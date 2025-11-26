Perú

Tres mujeres denuncian a su vecino por acoso sexual y sujeto las amenaza diciendo que es ‘inimputable’

Tres afectadas narran que el vecino las vigila y les envía mensajes inapropiados, situación que genera temor e incertidumbre

Guardar
Mujeres denunciaron a su vecino por acoso en San Miguel, debido a que les envía mensajes sexuales sin consentimiento| Video: Latina Noticias

Vecinas de un edificio en San Miguel, distrito de Lima, denuncian que viven situaciones sistemáticas de acoso digital y físico por parte de un residente del mismo inmueble. Según informó Latina Noticias, al menos tres mujeres recibieron mensajes insistentes y de connotación sexual en sus teléfonos y redes sociales. El caso ha generado inquietud en la zona y expuso limitaciones en las medidas de protección.

El citado medio, precisa que Luis Delgado, identificado por las denunciantes como el presunto acosador, envió mensajes nocturnos a distintas mujeres, utilizando diferentes números telefónicos para evadir bloqueos.

“Me escribió de madrugada, desde dos números distintos. Quiere ser mi pareja, dice saber que tengo hijos”, declaró una de las víctimas.

Pese a los intentos de bloquear la comunicación, Delgado continuó contactando a sus vecinas y envió mensajes de tono sexual y llegó a seguir a una de las denunciantes por varias cuadras.

Acoso sexual: vecinas denuncian a
Acoso sexual: vecinas denuncian a residente que les envía mensajes| Latina Noticias

“Fui a un restaurante en la Avenida Universitaria y él me siguió. No me habló, pero permanecía a unos metros”, señaló la víctima durante la cobertura.

Víctimas presentan denuncian

Luego de formalizar la denuncia ante la comisaría de San Miguel, una de las mujeres descubrió que ya existían otras acusaciones por hechos similares contra Delgado. Otra vecina, que afirma soportar este hostigamiento desde 2020, manifestó que el sujeto la abordó con propuestas ofensivas y exigencias para encontrarse en lugares públicos durante la noche.

“Me mandaba comentarios asquerosos, decía que tenía que ir al parque de madrugada para oficializar una relación”, añadió.

Las víctimas aseguran que Delgado no ha presentado ningún tipo de arrepentimiento. “Dice que nunca le va a pasar nada y que perdemos el tiempo denunciándolo, porque no lo pueden meter preso”, expresó una de las afectadas.

La UNI vuelve a ser
La UNI vuelve a ser noticia por casos de acoso sexual. - Crédito: composición Infobae Perú/Andina

El impacto emocional se extiende más allá de las denuncias individuales. Una joven explicó cómo el hostigamiento se agravó tras enterarse Delgado de la denuncia presentada en su contra.

Desde entonces, no solo ella, sino también miembros de su familia, han recibido mensajes. “Mental y emocionalmente, en las noches no duermo. Tengo que salir siempre acompañada por algún familiar”, dijo en voz recogida por el noticiero.

Canales de ayuda

El acoso, en cualquiera de sus formas, constituye una conducta prohibida por la legislación peruana y representa una vulneración a los derechos fundamentales de las personas.

  • Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP): Atención especializada para mujeres en situación de violencia, funciona las 24 horas, todos los días del año. Brinda orientación, consejería y derivación a los servicios correspondientes.
  • Centros de Emergencia Mujer (CEM): Espacios de atención presencial en todo el país para recibir denuncias, asesoramiento legal, apoyo psicológico y social.
  • Chat 100: Servicio de consejería en línea para víctimas y testigos de violencia.
  • Policía Nacional del Perú (PNP): Las comisarías reciben denuncias de acoso, amenazas o cualquier situación de riesgo. Asimismo, te puedes comunicar al 105 para cualquier tipo de intervención.
  • Ministerio Público / Fiscalía: Se puede denunciar en cualquier sede fiscal, que tiene la obligación de iniciar investigaciones por acoso y violencia hacia la mujer.

Temas Relacionados

Acoso sexualSan Miguelperu-noticias

Más Noticias

Dua Lipa hizo estallar San Marcos con un show inolvidable: se tomó selfies con el público, elogió la gastronomía y cantó junto a Mauricio Mesones

Entre éxitos globales, mensajes en español, elogios a la gastronomía peruana y una emotiva interpretación de “Cariñito” junto a Mauricio Mesones, la cantante prometió volver al Perú para futuras giras.

Dua Lipa hizo estallar San

Comisión Permanente inhabilita a Delia Espinoza: la fiscal revela los abusos que habría sufrido en el proceso

De aprobarse en el pleno, Espinoza no podrá regresar al Ministerio Público. Ella denunció una venganza política de parte de algunos congresistas

Comisión Permanente inhabilita a Delia

Valor de apertura del dólar en Perú este 26 de noviembre de USD a PEN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del dólar

¿Tensión en la frontera entre Chile y Perú?: militares peruanos resguardarán la zona y piden a Boric tomar acción

El inminente despliegue de las Fuerzas Armadas peruanas y el anunciado estado de emergencia en zonas limítrofes generan preocupación en el país sureño, mientras crece la crisis migratoria

¿Tensión en la frontera entre

Entradas gratis al Parque de las Leyendas para diciembre 2025: conoce quiénes tiene pase libre

El zoológico desarrolla actividades educativas centradas en el cuidado del entorno, la preservación de la diversidad biológica y la promoción de los valores naturales y culturales

Entradas gratis al Parque de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisión Permanente inhabilita a Delia

Comisión Permanente inhabilita a Delia Espinoza: la fiscal revela los abusos que habría sufrido en el proceso

Juez Juan Torres Tasso rechaza pedido de abstención de la JNJ y seguirá en el caso de Delia Espinoza

Exdirectora del Pronabec culpa al MEF por no incluir presupuesto para becas: “Es un error técnico”

Polémica por Beca 18: Directora de Pronabec presentó su renuncia luego de revelarse falta de presupuesto

Sentencia de Martín Vizcarra EN VIVO HOY: PJ decide si expresidente va a prisión por casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

ENTRETENIMIENTO

Mauricio Mesones recibe elogios por

Mauricio Mesones recibe elogios por representar a Perú y la cumbia peruana en el concierto de Dua Lipa

Dayanita tendría doble vida en EE. UU. y lo niega: Magaly Medina expone audio, video y tarifas que revelarían la verdad

¿Quién es Analía Jiménez?: la mujer que marca la relación de Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau desde 2016

Mauricio Mesones comparte momento íntimo con los padres de Dua Lipa luego de interpretar ‘Cariñito’

Mauricio Mesones cuenta cómo gestó su presentación con Dua Lipa desde Chile: “Hasta preparé mi inglés y me dijo que hablaba español”

DEPORTES

Gonzalo Napoli, el volante que

Gonzalo Napoli, el volante que Universitario quiere para 2026: del descenso a la gloria y su complicado paso fuera de Uruguay

Paolo Guerrero engañó a arquero al patear penal en amistoso de Kings League: jugador de Alianza Lima se sacó la zapatilla y anotó gol

Jefferson Farfán reveló a las dos estrellas mundiales que sueña entrevistar en ‘Enfocados’

Dónde ver Real Madrid vs Olympiacos HOY en Perú: canal tv online del partido por jornada 5 de la Champions League 2026/26

Ayacucho FC anuncia batalla legal para mantener su lugar en la Liga 1: “Manos oscuras quieren quitarnos lo ganado en cancha”