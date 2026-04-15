Una llamada anónima, un arma abandonada y otro detenido: la Justicia reconstruye el crimen del cumpleaños en Chaco

Un llamado anónimo alertó a la Policía sobre un arma de fuego descartada sobre la ruta nacional 11

La investigación por el crimen de Jonatan “Guasón” Romero (30) en la ciudad de Resistencia, Chaco, logró avances significativos en las últimas horas a partir del inesperado video que se difundió este domingo. Se trata de la filmación que publicó en sus redes sociales Enzo Damián Escalante (31), quien confesó públicamente haber asesinado a la víctima durante una fiesta de cumpleaños en su casa.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que, desde entonces, el expediente que encabeza la fiscal Ana González de Pacce tuvo varias novedades. Entre ellas, un llamado anónimo realizado a la Guardia de Prevención de la Policía del Chaco durante la madrugada de este miércoles, el cual brindó detalles sobre la ubicación de la presunta arma homicida.

Según el testimonio de quien, se presume, era un hombre mayor de edad, el arma de fuego había sido abandonada sobre la ruta nacional 11, a escasos metros de la avenida Malvinas Argentinas, en medio de dos postes de luz de alta tensión.

Al recibir esta información, personal de la División Delitos contra las Personas, del Departamento Investigaciones Complejas (DIC) de la Policía provincial, se acercó al lugar apuntado y halló una franela de tela color naranja.

Dentro de ella, tal como muestra el video que encabeza esta nota, los agentes descubrieron una pistola Bersa calibre .40 mm., con pavonado de color negro, que fue secuestrada por orden de la fiscal González de Pacce.

Debido a que el personal de la Policía Científica que trabajó en la escena del crimen halló 12 vainas servidas, entre ellas seis de una pistola calíbre .9mm, la investigadora sospecha que el arma incautada en las últimas horas podría ser la que Escalante utilizó para asesinar a Romero.

Por otra parte, durante la mañana de este martes personal del DIC le tomó declaración a uno de los testigos que presenció el momento en que Escalante disparó y mató a Romero. Durante su testimonio, el joven identificó a la persona que le habría facilitado el arma de fuego al asesino.

Ante este escenario, la fiscal interviniente ordenó la inmediata localización y detención de C.M.P., de 26 años, quien ya se encuentra a disposición de la Justicia.

Por último, este martes por la noche el DIC llevó a cabo un allanamiento solicitado por el Juzgado de Garantías N° 4 local en un domicilio del barrio Barberan, en Resistencia, luego de recibir el dato de que ahí se podrían hallar elementos de interés para la causa.

Una vez en el lugar, el personal policial secuestró cuatro teléfonos celulares; cuatro cartuchos sin percutar calibre .9mm y dos tarjetas de memoria pertenecientes a cámaras de seguridad, cuyas imágenes podrían ser determinantes para la investigación.

La confesión del asesino

La ciudad de Resistencia fue escenario este domingo de una pelea que se desató en un cumpleaños y que derivó en el crimen de “Guasón” Romero. El autor del asesinato, que resultó ser el cumpleañero, confesó en un video que publicó en redes sociales.

“Mi nombre es Damián Escalante. Soy acusado de un homicidio por la víctima Guasón. Del fondo del alma le pido mil disculpas a la familia. Así como se terminó la vida de él, también se terminó la mía, porque yo también tengo hijos”, dijo al comienzo del video.

Chaco: la escalofriante confesión de un joven que mató a otro durante una fiesta de cumpleaños

Luego, Escalante aseguró que el altercado se desató luego de que Romero mantuviera una fuerte discusión con su madre, razón por la cual intentó sacarlo por la fuerza de su propia casa. En medio de los forcejeos, el asesino le propinó una trompada en el rostro a la víctima, que cayó al suelo, se reincorporó y corrió hacia el Volkswagen Voyage de su pareja.

“En eso yo me cruzo con muchas personas, ya estaban a un lado, y él viene corriendo y me encaja un puntazo (en el brazo izquierdo)”, aseguró Escalante, quien también mostró la herida cortante a cámara para respaldar su denuncia.

Al observar la lesión, Escalante reaccionó, según contó. “En eso yo me pongo ciego. Me dan un arma y yo, en defensa propia, actúo a disparar, viendo la sangre y todo. La verdad es que ahí perdí la noción. Fue solamente un segundo, de un momento a otro. Estoy totalmente arrepentido”, admitió.

Antes de concluir su mensaje, Escalante comunicó que se entregaría a la Policía este lunes por la mañana. “Quiero hacerme responsable de los actos, de lo que pasó. También quiero que se entienda que fue en defensa propia, y que mi mujer no tuvo nada que ver”, afirmó.

Y en la misma línea, concluyó: “Nunca me pasó esto en mi vida, nunca disparé un arma, entonces actué a irme. Quise escapar. Estuve todo el día mal; lloré todo el día. La verdad, que un momento de mierda. Mi vida cambió totalmente; yo sé, voy a ser juzgado. Entiendo el dolor de la familia y sé que nunca me van a perdonar”.

Tal como había anticipado en su grabación, Escalante se entregó este lunes en la sede del DIC, aunque unas horas más tarde de lo que había prometido durante su confesión.

La detención de la madre

Tras la detención del principal sospechoso, la fiscal González de Pacce dispuso también la detención de Rocío Graciela Pauluk, la madre del asesino.

Fuentes policiales precisaron a este medio que la investigadora considera que Pauluk fue partícipe necesaria del homicidio de “Guasón”, por lo cual ordenó su inmediata detención luego de que la mujer llegara a la sede del Departamento de Investigaciones Complejas (DIC) de la Policía junto al principal sospechoso.

Asimismo, la investigadora logró determinar a partir de testimonios que la mujer había agredido a la víctima, por lo que fue imputada.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre avenida Chaco al 3200, en la ciudad de Resistencia.

“Mi suegra está detenida en este momento. Supuestamente, ella le pateó al chico -Romero- cuando estaba tirado”, aseguró la cuñada de Escalante este lunes, en declaraciones consignadas por Diario Chaco.

Tras ponerse a disposición de la Justicia, el asesino confeso fue trasladado a la división de Medicina Legal de la Policía provincial, donde será examinado por la lesión cortopunzante que presentó en su brazo izquierdo.

Según relató él mismo en el video que compartió antes de entregarse, Romero le dio un puntazo durante la pelea.