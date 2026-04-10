Crimen y Justicia

Un alumno llevó un cuchillo de 30 centímetros al colegio en La Rioja

La policía encontró varias armas blancas en la mochila del adolescente de 17 años y el Consejo Departamental de Niñez, Adolescencia y Familia intervino con ayuda psicológica mientras y medidas de resguardo

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El hallazgo de un cuchillo en una institución educativa deriva en intervención judicial
El hallazgo de un cuchillo en una institución educativa deriva en intervención judicial

Un alumno de 17 años fue retirado del colegio tras detectarse que llevaba un cuchillo de cocina de 30 centímetros, junto con otros objetos, de acuerdo con información confirmada por fuentes policiales. El hecho ocurrió el jueves 9 de abril en la Escuela N°16 “Teresa Cavero Tagle” de Chilecito, provincia de La Rioja.

La intervención se inició cuando el director del establecimiento alertó a la Comisaría Segunda sobre la situación. Tras la denuncia, la jueza subrogante María Florencia Alfonso del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°1 dispuso revisar la mochila del menor en presencia de testigos. Cuando la policía revisó las pertenencias del alumno, encontraron: un cuchillo tipo cocina, una piedra similar al cuarzo, un cúter, una pinza, un envase con alcohol isopropílico y un tornillo.

Además, testimonios señalaron que el adolescente ya habria protagonizado episodios similares días antes. Dieron a conocer que el alumno llevó anteriormente, además del cuchillo, una presunta arma de fuego tipo revólver. Ante la situación, la jueza ordenó un allanamiento en su domicilio, en el barrio Padre Esteban Inestal, aunque el resultado fue negativo y no se halló ningún arma de fuego.

El Consejo Departamental de Niñez, Adolescencia y Familia intervino y entrevistó a la madre del menor. El abordaje incluyó la asistencia psicológica y la decisión de que el joven permanezca al cuidado de una tía paterna en Nonogasta hasta que se presente junto a sus padres ante el organismo de protección. El caso se investiga como presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal y permanece bajo jurisdicción del fuero de Niñez, Adolescencia y Familia.

Una red que incita masacres escolares

Un adolescente de 15 años disparó en la Escuela N°40 y un niño de 13 años falleció en medio del brutal ataque. El tiroteo sucedió en San Cristobal, Santa Fe y ha reavivado la preocupación entre familias y especialistas acerca del aumento de la violencia adolescente, así como la incidencia de subculturas digitales que promueven la agresividad y la falta de contención tanto en el hogar como en la escuela.

Una escopeta de cañones superpuestos yace sobre césped seco; a la derecha, el rostro pixelado de una persona joven con cabello oscuro rizado
El arma de fuego vinculada al crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal, junto al presunto culpable

A 10 días del incidente, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, reveló que el joven responsable del disparo participaba en la red internacional denominada True Crime Community (TCC). Esta subcultura digital se encuentra centrada en la admiración y análisis de delitos violentos y que, en ciertos casos, conduce a la imitación de estos actos. Pullaro afirmó que en estos espacios se fomenta la veneración hacia crímenes graves, y advirtió sobre los riesgos de la emulación criminal que pueden surgir de estos entornos virtuales.

El fenómeno detrás del caso de San Cristóbal ejemplifica cómo las redes digitales pueden transformar la violencia en un mecanismo de afirmación social entre adolescentes. “No es un hecho aislado. Es un fenómeno que debemos abordar de manera integral”, expresó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva durante una conferencia de prensa donde brindaron detalles sobre la masacre de Santa Fe.

Conferencia de prensa que encabezaron la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (Fuente: Ministerio de Seguridad Nacional)
Conferencia de prensa que encabezaron la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (Fuente: Ministerio de Seguridad Nacional)

La ausencia de límites y contención, según el especialista Sebastián Sigal, incrementa el riesgo de que los adolescentes recurran a entornos virtuales peligrosos y validen actitudes extremas. Sigal remarcó en diálogo con ElOnce: “Los padres deberían tener alguna idea, al menos, sobre lo que hacen sus hijos. La clásica pregunta ¿en qué andan?”. Añadió que “mucho chico está solo, aislado del mundo, sin nadie que lo contenga, sin nadie que sepa nada de él”.

“Sin lugar a duda, el tema del celular sin límites, sin control, sin restricción en chicos, sobre todo los más chiquitos, es un problema”, sostuvo Sigal. La permisividad tecnológica agrava el aislamiento y dificulta la intervención temprana de la familia o la escuela, potenciando el problema.

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