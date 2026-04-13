Video: la escalofriante confesión en redes sociales de un joven que mató a otro durante su fiesta de cumpleaños

Chaco: la escalofriante confesión de un joven que mató a otro durante una fiesta de cumpleaños

La ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, fue escenario este domingo de una pelea que se desató en un cumpleños y que derivó en el crimen de Jonatan Romero (30), alias “Guasón”. El presunto autor del asesinato, que resultó ser el cumpleañero, confesó en un video que publicó en redes sociales.

“Guasón” fue asesinado de un tiro. En ese contexto, este lunes se entregó Enzo Damián Escalante (31), quien antes de ponerse a disposición de la Justicia compartió las imágenes en las que reconoció la autoría del homicidio.

“Mi nombre es Damián Escalante. Soy acusado de un homicidio por la víctima Guasón. Del fondo del alma le pido mil disculpas a la familia. Así como se terminó la vida de él, también se terminó la mía, porque yo también tengo hijos”, dijo al comienzo del video.

Luego, Escalante aseguró que el altercado se desató luego de que Romero mantuviera una fuerte discusión con su madre, razón por la cual intentó sacarlo por la fuerza de su propia casa. En medio de los forcejeos, el asesino le propinó una trompada en el rostro a la víctima, que cayó al suelo, se reincorporó y corrió hacia el Volkswagen Voyage de su pareja.

“En eso yo me cruzo con muchas personas, ya estaban a un lado, y él viene corriendo y me encaja un puntazo (en el brazo izquierdo)”, aseguró Escalante, quien también mostró la herida cortante a cámara para respaldar su denuncia.

Al observar la lesión, Escalante reaccionó, según contó. “En eso yo me pongo ciego. Me dan un arma y yo en defensa propia actúo a disparar, viendo la sangre y todo. La verdad es que ahí perdí la noción. Fue solamente un segundo, de un momento a otro. Estoy totalmente arrepentido”, admitió.

Antes de concluir su mensaje, Escalante comunicó que se entregaría a la Policía este lunes por la mañana. “Quiero hacerme responsable de los actos, de lo que pasó. También quiero que se entienda que fue en defensa propia, y que mi mujer no tuvo nada que ver”, afirmó.

Y en la misma línea, concluyó: “Nunca me pasó esto en mi vida, nunca disparé un arma, entonces actué a irme. Quise escapar. Estuve todo el día mal, me lloré todo el día. La verdad que un momento de mierda. Mi vida cambió totalmente, yo sé, voy a ser juzgado. Entiendo el dolor de la familia y sé que nunca me van a perdonar”.

Aunque aseguró que se entregaría este martes, ante la consulta de este medio, fuentes del caso confirmaron que el sospechoso se presentó en la sede del DIC minutos antes de las 11 de este lunes.

El homicidio

El hecho ocurrió alrededor de las 6:40 de la madrugada en una casa ubicada sobre avenida Chaco al 3200, en el barrio Villa Don Andrés.

Al recibir la notificación del hecho, personal de la Comisaría 5ª Metropolitana de la Policía de Chaco se dirigió al lugar en cuestión y observó a Romero tendido sobre un camino de ripio, inmóvil y con manchas de sangre en sus prendas de vestir. La víctima fue trasladada de urgencia, y en un auto particular, al hospital Perrando de la capital provincial, donde minutos después de su ingreso se decretó su deceso.

El médico policial de turno examinó el cuerpo de Romero y detectó una herida de arma de fuego a la altura del corazón, con orifidios de entrada y salida. Asimismo, el especialista determinó que la víctima falleció por un paro cardiorespiratorio post traumático, producto de un shock hipovolémico.

Horas después, personal del Gabinete Científico de la Policía provincial recorrió la escena del crimen y halló un total de 12 vainas, seis de calíbre .40 milímetros y otras seis correspondientes a una pistola calibre .9mm. Además, los peritos detectaron manchas de sangre sobre la calzada donde ocurrió en enfrentamiento armado entre el asesino y la víctima.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre avenida Chaco al 3200, en la ciudad de Resistencia.

Por otra parte, la fiscal Ana González Pacce, titular del Equipo Fiscal N° 2, ordenó el secuestro de un auto Volkswagen Voyage en el que circulaba Romero, cuyas llaves fueron entregadas horas después a la Justicia por parte de la pareja de la víctima. Luego, la mujer prestó declaración ante el personal del Departamento de Investigaciones Complejas (DIC).

A partir de las tareas investigativas ordenadas por la fiscal González Pacce, se determinó que el principal sospechoso era Escalante, uno de los habitantes de la casa donde se desató la pelea fatal.