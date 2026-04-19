Crimen y Justicia

Un alumno amenazó a docentes en La Pampa y hallaron armas en la casa del padre: “Los voy a matar a tiros”

Un menor de 13 años lanzó amenazas a su escuela de Rancul y la intervención judicial reveló la presencia de armamento sin permisos en la casa paterna

Guardar
Primer plano de un cartel marrón oscuro con la palabra 'RANCUL' en letras grandes rosas. Al fondo, un mástil con la bandera argentina y cielo azul claro
Las amenazas las llevó a cabo un alumno de 13 años en la localidad de Rancul, La Pampa

Un alumno de 13 años amenazó con “matar a tiros” a docentes y directivos de una escuela de la localidad pampeana de Rancul, en un episodio que encendió las alarmas en medio de la preocupación nacional por el reto viral que promueve amenazas de masacres escolares.

La amenaza derivó en una rápida intervención judicial. Por orden del juez de control Diego Ambrogetti de la Segunda Circunscripción Judicial se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a los progenitores del menor. En uno de los procedimientos, llevado a cabo en la casa del padre, la policía secuestró una importante cantidad de armas de fuego y municiones que, según la investigación, no contaban con documentación que acreditara su tenencia legal.

Entre el armamento incautado había dos carabinas calibre 22, una pistola calibre 380, una escopeta doble caño, municiones de distintos calibres y visores nocturnos y térmicos De acuerdo con las actuaciones, el hombre estaría vinculado a la actividad de caza.

En diálogo con Infobae, el fiscal Guillermo Komarofky, de la Fiscalía temática de delitos contra las personas de la Segunda Circunscripción expresó que “algunas de las armas no tenían la documentación correspondiente mientras que otras sí tenían, pero esos permisos estaban vencidos que, al fin de la ley penal, es lo mismo que no tenerlo. Por esto se dio inicio a una causa por el delito de tenencia de arma de fuego sin autorización, con intervención de la fiscalía temática de delitos contra la propiedad”.

En todo el país se produjeron amenazas en establecimientos educativos (El Tribuno)
En todo el país se produjeron amenazas en establecimientos educativos (El Tribuno)

Por otra parte, el fiscal dispuso el secuestro de una notebook y un teléfono celular del chico involucrado en las intimidaciones.

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por el avance de un reto viral que circula entre estudiantes de distintas provincias y que replica amenazas de ataques en escuelas. La alarma se profundizó tras episodios recientes en distintos puntos del país y, especialmente, luego del caso registrado en la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno fue asesinado en un ataque perpetrado por un compañero que disparó con una escopeta.

Otras amenazas en investigación

Fuentes judiciales confirmaron que no se trata de un hecho aislado. También se investigan amenazas similares en escuelas de las ciudades de 25 de Mayo, General Acha, General Pico y Santa Rosa. A su vez, las instituciones educativas hicieron llegar a madres y padres de alumnos una alerta sobre lo peligro de este reto viral.

La Provincia pidió ser querellante

A través de la Fiscalía de Estado, el gobierno provincial de La Pampa solicitó constituirse como parte querellante en las causas penales abiertas por amenazas de tiroteos y mensajes intimidatorios en escuelas.

La presentación fue impulsada por el fiscal de Estado subrogante Araldo Eleno, por instrucción del gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto. Según explicaron, el objetivo es colaborar en las investigaciones, reforzar acciones preventivas y asegurar consecuencias institucionales y judiciales frente a este tipo de conductas.

Asesinaron a un chico en San Cristobal, Santa Fe - Ian Cabrera
El reto viral se desencadenó luego del tiroteo y muerte de un alumno en San Cristóbal, Santa Fe (Leo Galletto)

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la decisión busca resguardar la seguridad pública, garantizar el funcionamiento del sistema educativo y proteger a niñas, niños y adolescentes.

En paralelo, se dispusieron medidas preventivas y de contención, entre ellas suspensiones de actividades en algunos establecimientos, intervención de organismos de protección de derechos y asistencia de equipos técnicos especializados.

*Cristian Javier Acuña es Director de InfoHuella.com.ar

Temas Relacionados

Reto viralAmenazasIntimidacionesAlumnosEstudiantesLa PampaRanculúltimas noticias

Últimas Noticias

La Policía de la Ciudad secuestró 831 pares de zapatillas falsificadas valuadas en 35 millones de pesos

El operativo se realizó en Avellaneda. Las autoridades detectaron un esquema de contrabando que involucraba logística internacional y venta simultánea en internet y local físico

La Policía de la Ciudad secuestró 831 pares de zapatillas falsificadas valuadas en 35 millones de pesos

La misteriosa muerte de la “pitonisa de los ricos” en Ibiza: rituales, quemaduras y los datos de un anillo inteligente

El cuerpo de la argentina Florencia Bollini apareció en 2024 en el sauna de una mansión, rodeado de velas. Se cremó sin permiso de la familia y sus allegados sostienen que puede tratarse de un asesinato en un entorno del más alto poder

La misteriosa muerte de la “pitonisa de los ricos” en Ibiza: rituales, quemaduras y los datos de un anillo inteligente

Imputaron a cuatro adolescentes por amenazas de tiroteo y mensajes de intimidación en escuelas de Salta

La Justicia de Salta imputó a 4 jóvenes por intimidación pública tras amenazas en dos escuelas. La investigación apunta tanto a un posible efecto imitativo como a la influencia de comunidades virtuales que glorifican la violencia escolar

Imputaron a cuatro adolescentes por amenazas de tiroteo y mensajes de intimidación en escuelas de Salta

Brutal asalto en Berisso: tras sustraerle la cartera y encontrar sus datos personales, robaron su casa y golpearon a sus padres

Los agresores aprovecharon datos sustraídos en un primer robo para localizar el domicilio familiar y perpetrar un ataque con intimidación y maltrato físico

Brutal asalto en Berisso: tras sustraerle la cartera y encontrar sus datos personales, robaron su casa y golpearon a sus padres

Secuestraron 34 kilos de marihuana valuada a $700 millones en un operativo de narcotráfico en Neuquén

El operativo fue realizado tras una denuncia anónima y permitió decomisar importantes cantidades de marihuana, además de elementos vinculados al cultivo y comercialización

Secuestraron 34 kilos de marihuana valuada a $700 millones en un operativo de narcotráfico en Neuquén
DEPORTES
Continúa la fecha 15 del Torneo Apertura: la agenda de partidos del domingo además del Superclásico entre River y Boca

Continúa la fecha 15 del Torneo Apertura: la agenda de partidos del domingo además del Superclásico entre River y Boca

Crece el escándalo por el caso de infidelidad entre una periodista y un entrenador: la dura crítica que terminó en un explosivo despido

Conmoción por la trágica muerte de una atleta mientras disputaba el Ironman Texas: su cuerpo apareció tras la prueba de natación

La reacción de Julián Álvarez tras la derrota del Atlético de Madrid en la final de la Copa del Rey

River Plate y Boca Juniors animarán una nueva edición del Superclásico en el Monumental: hora, TV y todo lo que hay que saber

TELESHOW
La provocativa foto de Ivana Figueiras junto a Darío Cvitanich: “Mi cita”

La provocativa foto de Ivana Figueiras junto a Darío Cvitanich: “Mi cita”

Emoción a pleno en el show de Divididos: un nene subió a cantar al escenario y conmovió a Ricardo Mollo

Coty Romero contó las verdaderas razones de su salida de La cárcel de los gemelos: “Gracias por bancar”

El musical Billy Elliot se prepara para su arribo a la calle Corrientes: “Tenemos mucho talento en la Argentina”

Parálisis cerebral y un 70% de discapacidad física: quién es Lucho Miranda, el humorista que desafía prejuicios

INFOBAE AMÉRICA

León XIV clamó ante 100.000 fieles en Angola por “una nueva cultura de justicia” y el fin de la corrupción

León XIV clamó ante 100.000 fieles en Angola por “una nueva cultura de justicia” y el fin de la corrupción

Polémica porque importantes museos británicos ceden ante presiones chinas para ajustar sus publicaciones

Keir Starmer recibe el apoyo de sus ministro un día antes de su presentación en el Parlamento británico por el caso Mandelson

En Darfur, la violación se volvió parte de la vida cotidiana: “Hay algo que quiero contarte”

Bulgaria celebra su octava elección en los últimos cinco años