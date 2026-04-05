Crimen y Justicia

Buscan a un peligroso preso que se fugó de una alcaidía en Salta: le otorgaron custodia al fiscal y a las víctimas

Jonathan Jordan Peloc, alias “Camboya”, se escapó durante la madrugada del sábado. Hasta el momento, no se tuvieron indicios respecto a la zona a la que se habría dirigido

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"Camboya" Peloc había sido detenido en febrero, tras estar un año prófugo
"Camboya" Peloc había sido detenido en febrero, tras estar un año prófugo

La Justicia de Salta activó medidas de seguridad excepcionales para proteger a un fiscal y a las víctimas de Jonathan Jordan Peloc, alias “Camboya”, un peligroso preso de 41 años que se encuentra prófugo desde que logró huir de la Alcaidía General N.º 1. Junto a él también se encontraba un cómplice, que fue recapturado horas más tarde de que comenzara la búsqueda.

Todo ocurrió durante la madrugada del sábado cuando Peloc y Jorge Miguel Ángel Fernández, de 31 años, escaparon del pabellón A1 del establecimiento policial. Horas después, Fernández fue recapturado por las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, Peloc continúa prófugo, lo que mantiene vigente la alerta en la región y obligó a las autoridades a mantener el operativo de búsqueda activo. Asimismo, el perfil riesgoso del evadido motivó una solicitud para reforzar las medidas preventivas para resguardar la integridad del fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, y las víctimas.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, Peloc estaba detenido bajo prisión preventiva por una causa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Se trató de una causa relacionada con un crimen en el barrio Alta Tensión ocurrido en noviembre de 2024. El mismo individuo había permanecido prófugo durante más de un año antes de ser capturado, un panorama que agravó la preocupación por su reciente evasión.

El lugar de donde de se fugó "Camboya" el sábado a la madrugada
El lugar de donde de se fugó "Camboya" el sábado a la madrugada

Por este motivo, el operativo para localizar a Peloc sigue en marcha con controles en puntos estratégicos, patrullajes y análisis de cámaras de seguridad. Además, se realizan rastrillajes en varias zonas y se dispuso una investigación interna para determinar las circunstancias que permitieron la fuga desde un espacio bajo custodia estatal.

Además de haberse engrosado las medidas de seguridad, el fiscal Paz dispuso la intervención del área de Criminalística para recolectar pruebas y reconstruir la mecánica del escape. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal reiteró el pedido de colaboración a la comunidad: cualquier información relevante sobre el paradero del prófugo puede comunicarse al 911 o en la dependencia policial más cercana.

Los detalles del crimen por el que se acusa a “Camboya” Peloc

Todo ocurrió el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta. Según reconstruyeron los investigadores, el hecho se desarrolló en dos momentos diferenciados. En la tarde, durante una reunión familiar con niños y un pelotero instalado en la vereda, uno de los imputados arrojó piedras contra una mujer. A raíz de esto, los familiares que participaban de la fiesta infantil reclamaron por el ataque.

Varios de los tatuajes que tiene el prófugo
Varios de los tatuajes que tiene el prófugo

En ese contexto, Peloc intervino portando un arma de fuego y profiriendo amenazas; posteriormente, el grupo se retiró de la zona. Ya entrada la noche, regresó acompañado de los otros implicados, esta vez con armas de fuego y objetos contundentes.

Así, la banda realizó disparos, primero al aire y luego contra viviendas, personas presentes y transeúntes en la zona. El recorrido que realizaron comenzó en el domicilio de “Camboya” hacia el pasaje Boedo, lo que generó una situación de peligro para vecinos, familias y menores presentes.

El ataque dejó como saldo un joven de 24 años herido por un disparo de arma de fuego en el tórax, con compromiso de órganos vitales. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde murió pese a la atención médica recibida.

De igual forma, un hombre de 32 años sufrió una herida de arma de fuego en una pierna, con lesiones óseas y de partes blandas. Otra víctima presentó traumatismo encéfalo craneano, con herida cortante y pérdida de conciencia, debiendo ser asistida en un centro sanitario. Durante el mismo episodio, también asesinaron a un perro de un disparo.

Los tatuajes que el acusado tiene en la espalda
Los tatuajes que el acusado tiene en la espalda

En la escena se incautaron 18 vainas servidas, incorporadas al expediente como elementos probatorios. Asimismo, indicaron que el trabajo investigativo incluyó toma de declaraciones testimoniales, análisis de registros de cámaras públicas y privadas, pericias balísticas, químicas, médicas y forenses, informes de criminalística, biología molecular e informática forense, así como el análisis de registros de 911.

Según los investigadores, las tareas realizadas permitieron reconstruir la dinámica de los hechos, establecer el grado de participación de cada imputado, identificar las armas utilizadas y ubicar a Peloc, quien permanecía prófugo hasta su detención el 3 de febrero.

Fue así que el pasado 6 de febrero, el fiscal penal 2 Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP), imputó a “Camboya” por los delitos de amenaza con arma, homicidio agravado por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, homicidio simple en grado de tentativa, portación ilegítima de arma de fuego de guerra y actos de crueldad animal agravados, todos en concurso real, tras ser detenido el martes 3.

Por los mismos hechos, se encuentran detenidos con prisión preventiva e imputados tres hombres de veintidós, diecinueve y veinticinco años, bajo los mismos cargos. Según el Ministerio Público Fiscal, Peloc era el único acusado que permanecía evadido de la Justicia en esta causa.

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