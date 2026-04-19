Un alumno amenazó a docentes en La Pampa y hallaron armas en la casa del padre: “Los voy a matar a tiros”

Las amenazas las llevó a cabo un alumno de 13 años en la localidad de Rancul, La Pampa

Un alumno de 13 años amenazó con “matar a tiros” a docentes y directivos de una escuela de la localidad pampeana de Rancul, en un episodio que encendió las alarmas en medio de la preocupación nacional por el reto viral que promueve amenazas de masacres escolares.

La amenaza derivó en una rápida intervención judicial. Por orden del juez de control Diego Ambrogetti de la Segunda Circunscripción Judicial se realizaron allanamientos en domicilios vinculados a los progenitores del menor. En uno de los procedimientos, llevado a cabo en la casa del padre, la policía secuestró una importante cantidad de armas de fuego y municiones que, según la investigación, no contaban con documentación que acreditara su tenencia legal.

Entre el armamento incautado había dos carabinas calibre 22, una pistola calibre 380, una escopeta doble caño, municiones de distintos calibres y visores nocturnos y térmicos De acuerdo con las actuaciones, el hombre estaría vinculado a la actividad de caza.

En diálogo con Infobae, el fiscal Guillermo Komarofky, de la Fiscalía temática de delitos contra las personas de la Segunda Circunscripción expresó que “algunas de las armas no tenían la documentación correspondiente mientras que otras sí tenían, pero esos permisos estaban vencidos que, al fin de la ley penal, es lo mismo que no tenerlo. Por esto se dio inicio a una causa por el delito de tenencia de arma de fuego sin autorización, con intervención de la fiscalía temática de delitos contra la propiedad”.

En todo el país se produjeron amenazas en establecimientos educativos (El Tribuno)

Por otra parte, el fiscal dispuso el secuestro de una notebook y un teléfono celular del chico involucrado en las intimidaciones.

El caso ocurre en un contexto de creciente preocupación por el avance de un reto viral que circula entre estudiantes de distintas provincias y que replica amenazas de ataques en escuelas. La alarma se profundizó tras episodios recientes en distintos puntos del país y, especialmente, luego del caso registrado en la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno fue asesinado en un ataque perpetrado por un compañero que disparó con una escopeta.

Otras amenazas en investigación

Fuentes judiciales confirmaron que no se trata de un hecho aislado. También se investigan amenazas similares en escuelas de las ciudades de 25 de Mayo, General Acha, General Pico y Santa Rosa. A su vez, las instituciones educativas hicieron llegar a madres y padres de alumnos una alerta sobre lo peligro de este reto viral.

La Provincia pidió ser querellante

A través de la Fiscalía de Estado, el gobierno provincial de La Pampa solicitó constituirse como parte querellante en las causas penales abiertas por amenazas de tiroteos y mensajes intimidatorios en escuelas.

La presentación fue impulsada por el fiscal de Estado subrogante Araldo Eleno, por instrucción del gobernador de La Pampa Sergio Ziliotto. Según explicaron, el objetivo es colaborar en las investigaciones, reforzar acciones preventivas y asegurar consecuencias institucionales y judiciales frente a este tipo de conductas.

El reto viral se desencadenó luego del tiroteo y muerte de un alumno en San Cristóbal, Santa Fe (Leo Galletto)

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la decisión busca resguardar la seguridad pública, garantizar el funcionamiento del sistema educativo y proteger a niñas, niños y adolescentes.

En paralelo, se dispusieron medidas preventivas y de contención, entre ellas suspensiones de actividades en algunos establecimientos, intervención de organismos de protección de derechos y asistencia de equipos técnicos especializados.

*Cristian Javier Acuña es Director de InfoHuella.com.ar