Qué es la True Crime Community, la subcultura digital detrás del ataque a la escuela de Santa Fe

La imagen muestra a los personajes de Beavis y Butt-Head en un baño, junto a una ilustración de caricaturas con armas y un mensaje que critica la violencia.

El caso del adolescente de 15 años que disparó una escopeta dentro de una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, y mató a Ian Cabrebra de 13 años, desnudó la existencia de una subcultura digital que glorifica la violencia y las masacres escolares.

Tal como adelantó Infobae, este miércoles la titular del Ministerio de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al gobernador Maximiliano Pullaro, confirmaron en conferencia de prensa que G.C., el autor del asesinato, planificó el hecho y que detrás de su accionar emerge la True Crime Community (TCC).

C.G., identificado como el tirador de San Cristóbal, aparece en esta imagen, con su rostro pixelado para proteger su identidad.

De acuerdo a un informe reservado de la Procuración General de la Nación, se trata de un fenómeno digital que reúne a personas interesadas en el análisis, la discusión y, en algunos casos extremos, la admiración o emulación de crímenes reales, especialmente aquellos que involucran ataques violentos y homicidios masivos.

Si bien el término “True Crime” originalmente se refería a un género de entretenimiento (documentales, libros, series) centrado en hechos criminales reales, en los últimos años han surgido comunidades online que van mucho más allá del consumo pasivo de estos contenidos.

Según análisis recientes, la TCC puede describirse como una subcultura digital descentralizada y global, que no tiene una ideología política o doctrinaria concreta, pero sí una serie de prácticas y creencias en común. Su actividad principal gira alrededor de la investigación detallada de ataques violentos, el intercambio de material gráfico relacionado con los crímenes y, en ciertos sectores radicalizados, la glorificación o incluso la imitación de dichos ataques y sus autores.

Uno de los puntos de origen de este fenómeno son los foros y grupos surgidos en internet desde finales de la década de 1990, especialmente tras el impacto mediático de la masacre de Columbine en 1999. En estos espacios, algunos usuarios comenzaron a construir narrativas donde los perpetradores eran vistos como figuras admirables o incomprendidas, más que como simples criminales.

La expansión de redes sociales y plataformas participativas ha multiplicado la visibilidad de la TCC, creando ecosistemas donde los participantes pueden compartir desde documentales y podcasts hasta memes y archivos de alta violencia explícita.

Una captura de pantalla de comentarios en una red social destaca un mensaje de aliento y buena suerte, con múltiples respuestas y medidores de interacción visiblemente borrosos.

Este contacto constante y la exposición repetida a contenidos violentos han facilitado, en algunos casos, procesos de identificación y de imitación, lo que convierte al fenómeno en un potencial riesgo para la seguridad y la prevención de nuevos ataques, advierte el informe de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional de la Procuración.

Los miembros más activos de estas comunidades suelen ser adolescentes o jóvenes adultos, con antecedentes de aislamiento social o experiencias de victimización. Se observa entre ellos una fuerte tendencia al consumo compulsivo de material violento y, en los ejemplos más extremos, la planificación de actos violentos inspirados en los crímenes estudiados.

En resumen, aunque la TCC no es una organización ni un movimiento con fines políticos, representa una subcultura digital cuyos riesgos principales radican en la glorificación de la violencia, la posible incitación a nuevos ataques y la dificultad que implica para las estrategias tradicionales de prevención e investigación penal.

De acuerdo al jefe del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, Guillermo Díaz, el de San Cristóbal es el caso número 15 con las mismas características.

Una captura de pantalla muestra interacciones en una plataforma de redes sociales con comentarios de usuarios ofreciendo apoyo, destacando frases como 'buena suerte' y 'HERO'.

Días, además, aportó que el autor del ataque contó con la complicidad de un adolescente de 16 años, que fue arrestado el lunes. Ambos, además de ser parte de la TCC, fueron categorizados dentro del grupo de hombres “incel”, abreviatura de “involuntary celibate” (celibato involuntario) que hace referencia a las personas, generalmente hombres heterosexuales, que se identifican como incapaces de tener relaciones románticas o sexuales, a pesar de desearlas, circunstancia que desata un sentimiento de odio profundo y resentimiento hacia las mujeres y otros varones.

Otro signo de alarma surgió, asimismo, tras el intento de masacre escolar: varios usuarios elogiaron al tirador y hasta surgieron algunas cuentas fan que reproducen sus fotos.

Principales características de la TCC

Subcultura digital descentralizada y transnacional

No es una organización formal ni tiene una ideología estructurada.

Opera principalmente en internet, en foros, redes sociales y canales privados.

Los miembros se conectan por el interés común en crímenes reales y sobre todo en perpetradores de ataques violentos.

Glorificación y estetización de la violencia

Se produce y comparte material que presenta a los perpetradores como figuras admirables, heroicas o trágicas.

Los ataques y sus autores son reinterpretados narrativamente y, en ocasiones, glorificados.

Circulan imágenes, frases y simbología asociadas a los agresores.

Ciclo de imitación y radicalización

El consumo y la interacción en estas comunidades puede derivar en la emulación de ataques pasados.

Los nuevos ataques generan más contenido, reforzando un “efecto copycat” (imitación).

Se desarrollan dinámicas de contagio y de promoción de la notoriedad violenta.

Estructura por niveles de participación

Existe un continuum que va desde simples consumidores de material (documentales, podcasts, análisis) hasta quienes planifican y ejecutan ataques.

Las etapas incluyen: Consumo de contenido (sin radicalización). Admiración a perpetradores, imitación estética, difusión de videos editados. Integración en subcomunidades radicalizadas con celebración e incentivo a ataques. Planificación directa de ataques.



Características comunes de los integrantes

Mayoría: adolescentes o adultos jóvenes (13-20 años).

Suelen tener antecedentes de aislamiento social, victimización, baja autoestima, problemas de salud mental, experiencias de bullying o conflicto familiar.

Consumo intensivo de material violento (gore) y de crímenes reales.

A veces, conexión o superposición con otras subculturas extremistas (neonazismo, aceleracionismo, incels).

Peligrosidad potencial

La glorificación de los autores reduce barreras morales hacia la violencia y puede llevar a la identificación psicológica con los atacantes.

El fenómeno es autosostenible por la producción continua de nuevo contenido tras cada ataque.

Hay riesgo de fusiones con otras formas de extremismo.

Dinámica digital

El material se difunde primero en plataformas abiertas y después en canales cerrados o con poca moderación (ej. Telegram, Discord).

Hay circulación de manifiestos, guías, archivos violentos, “memes” y recursos de culto a los perpetradores.