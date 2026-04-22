Crimen y Justicia

San Francisco Solano: denuncian a un hombre por acoso; se masturbó frente a la casa de su vecina e intentó forzar la puerta

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y la víctima aseguró que el acoso es reiterado. Activó el botón antipánico en varias oportunidades, pero denunció que no obtuvo respuesta inmediata de la Policía

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Mario David G., de 32 años, quedó registrado en las cámaras de seguridad forzando la puerta y cometiendo exhibicionismo frente a su vecina

Una mujer de San Francisco Solano, Buenos Aires, denunció a su vecino por acoso sexual y exhibicionismo después de que intentara forzar la puerta de su casa y se masturbara en la entrada. El hombre, identificado como Mario David G., de 32 años, fue captado por las cámaras de seguridad intentando ingresar a la vivienda de la denunciante, quien aseguró haber alertado a las autoridades en reiteradas oportunidades.

La víncitma usó el botón antipánico asignado por la policía, pero no recibió respuesta inmediata. El hombre y la denunciante son vecinos desde hace años y, según la acusación, el hostigamiento viene ocurriendo de forma sostenida.

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El caso tomó estado público luego de la difusión del video por medios locales. “Hay mucha preocupación por estas horas, por un potencial violador suelto. Así dice la denuncia”, explicó en Infobae en Vivo Al Mediodía el periodista especializado en policiales, Facundo Kablan.

El hombre fue expuesto por las cámara de seguridad. “Mario David G., de 32 años, fue tomado por las cámaras de seguridad de la casa de su víctima. Fue denunciado por estos hechos de acoso y exhibicionismo. Además por intentar ingresar en más de una oportunidad a la casa de su víctima”, detalló Kablan.

Las imágenes de las cámaras muestran cómo Mario David G. intenta abrir la reja de la vivienda sosteniendo un objeto metálico mientras la llama por su nombre y, según la denuncia, se masturba en la puerta de la casa. La denunciante relató que, tras activar en más de una ocasión el botón antipánico proporcionado por la comisaría especializada en violencia de género, nunca llegó la asistencia policial prometida.

La denuncia por acoso sexual en San Francisco Solano generó alarma tras difundirse las imágenes del acusado intentando ingresar a la vivienda (Captura de video)
La denuncia por acoso sexual en San Francisco Solano generó alarma tras difundirse las imágenes del acusado intentando ingresar a la vivienda (Captura de video)

El relato de la víctima y antecedentes del caso

La mujer, de 28 años, inició su primera denuncia el 6 de abril, después de que su vecino cruzara el límite y llegara hasta la puerta de su casa. En esa ocasión, intentó forzar la cerradura y la reja, lo que motivó la asignación del botón antipánico. Días después, decidió instalar cámaras adicionales para registrar nuevas situaciones, ante el temor de que el acoso escalara a hechos aún más violentos.

Durante la madrugada del domingo, el hombre volvió a aparecer en la puerta de la damnificada, situación documentada en video. En esa ocasión, la llamó por su nombre y realizó actos de exhibicionismo. La policía fue alertada en dos oportunidades, tanto a través del botón antipánico como por teléfono al 911, pero el patrullero nunca llegó.

“Toqué un botón antipánico dos veces, que me habían dado la primera denuncia que, que yo había hecho. Me dijeron que me iban a mandar un móvil y ese móvil nunca llegó. Yo estaba en un ataque de pánico con mucho miedo. Yo vivo sola. Esta persona es mi vecino. Eh, en ese momento justamente había pasado su hermano y se fueron juntos”, afirmó la víctima en diálogo con los medios.

Kablan precisó: “A 800 metros de la casa está la comisaría 10° de Almirante Brown, que recién actuó en las últimas horas ante la trascendencia pública del caso y, el comando de patrullas de Almirante Brown ordenó un rondín preventivo, es decir, un recorrido preventivo en la zona por este, este hecho”.

El caso sigue activo y la víctima reiteró su reclamo ante las autoridades, mientras se aguarda por la intervención judicial y nuevas medidas de protección.

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