con 107 testigos, pruebas técnicas, pericias accidentológicas y estudios sobre la velocidad en la que conducía el joven de 21 años que provocó la muerte de 5 personas. Además, se confirmó que el acompañante del vehículo (en un principio también imputado) también será citado para testificar.

Las familias reclaman Justicia

Durante los últimos dos años, los familiares de las víctimas, muchos provenientes de otras provincias, tuvieron que sacrificarse para costear su estadía y asistir a las audiencias del caso. En medio del dolor, lograron organizar actividades solidarias para recaudar dinero.

La familia de las victimas siguen reclamando justicia judicial y piden una condena ejemplar (Fuente: El Tribuno)

Las personas que fallecieron en el siniestro vial de avenida Paraguay fueron identificado como: Ruth Tabarcache, Sergio Veizaga, Florencia Acosta, Karen Marín y Nahuel Brian Digan. En el episodio, otros cinco sobrevivientes sufrieron heridas graves, algunas de ellas con secuelas permanentes.

El padre de Ruth, trata de describir su dolor: “Desde ese día tengo un vacío tremendo en mi vida. Todas las familias estamos atravesadas por esta pérdida, por el daño moral que es inmenso”. Sobre el avance del caso explicó según El Tribuno: “Esperamos una condena ejemplar. Que esto sea un punto de inflexión en Salta, que siente jurisprudencia, que marque un antes y un después”.