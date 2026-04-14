Crimen y Justicia

Lo detuvieron para un control de rutina y descubrieron que trasladaba casi 12 kilos de droga

El procedimiento estuvo a cargo de la Gendarmería Nacional, a la altura de la localidad de Colonia Dora. El conductor quedó detenido

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Oficiales de Gendarmería Nacional detienen a un hombre junto a un vehículo policial y un auto compacto verde, con paquetes de droga y un neumático en el suelo
En un operativo en Santiago del Estero, la Gendarmería Nacional incautó varios ladrillos de droga ocultos en un auto y detuvo a un hombre.

Agentes de la Gendarmería Nacional Argentina detuvieron a un conductor que ocultaba casi 12 kilos de cocaína en el auto en el que circulaba por una ruta de la provincia de Santiago del Estero. El sospechoso quedó detenido.

Fuentes policiales indicaron a Infobae que el hallazgo se produjo a raíz de un control de rutina llevado adelante por Gendarmería en la Ruta Nacional N° 34, a la altura de la localidad de Colonia Dora, en el Departamento Avellaneda.

Allí, los efectivos de la fuerza de seguridad, integrantes de la Sección Seguridad Vial “Pinto”, dependiente del Escuadrón 59 “Santiago del Estero”, detuvieron la marcha de un Volkswagen Fox de color gris, que viajaba desde la provincia de Jujuy con destino a Arroyo Seco, provincia de Santa Fe.

Una persona con uniforme verde y guantes negros se arrodilla sobre un suelo de baldosas claras, examinando diez paquetes rectangulares de colores variados
Una agente de Gendarmería examina varios paquetes de droga incautada durante el operativo en Santiago del Estero

Durante el control, los uniformados utilizaron un can detector de narcóticos, que marcó la posible presencia de estupefacientes en el interior del automóvil. Ante esa alerta, los gendarmes emplearon un escáner móvil para examinar el rodado y efectivamente detectaron la existencia de cuerpos extraños en sectores inusuales del vehículo.

Un hombre con uniforme de Gendarmería Nacional Argentina y un perro marrón inspeccionan el interior de un automóvil gris, revelando un paquete naranja en el tablero
Un agente de la Gendarmería Nacional Argentina y un perro detector inspeccionan un vehículo, donde hallaron paquetes de cocaína

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, la inspección minuciosa de los agentes de la fuerza de seguridad, realizada en presencia de testigos, permitió localizar diez paquetes rectangulares acondicionados en diferentes compartimientos: el ducto de ventilación del aire acondicionado, la rueda de auxilio y el asiento trasero, lo que evidencia la sofisticación del método utilizado para el transporte de los ladrillos de la cocaína.

Se procedió a la extracción de los bultos y, mediante la prueba de campo Narcotest, se confirmó que contenían cocaína, con un peso total que rozó los 12 kilos. En total fueron 11 kilos con 964 gramos.

Oficial de Gendarmería Nacional con linterna y guantes blancos extrae un paquete envuelto en plástico rosa del interior de un asiento de auto desmantelado
Un agente de Gendarmería Nacional extrae la cocaína oculta en el respaldo de un asiento de auto durante un operativo en Santiago del Estero.

El Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero dispuso la detención del conductor como así también el secuestro del estupefaciente, del vehículo y demás elementos de interés para la causa, precisaron las fuentes consultadas por este medio.

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