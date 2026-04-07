Ofrecen una recompensa de $10 millones por “Camboya”, un peligroso preso que se fugó de una cárcel en Salta

El Gobierno de Salta dispuso una recomensa de 10 millones de pesos por información sobre Jonatan Jordan Peloc

El Ministerio Público Fiscal de Salta y el Gobierno provincial dispusieron una recompensa de $10 millones para quien aporte información precisa que facilite la detención de Jonatan Jordan Peloc, conocido como “Camboya”, prófugo desde el sábado tras fugarse de la Alcaidía General de la ciudad de Salta. El dato, confirmado por el fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, sitúa la recompensa entre las cifras más altas ofrecidas en causas provinciales recientes y obedece al impacto institucional y social de la fuga.

El Decreto N° 178 del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, consignado en la notificación, establece que el pago de $10.000.000 se otorgará solo a quienes no hayan intervenido en la evasión y entreguen información veraz y comprobable, requisito señalado como excluyente para la habilitación del beneficio. Funcionarios públicos, integrantes de fuerzas de seguridad o personal de inteligencia quedan expresamente fuera de la posibilidad de percibir el monto.

El acusado, cuyo paradero permanece desconocido desde el sábado 4 de abril, estaba detenido bajo prisión preventiva en el marco de una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, relacionado con un hecho ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta, según confirmaron fuentes judiciales en la instrucción de la investigación.

El lugar de donde se fugó "Camboya" el sábado a la madrugada

La resolución autoriza a los informantes a entregar datos “en forma personal o a través de terceros”, bajo la condición de confidencialidad y asegurando canales de comunicación fuera de la órbita policial habitual. El mecanismo de pago se vincula expresamente a información no solo aportada, sino “determinante para la localización” del buscado.

El Gobierno de Salta instruyó la instrumentación inmediata del plan de recompensa, solicitando amplia difusión en medios y la reasignación de partidas presupuestarias específicas para garantizar la disponibilidad de los fondos, según consta en la documentación oficial. El esquema busca atraer colaboración de particulares tras la repercusión de la fuga y la inquietud generada en la comunidad.

En términos operativos, las fuerzas intervinientes intensificaron las tareas de rastreo en el área metropolitana de San Salvador de Salta, priorizando la recepción de información proveniente del entorno social y barrial del prófugo.

Varios de los tatuajes que tiene el prófugo

El caso

Todo ocurrió el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta. Según reconstruyeron los investigadores, el hecho se desarrolló en dos momentos. Durante la tarde, en una reunión familiar con niños y un pelotero instalado en la vereda, uno de los imputados arrojó piedras contra una mujer. A raíz de esto, los familiares que participaban de la fiesta infantil reclamaron por el ataque.

En ese contexto, Peloc intervino portando un arma de fuego y profiriendo amenazas; posteriormente, el grupo se retiró de la zona. Ya durante la noche, regresó acompañado de los otros implicados, esta vez con armas de fuego y objetos contundentes.

La banda realizó disparos, primero al aire y luego contra viviendas, personas presentes y transeúntes. El recorrido comenzó en el domicilio de “Camboya” hacia el pasaje Boedo, lo que generó una situación de peligro para vecinos, familias y menores presentes.

El ataque dejó como saldo un joven de 24 años herido por un disparo de arma de fuego en el tórax, con compromiso de órganos vitales. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde murió pese a la atención médica recibida.

Un hombre de 32 años sufrió una herida de arma de fuego en una pierna, con lesiones óseas y de partes blandas. Otra víctima presentó traumatismo encéfalo craneano, con herida cortante y pérdida de conciencia, debiendo ser asistida en un centro sanitario. Durante el mismo episodio, también asesinaron a un perro de un disparo.

Los tatuajes que el acusado tiene en la espalda

En la escena se incautaron 18 vainas servidas, incorporadas al expediente como elementos probatorios. El trabajo investigativo incluyó toma de declaraciones testimoniales, análisis de registros de cámaras públicas y privadas, pericias balísticas, químicas, médicas y forenses, informes de criminalística, biología molecular e informática forense, así como el análisis de registros de 911.

Según los investigadores, estas tareas permitieron reconstruir la dinámica de los hechos, establecer el grado de participación de cada imputado, identificar las armas utilizadas y ubicar a Peloc, quien permanecía prófugo hasta su detención el 3 de febrero.

El 6 de febrero, el fiscal penal 2 Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), imputó a “Camboya” por los delitos de amenaza con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y actos de crueldad animal agravados, todos en concurso real.

Por los mismos hechos, se encuentran detenidos con prisión preventiva e imputados tres hombres de 22, 19 y 25 años, bajo los mismos cargos.