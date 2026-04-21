Crimen y Justicia

Fue a una cita y desapareció por seis días: apareció muerto como NN en un hospital

Tras enviar su ubicación a un amigo antes del encuentro, se perdió todo rastro. Su familia lo buscó durante casi una semana hasta que descubrieron que había ingresado sin identificar a un hospital, donde falleció sin que nadie supiera quién era

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El profesor brasileño Danilo Neves Pereira, de 35 años, fue hallado sin vida en la ciudad de Buenos Aires, seis días después de haber sido visto por última vez. Tenía una cita. Le envío la ubicación a un amigo por WhatsApp y posteriormente desapareció. Días después fue encontrado como NN en el hospital Ramos Mejía. Investigadores buscan esclarecer las circunstancias de la muerte y si hubo participación de terceros.

Neves Pereira, quien vivía hacía seis meses en Buenos Aires, era profesor universitario en la Universidad Federal de Goiás desde hacía diecisiete años. Había viajado a la Argentina para profundizar sus estudios en literatura y estaba por defender su tesis doctoral. Sus allegados comenzaron a buscarlo cuando advirtieron que no respondía llamados y descubrieron que la última comunicación fue el mensaje con la ubicación de un departamento en Avenida de Mayo, cerca de la Casa Rosada.

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Llegó a un hospital como NN, como una persona no identificada, con una descompensación psicotrópica. Falleció y seis días después descubrieron que era este profesor brasileño de 35 años, que era intensamente buscado”, explicó el periodista de Infobae en Vivo Al Mediodía, Facundo Kablan.

Encontraron muerto a un profesor brasileño
El profesor brasileño Danilo Neves Pereira fue hallado muerto como NN en el hospital Ramos Mejía tras estar desaparecido seis días en Buenos Aires

La desaparición y la búsqueda de Danilo Neves Pereira

El 14 de abril, en la madrugada, Danilo Neves Pereira envió por WhatsApp su ubicación a dos amigos antes de acudir a una cita con un ciudadano chileno, a quien había conocido a través de una aplicación. Incluyó todos los datos del encuentro, como nombre, ubicación, número de departamento y piso. Se trataba de una práctica habitual entre su círculo por seguridad.

Uno de sus amigos intentó comunicarse con él al día siguiente pero no obtuvo respuesta. Ante la falta de contacto, se presentó una denuncia en la Fiscalía número 17 por averiguación de paradero. Paralelamente, se impulsó una campaña en redes sociales para contribuir a su localización.

“Se hace una denuncia por parte de un amigo. La denuncia recae en la Fiscalía número 17, donde se inicia una causa por averiguación de paradero. Incluso intervienen distintos organismos. Hay una campaña muy fuerte en redes sociales para dar con el paradero de este profesor”, contó Kablan.

Al momento de rastrear hospitales, la División Búsqueda de Personas detectó la presencia de un paciente NN en el Ramos Mejía, ingresado alrededor de las 5 de la madrugada tras sufrir una descompensación psicotrópica. Este dato emergió como fundamental para encauzar la investigación.

Encontraron muerto a un profesor brasileño
La desaparición de Danilo Neves Pereira comenzó después de que enviara la ubicación de una cita con un ciudadano chileno por WhatsApp a dos amigos

Hospitalización y hallazgo del cuerpo

Un kioskero de la calle Cerrito, en inmediaciones del Obelisco, denunció a la policía que una persona se encontraba en estado alterado en su local. Esa misma madrugada, personal policial y del SAME intervinieron y trasladaron a Danilo Neves Pereira al hospital Ramos Mejía, donde fue admitido como persona no identificada.

“El kiosquero dice que lo vio en un estado alterado. Llama a la policía. La policía llega cuando ve que estaba con esta descompensación. Llaman al SAME y la ambulancia lo lleva rápidamente al hospital Ramos Mejía, y ahí es donde ingresa como NN”, contó Kablan.

El profesor permaneció internado varias horas y falleció por la descompensación psicotrópica. El expediente por averiguación de causales de muerte se inició en paralelo a la búsqueda por paradero. Al confirmar la identidad, ambas causas quedaron unificadas bajo la Justicia porteña.

“En ese entonces, durante el transcurso de la semana, hubo dos causas en paralelo. Una era la averiguación de paradero, que tenía la fiscalía 17, y la otra, la averiguación de las causales de muerte. Cuando descubren que era la misma persona, que la persona que había fallecido en el hospital Ramos Mejía era la misma persona que estaban buscando, se unifica todo y queda en una causa única de averiguación causales de muerte, que la tiene la fiscalía n° 17”.

Encontraron muerto a un profesor brasileño
El catedrático, sin antecedentes de consumo problemático, ingresó sin identificar al hospital por una descompensación psicotrópica que resultó fatal

Las incógnitas de la causa y las hipótesis de la investigación

Las autoridades investigan si la muerte fue consecuencia de un consumo voluntario de sustancias o si existió intervención de terceros. En el centro de la atención se ubica el ciudadano chileno identificado como Ulises, la persona con quien Danilo había pactado verse la noche previa a la desaparición.

Kablan precisó: “Los amigos de este profesor hablaron con Ulises, y lo que les habría dicho es que él lo echó prácticamente de su casa porque se había puesto molesto y lo invitó a retirarse, pero que no hubo ningún tipo de violencia”.

Allegados de Neves Pereira manifestaron sorpresa frente a la causa de muerte, ya que no presentaba antecedentes de consumo problemático. “Era una persona que no tenía un consumo problemático, al menos no aparentaba ser una persona con problemas de adicción. Era profesor, 17 años trabajando como profesor universitario. Había venido a Buenos Aires a continuar su tesis doctoral, a investigar un poco más sobre literatura. En pocos días, en un mes, tenía que defender su tesis doctoral”, contó Kablan.

Y agregó: “Lo que hoy tratan de investigar es si hubo la intervención criminal de una tercera persona. Y ahí podría estar este tal Ulises, este chileno con el cual se encuentra esa misma noche”, sostuvo Kablan. Las circunstancias exactas que rodearon las últimas horas de vida de Danilo Neves Pereira siguen bajo análisis judicial.

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