Detuvieron a la novia de “Camboya”, un peligroso preso que se fugó de una cárcel en Salta

Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y otras fuerzas de seguridad se preparan para una serie de allanamientos nocturnos en Salta, buscando a prófugos relacionados con el caso "Camboya" y realizando dos detenciones (Fiscales de Salta)

En el marco de los operativos para dar con el paradero de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, el peligroso preso que se fugó de una alcaidía de Salta hace unas semanas, la Policía detuvo a su novia y a un presunto encubridor.

Con la autorización del juez de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, el despliegue involucró a personal del Sector 1C de la Policía, junto a técnicos del Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) e integrantes del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). El fiscal penal 1 del Distrito Centro, Pablo Paz, fue quien encabezó los operativos.

El dispositivo se concentró en viviendas de Villa Juanita, Atocha y barrio Los Paraísos, zonas señaladas como posibles refugios o puntos de contacto vinculados con la fuga.

La investigación, dirigida por la fiscalía, apunta a la existencia de una red de colaboración que habría facilitado tanto la salida del penal como la posterior protección del evadido. El caso ha generado inquietud en el entorno judicial, dado que las circunstancias de la fuga y los medios utilizados sugieren un grado de planificación inusual para este tipo de eventos.

De acuerdo con la página web de los fiscales de Salta, durante los procedimientos, se produjo la detención de Cristina Rocío Home, pareja de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”. Home es señalada como una de las principales sospechosas de haber colaborado activamente en la evasión. Según la investigación, la mujer habría ingresado de forma clandestina una sierra metálica en partes durante una visita al penal, herramienta que posteriormente fue utilizada para cortar uno de los barrotes de la celda. La hipótesis se sostiene en registros de visitas y en testimonios recabados en el marco de la causa.

En simultáneo, fue arrestado Rodrigo Matías Nahuel Barboza, actualmente bajo investigación por su presunta participación como encubridor. Consta en la causa que Barboza habría realizado una transferencia de dinero desde su teléfono celular el mismo día de la fuga, destinada al pago de un servicio de transporte que permitió el desplazamiento de Peloc hacia la zona de Atocha. Estos movimientos, detectados en análisis de datos bancarios y de telecomunicaciones, refuerzan la sospecha respecto a su rol en la logística del escape.

La fiscalía reconstruyó que la evasión tuvo lugar durante la madrugada del 4 de abril, cuando dos internos lograron vulnerar las rejas de la celda donde permanecían alojados. Tras acceder al sector intramuros, ambos escalaron estructuras internas y alcanzaron los techos del edificio, desde donde descendieron hacia el exterior.

Uno de los evadidos fue recapturado en las inmediaciones de la circunvalación oeste pocos minutos después, mientras que Peloc logró escapar cruzando la avenida Memoria, Verdad y Justicia, saltando el alambrado perimetral y perdiéndose entre los barrios cercanos al Parque Bicentenario.

"Camboya" Peloc había sido detenido en febrero, tras estar un año prófugo

Durante los allanamientos realizados el sábado pasado, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento digital, dinero en efectivo y sustancias estupefacientes. Estos elementos serán sometidos a pericias para determinar su relevancia en la causa y detectar posibles vínculos con otros delitos. En este contexto, se dio intervención a la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), ampliándose el espectro de la investigación hacia posibles conexiones con redes delictivas más amplias.

El fiscal penal Leandro Flores solicitó formalmente la detención de Home, bajo sospecha de facilitar la evasión y de posibles vínculos con otras actividades ilícitas. Los detenidos serán imputados hoy, mientras continúan las tareas orientadas a la recaptura de Peloc y a la identificación de otras personas que puedan haber tenido participación en el hecho.

De hecho, para dar con el paradero del peligros criminal, el Gobierno provincial ofreció una recompensa de 10 millones de pesos para quien cuente con información respecto a su paradero.