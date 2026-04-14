Crimen y Justicia

Con estrategias redefinidas y 127 testigos, comienza el nuevo juicio por Maradona: ¿su muerte se pudo evitar?

El debate oral por el fallecimiento del máximo ídolo del fútbol argentino arranca este martes en San Isidro tras una seguidilla de postergaciones

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Una foto de Diego Maradona en el mundial de Rusia 2018, dos años antes de su muerte
Una foto de Diego Maradona en el mundial de Rusia 2018, dos años antes de su muerte

El palacio judicial de San Isidro volvió a amanecer con una escena similar a la de hace exactamente 399 días. Hay vallas, un operativo de seguridad reforzado y cámaras de televisión instaladas desde temprano en la calle Ituzaingó al 340, donde se espera el reinicio del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona desde las 10 de la mañana de este martes.

La fecha se hizo esperar: tras la nulidad del primer debate oral provocado por el escándalo del documental que protagonizaba la entonces jueza Julieta Makintach, la causa sufrió una serie de planteos que postergaron varias veces el arranque del nuevo proceso. El último traspié fue en marzo, cuando, a días de la fecha pautada, se resolvió pasarlo para este 14 de abril.

Sin embargo, ningún cambio de último momento fue un obstáculo para la gran convocatoria al juicio por el Diez. Para este primer día, se espera la presencia de prensa local, internacional y fanáticos de todo el país que se congregarán en las inmediaciones de los tribunales para seguir el minuto a minuto de la audiencia.

Uno de los grupos de fans que estará presente es “JusticiaxD10S”, que en 2025 estuvo en la puerta del palacio judicial todos los días con pancartas, pelotas y banderas de Diego Maradona. Ahora vuelven con el mismo objetivo.

“Comienza el juicio por la trágica muerte de Diego Maradona. Él siempre se la jugó. Ahora nos toca a nosotros, su pueblo. Acompañamos a sus hijos e hijas en este momento tan difícil. Neceistamos que todo el pueblo grite ‘Justicia’”, reza la convocatoria para este martes difundida en sus redes sociales.

jueces juicio por Maradona
Los nuevos jueces del juicio por Maradona (RS Fotos)

El proceso judicial estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. Los acusados son siete trabajadores de la salud, apuntados por descuidar al Diez en sus últimos días y llevarlo a su fallecimiento, que ocurrió el 25 de noviembre de 2020. El delito que se les adjudica es homicidio simple con dolo eventual, cuya pena es entre 8 y 25 años de prisión.

Los imputados son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini.

Los imputados por la muerte de Maradona
El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini

Todos estarán presentes en la audiencia de este martes y escucharán, junto a sus defensores, los lineamientos de apertura del juicio. Es la única jornada que será transmitida en vivo por la Suprema Corte Bonaerense ya que no pasará ninguno de los 127 testigos propuestos.

Por este mismo motivo también podrán estar en la sala todos los familiares de Diego Maradona, quienes luego tendrán que esperar a declarar para poder seguir escuchando las audiencias.

¿La muerte de Maradona se podía evitar?

La acusación del juicio está a cargo de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, quienes intentarán demostrar que Diego Maradona fue víctima de la irreponsabilidad del cuerpo médico tratante y que su muerte se podía evitar.

Su teoría del caso es la que avalan las querellas, integradas por los abogados Fernando Burlando (por Dalma y Giannina Maradona); Félix Linfante y Gustavo Pascual (por Jana Maradona); Mario Baudry (por Dieguito Fernando y Verónica Ojeda); Eduardo Ramírez (por Diego Junior); y Pablo Jurado (por las hermanas de Diego, Rita, Claudia y Ana).

En contraparte, los defensores buscarán probar que la muerte del Diez era inevitable y que fue consecuencia de los antecedentes de salud que padecía el exfutbolista. También dirán que Diego murió por un evento cardíaco y que ninguno de sus representados está formado en esa especialidad.

Los equipos defensores son encabezados por los letrados Francisco Oneto (por el neurocirujano Leopoldo Luque); Vadim Mischanchuk (por la psiquiatra Agustina Cosachov); Diego Olmedo (por el psicólogo Carlos Díaz); Nicolás D’Albora (por la coordinadora de la prepaga, Nancy Forlini); Miguel Ángel Pierri (por el jefe de enfermeros Mariano Perroni); Franco Chiarelli (por el enfermero Ricardo Almirón); y María Julia Marcelli (por el clínico Pedro Di Spagna).

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