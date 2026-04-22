Crimen y Justicia

Otro argentino detenido por racismo en Brasil: los testimonios de la víctima y del compatriota que lo denunció

Samara Rodrigues de Lima, la joven de 23 años insultada, brindó detalles de lo ocurrido. También habló Juan Esteban García, el albañil argentino que presenció el ataque y llamó a la policía

Guardar

El hombre fue acusado de insultar a una cajera de supermercado en Río de Janeiro

Un nuevo episodio violento protagonizado por un argentino en Brasil generó repercusiones internacionales luego de que un hombre de 67 años fuera arrestado en Copacabana, Río de Janeiro, por insultar de manera racista a una joven brasileña en la fila de un supermercado. El hecho, ocurrido en la mañana del lunes en la sucursal de la cadena Mundial sobre la calle Siqueira Campos, tuvo como protagonistas a la víctima, Samara Rodrigues de Lima, de 23 años, y a José Luis Haile, el argentino que fue finalmente detenido e imputado por injuria racial. El incidente fue presenciado y denunciado por otro argentino, el albañil Juan Esteban García, quien intervino ante la agresión y alertó a las autoridades.

Todo comenzó cuando Samara, repartidora de una aplicación, aguardaba en la fila con cuatro pedidos por procesar. Decidió colocarse frente a una caja aún cerrada, pensando que sería más rápido. Detrás de ella, según indica la denuncia a la que accedió Infobae, se ubicó Haile, quien comenzó a quejarse por la demora y la lentitud de la cajera, lo que derivó rápidamente en una discusión.

Según relató la joven a O Globo, ella intentó evitar el conflicto, pero cuando replicó que la fila estaba cerrada y pidió que no la mandaran callar, el hombre la insultó dos veces con la expresión “negra puta”.

La escena, que se extendió por unos 15 minutos desde que Samara llegó con sus pedidos hasta que completó su compra, estuvo marcada por la tensión y la falta de intervención del personal del supermercado. “Empecé a enfadarme con él y lo llamé cobarde porque habló en voz baja durante el insulto racista. En ese momento, estaba muy nerviosa y enfadada. No me esperaba que esto sucediera y esperaba un poco más de apoyo del personal del supermercado, pero los guardias de seguridad no hicieron nada. Volví al trabajo este miércoles. Ayer no pude trabajar. Me siento cansada, todavía un poco frustrada y con miedo de que algo así pueda volver a ocurrir”, detalló Samara en una conversación con el medio brasileño.

La situación cambió cuando otro argentino, Juan Esteban García, que estaba presente en la fila, decidió intervenir. “Al principio no le presté mucha atención porque pensé que era una discusión tonta. Pero cuando el racista la mandó a callar y la insultó, me di cuenta de que era serio. Decidí intervenir porque la vi muy vulnerable y pensé que era lo correcto. Soy mestizo y también sufrimos racismo en Argentina. Pero allí no hay ninguna ley que lo prohíba. Así que me puse en su lugar. Lamentablemente, este tipo de personas aún existen, pero tenemos que actuar con mano dura contra ellas, de lo contrario esto nunca terminará”, relató.

Vista exterior del supermercado Mundial con su logotipo naranja y azul, fachada rayada, gente en la entrada y un coche clásico beige en primer plano
El supermercado en el que el argentino detenido en Brasil profirió un insulto racista contra una empleada

García alertó a los guardias de seguridad, contactó a la policía y logró que dos agentes de la Guardia Municipal detuvieran al agresor, que fue trasladado a la Comisaría 12 de Copacabana. Según indicó O Globo, el martes, tras una audiencia de custodia, el tribunal de Río de Janeiro convirtió la detención en prisión preventiva y Haile fue trasladado a la Prisión José Federico Marques, en Benfica, Zona Norte de Río.

La cadena Supermercados Mundial informó a la prensa que la situación fue rápidamente controlada con la intervención de la Guardia Municipal y que valora un ambiente seguro y respetuoso para todos. Haile reside en Brasil desde hace dos años.

Un hombre con camiseta de fútbol amarilla y número 10 es escoltado por dos agentes, uno con chaleco 'RIO + SEGURO', cerca de un edificio con un cartel de 'POLÍCIA'
Así se llevaron detenido al argentino acusado por injuria racial

El antecedente inmediato de este episodio es el de Agostina Páez, la abogada santiagueña que permaneció más de dos meses retenida en Brasil tras ser acusada de injuria racial en un bar de Ipanema, otro barrio de la zona sur carioca, donde fue filmada realizando gestos racistas hacia empleados del local.

Páez regresó a la Argentina el 1° de abrildespués de pagar una fianza de 20 mil dólares y bajo autorización judicial para esperar el fallo final en Santiago del Estero.

Temas Relacionados

RacismoBrasilRío de JaneiroÚltimas noticias

Últimas Noticias

Juicio por la muerte de Maradona: por qué un abogado planteó que los hijos podrían ser imputados si declaraban

Lo dijo uno de los defensores de la psiquiatra Agustina Cosachov antes de que testificara Gianinna Maradona. Los jueces se lo recharazon inmediatamente. Cuál fue el argumento

Juicio por la muerte de Maradona: por qué un abogado planteó que los hijos podrían ser imputados si declaraban

Dos adolescentes intentaron robar una moto en Caballito, huyeron y fueron detenidos: uno tenía antecedentes

Se trata de dos menores de 16 y 17 años que fueron atrapados por miembros de la Policía de la Ciudad

Dos adolescentes intentaron robar una moto en Caballito, huyeron y fueron detenidos: uno tenía antecedentes

El nuevo giro en la historia de Diego Guastini, el financista narco asesinado por sicarios

El remate de los bienes ligados al contador asesinado en 2019 -entre ellos, su cueva financiera en la calle Florida- permitirá a la Procuración investigar delitos cripto con nuevas tecnologías. El crimen sigue impune hasta hoy

El nuevo giro en la historia de Diego Guastini, el financista narco asesinado por sicarios

Otro argentino detenido en Brasil por injuria racial: lo acusan de insultar a una joven en un supermercado

Se trata de un hombre de 67 años, que reside desde hace dos en el país vecino. El caso se suma al antecedente reciente de Agostina Páez

Otro argentino detenido en Brasil por injuria racial: lo acusan de insultar a una joven en un supermercado

Insólito robo en una funeraria: entró a una sala velatoria y se llevó la placa identificatoria de un fallecido

Ocurrió este lunes en la histórica cochería “Oviedo” de José C. Paz. El delincuente fue captado por las cámaras de seguridad de la sala velatoria y continúa prófugo

Insólito robo en una funeraria: entró a una sala velatoria y se llevó la placa identificatoria de un fallecido
DEPORTES
Con varios argentinos en cancha, se completa la primera ronda del Masters 1000 de Madrid: orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

Con varios argentinos en cancha, se completa la primera ronda del Masters 1000 de Madrid: orden de juego y cómo ver los partidos en vivo

Quién es Harry Williams, el piloto de 11 años que contrató McLaren: “El sucesor de Lando Norris”

El futuro de Enzo Fernández: los tres gigantes del fútbol que lo tienen en la mira y cuánto podrían pagar por su pase

Alerta en Brasil por la posible baja de una de sus figuras para el Mundial 2026: “Prácticamente descartado”

“Están paranoicos”: la decisión que tomaron Tiger Woods y su pareja tras el accidente vial y la internación del golfista

TELESHOW
El llanto de Paula Chaves al hablar por primera vez de la muerte de Moro: “No sabía que esto dolía tanto”

El llanto de Paula Chaves al hablar por primera vez de la muerte de Moro: “No sabía que esto dolía tanto”

Muna Pauls explicó el motivo de su ausencia en las redes sociales: “No estuve cantando mucho”

Sofía Jujuy Jiménez se definió como “la reina del cringe”: “Después vienen los resultados copados”

Murió Ricardo de Pascual, uno de los actores de “El Chavo del 8″

Los contratiempos que padeció Sofía Solá antes de mudarse a Barcelona: “Fui tres veces a Ezeiza”

INFOBAE AMÉRICA

La presidenta de YPFB dimitió tras menos de un mes en el cargo y dejó expuesta la crisis estructural de la petrolera boliviana

La presidenta de YPFB dimitió tras menos de un mes en el cargo y dejó expuesta la crisis estructural de la petrolera boliviana

La movilización liderada por CODECA y estudiantes demanda cambios sociales y políticos al gobierno de Arévalo

Más de 300 nuevos guardaparques custodian las áreas protegidas en Panamá

Condenan en El Salvador a red por fraude millonario contra empresa que opera en Centroamérica

Panamá pone fin a la lotería electrónica tras fallo judicial