Crimen y Justicia

Mendoza: un hombre fue asesinado al enfrentarse con un machete a cinco delincuentes que intentaron robarle la moto

La víctima tenía 40 años. Fue atacada este sábado en la puerta de su casa, en Guaymallén. Buscan a los homicidas

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Asesinaron a un hombre durante un robo en Mendoza
La víctima del crimen, Germán Di Giovambattista

Un hombre fue asesinado de un disparo cuando intentó resistirse a un robo en la zona de Bermejo, en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. El crimen ocurrió en la puerta de su casa durante la madrugada de este sábado.

La víctima, identificada como Germán David Di Giovambattista, de 40 años, vivía en el lugar junto a su familia. Según la información que Infobae obtuvo de fuentes policiales, todo sucedió cerca de las 00:05 en una vivienda ubicada en Avenida Mathus Hoyos al 4440.

El ataque comenzó cuando Di Giovambattista y su esposa escucharon ruidos en el portón de entrada. Al salir para ver qué pasaba, se encontraron con un grupo de cinco delincuentes que ingresaron al domicilio gritando: “¡Dame la moto!”.

De acuerdo al relato que dio la esposa a las autoridades, la reacción instantánea del hombre fue tomar un machete para enfrentar a los asaltantes, pero uno de ellos le disparó con una pistola calibre 9 milímetros.

El proyectil impactó en el costado izquierdo de Di Giovambattista y salió a la altura de la axila derecha. Los agresores escaparon rápidamente en un auto, que según los primeros datos sería un Volkswagen Bora.

Vecinos y personas que pasaban por la zona se acercaron para ayudar a la víctima. Intentaron reanimarlo hasta la llegada del personal médico, pero cuando los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se presentaron en la escena, confirmaron que Di Giovambattista ya no tenía signos vitales.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal N°2 de Guaymallén y la investigación la lleva adelante la fiscal de Homicidios, Florencia Díaz Peralta. Por el momento, no hay detenidos y los detectives analizan las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a los responsables y reconstruir la ruta de escape.

Asesinaron a un hombre durante un robo en Mendoza
La zona donde ocurrió el ataque

Di Giovambattista era empleado estatal y padre de dos hijas. El caso generó conmoción en Guaymallén.

Tras conocerse lo sucedido, sus allegados comenzaron a reclamar justicia en la redes sociales. “Justicia ya. Una gran persona, trabajador incansable. Que paguen las ratas de una vez por todas”, expresó una persona cercana. Otro mensaje apuntó: “Justicia! Arruinaron una familia. Dejaron a una esposa destruida, dos hijitas sin su papá, una madre sin un hijo. Que los encuentren”.

Recientemente, Mendoza fue escenario de otro caso de violencia tras un robo. El pasado 3 de marzo, un ladrón murió atropellado en la localidad de Las Heras, luego de que el dueño de una camioneta lo persiguiera tras el robo de una bicicleta en el barrio Altos del Oeste. La víctima fatal tenía antecedentes por distintos robos.

El episodio se produjo cerca de las 6.15 de la mañana, cuando dos delincuentes entraron a robar a una vivienda. La dueña de casa alertó rápidamente al 911 y su pareja salió detrás de los ladrones con una camioneta, alcanzándolos en la esquina de Río Diamante y Los Horcones. En ese lugar, uno de los sospechosos fue atropellado por el vehículo y falleció a los pocos minutos.

Los registros judiciales permitieron identificar al hombre atropellado y constatar que acumulaba causas por robo agravado por escalamiento, robo simple y otros hechos similares ocurridos en los últimos años. El otro sospechoso logró escapar y era buscado por personal de la Comisaría 43ª.

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