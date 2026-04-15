Crimen y Justicia

Crimen del hombre que se enfrentó con un machete a cinco delincuentes en Mendoza: los asesinos se habrían equivocado de casa

La víctima fue sorprendida en la puerta de su domicilio por cinco personas, quienes aparentemente buscaban una motocicleta inexistente, según registros audiovisuales y testimonios de vecinos relevados por las autoridades

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Asesinaron a un hombre durante un robo en Mendoza

El homicidio de un empleado municipal en Guaymallén, Mendoza, ocurrió en circunstancias que plantean dudas fundamentales sobre los objetivos de los agresores. La víctima, Germán David Di Giovambattista, fue ultimada en la puerta de su vivienda luego de enfrentarse con un machete a cinco personas que irrumpieron de madrugada exigiéndole una motocicleta que no poseía. Si bien aún no hay detenidos, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad y una de las principales hipótesis es que los delincuentes se equivocaron de casa.

La evidencia audiovisual y los testimonios obtenidos apuntan con firmeza a que los delincuentes podrían haberse equivocado de domicilio, una hipótesis que ha cobrado fuerza ante la ausencia total de relación entre el fallecido y el presunto objeto del robo, así como la inexistencia de antecedentes personales o conflictos previos, informó el Diario Los Andes.

Las labores de búsqueda se concentran en la identificación del automóvil involucrado, un Volkswagen Bora gris, que albergaba a los cinco agresores. La secuencia reconstruida por las autoridades a partir de las cámaras de seguridad de la zona revela que solo cuatro descendieron, mientras que el quinto permaneció al volante. Un dato relevante surgido del análisis de audio y video de los dispositivos vecinales es la frase registrada durante la incursión, en la que uno de los atacantes dice: “es al lado, es al lado”, lo que refuerza la posibilidad de que el objetivo del asalto no coincidía con la residencia de Di Giovambattista.

En la secuencia registrada por la cámara, el vehículo de los atacantes primero se estaciona en la puerta de un vecino, descienden parte de los integrantes y se producen, casi en simultáneo, ladridos de perros y el sonido de una alarma disparada por la irrupción. El vehículo luego maniobra y detiene su marcha directamente frente al domicilio donde se encontraba la víctima. Los gritos, la discusión y finalmente el disparo de arma de fuego quedan registrados antes de que los asaltantes huyan. El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza informó que el hecho se produjo a las 00:05 del sábado en una vivienda de la calle Mathus Hoyos al 4440, en el barrio El Bermejo.

Asesinaron a un hombre durante un robo en Mendoza

Di Giovambattista, de 40 años, se encontraba dentro de su casa junto a su esposa cuando escuchó los ruidos exteriores. Ante la irrupción de los desconocidos, tomó un machete y salió al encuentro de los agresores en un intento de defensa. De acuerdo al relato de su cónyuge recogido por el Diario Los Andes, el pedido de “dame la moto” resultó incoherente para ambos, ya que ni la víctima ni los vecinos poseen motocicletas.

La confrontación se desplazó hasta la vereda de la vivienda, donde uno de los asaltantes disparó una pistola calibre 9 milímetros contra Di Giovambattista, causándole una profunda herida con orificio de entrada en el costado izquierdo y salida bajo la axila derecha, conforme a lo reportado por el Servicio de Emergencias Coordinado. Dos mujeres que transitaban en automóvil por el sitio se detuvieron y trataron de asistirlo, pero las maniobras de reanimación resultaron infructuosas. La policía, alertada por un llamado al 911, arribó poco después para constatar el fallecimiento del hombre.

El caso quedó a cargo de la fiscal de homicidios Florencia Díaz Peralta, quien continúa con las diligencias bajo la órbita de la Oficina Fiscal N° 2 de Guaymallén, según consignó el Diario Los Andes. Los registros vecinales permanecen bajo análisis como principal recurso probatorio en la investigación del crimen.

Di Giovambattista, quien trabajaba en el área de Automotores de la municipalidad local, era padre de dos niñas y no registraba antecedentes penales ni conflictos conocidos, conforme al testimonio de su propia familia al medio. Esta descripción refuerza la hipótesis de un ataque equivocado, orientando la pesquisa a determinar el verdadero objetivo de los agresores y cuál fue el error en la selección de la vivienda.

El homicidio de Di Giovambattista, de acuerdo a los avances de la investigación reportados, no involucró la sustracción de objeto alguno y se produjo exclusivamente ante la resistencia opuesta por la víctima. Las autoridades mantienen la búsqueda del vehículo y los responsables, mientras la comunidad y la familia reclaman respuestas ante una muerte que, según todos los elementos hasta el momento, parece haber sido el resultado de una trágica confusión.

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