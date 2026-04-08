Crimen y Justicia

Qué es la True Crime Community, la subcultura digital detrás del ataque a la escuela de Santa Fe

El Ministerio de Seguridad Nacional confirmó que el adolescente de 15 años que mató a un alumno de 13 y su cómplice actuaron bajo la influencia de una red transnacional que glorifica la violencia

Guardar
Meme que muestra a Beavis y Butt-Head en un baño, junto a dos caricaturas masculinas con armas y un texto que critica la violencia extrema
La imagen muestra a los personajes de Beavis y Butt-Head en un baño, junto a una ilustración de caricaturas con armas y un mensaje que critica la violencia.

El caso del adolescente de 15 años que disparó una escopeta dentro de una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, y mató a Ian Cabrebra de 13 años, desnudó la existencia de una subcultura digital que glorifica la violencia y las masacres escolares.

Tal como adelantó Infobae, este miércoles la titular del Ministerio de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al gobernador Maximiliano Pullaro, confirmaron en conferencia de prensa que G.C., el autor del asesinato, planificó el hecho y que detrás de su accionar emerge la True Crime Community (TCC).

Un hombre joven con cabello rizado y rubio rojizo, vistiendo una camisa de vestir negra. Su rostro está pixelado. Fondo de cortinas claras y plantas
C.G., identificado como el tirador de San Cristóbal, aparece en esta imagen, con su rostro pixelado para proteger su identidad.

De acuerdo a un informe reservado de la Procuración General de la Nación, se trata de un fenómeno digital que reúne a personas interesadas en el análisis, la discusión y, en algunos casos extremos, la admiración o emulación de crímenes reales, especialmente aquellos que involucran ataques violentos y homicidios masivos.

Si bien el término “True Crime” originalmente se refería a un género de entretenimiento (documentales, libros, series) centrado en hechos criminales reales, en los últimos años han surgido comunidades online que van mucho más allá del consumo pasivo de estos contenidos.

Según análisis recientes, la TCC puede describirse como una subcultura digital descentralizada y global, que no tiene una ideología política o doctrinaria concreta, pero sí una serie de prácticas y creencias en común. Su actividad principal gira alrededor de la investigación detallada de ataques violentos, el intercambio de material gráfico relacionado con los crímenes y, en ciertos sectores radicalizados, la glorificación o incluso la imitación de dichos ataques y sus autores.

Uno de los puntos de origen de este fenómeno son los foros y grupos surgidos en internet desde finales de la década de 1990, especialmente tras el impacto mediático de la masacre de Columbine en 1999. En estos espacios, algunos usuarios comenzaron a construir narrativas donde los perpetradores eran vistos como figuras admirables o incomprendidas, más que como simples criminales.

La expansión de redes sociales y plataformas participativas ha multiplicado la visibilidad de la TCC, creando ecosistemas donde los participantes pueden compartir desde documentales y podcasts hasta memes y archivos de alta violencia explícita.

Captura de pantalla de comentarios en red social con mensaje de "buena suerte", perfiles borrosos, botones "Responder" e iconos de "Me gusta"
Una captura de pantalla de comentarios en una red social destaca un mensaje de aliento y buena suerte, con múltiples respuestas y medidores de interacción visiblemente borrosos.

Este contacto constante y la exposición repetida a contenidos violentos han facilitado, en algunos casos, procesos de identificación y de imitación, lo que convierte al fenómeno en un potencial riesgo para la seguridad y la prevención de nuevos ataques, advierte el informe de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional de la Procuración.

Los miembros más activos de estas comunidades suelen ser adolescentes o jóvenes adultos, con antecedentes de aislamiento social o experiencias de victimización. Se observa entre ellos una fuerte tendencia al consumo compulsivo de material violento y, en los ejemplos más extremos, la planificación de actos violentos inspirados en los crímenes estudiados.

En resumen, aunque la TCC no es una organización ni un movimiento con fines políticos, representa una subcultura digital cuyos riesgos principales radican en la glorificación de la violencia, la posible incitación a nuevos ataques y la dificultad que implica para las estrategias tradicionales de prevención e investigación penal.

De acuerdo al jefe del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, Guillermo Díaz, el de San Cristóbal es el caso número 15 con las mismas características.

Vista de una interfaz de comentarios de redes sociales que muestra textos en español, como 'buena suerte' y 'HERO', junto a avatares borrosos
Una captura de pantalla muestra interacciones en una plataforma de redes sociales con comentarios de usuarios ofreciendo apoyo, destacando frases como 'buena suerte' y 'HERO'.

Días, además, aportó que el autor del ataque contó con la complicidad de un adolescente de 16 años, que fue arrestado el lunes. Ambos, además de ser parte de la TCC, fueron categorizados dentro del grupo de hombres “incel”, abreviatura de “involuntary celibate” (celibato involuntario) que hace referencia a las personas, generalmente hombres heterosexuales, que se identifican como incapaces de tener relaciones románticas o sexuales, a pesar de desearlas, circunstancia que desata un sentimiento de odio profundo y resentimiento hacia las mujeres y otros varones.

Otro signo de alarma surgió, asimismo, tras el intento de masacre escolar: varios usuarios elogiaron al tirador y hasta surgieron algunas cuentas fan que reproducen sus fotos.

Principales características de la TCC

Subcultura digital descentralizada y transnacional

  • No es una organización formal ni tiene una ideología estructurada.
  • Opera principalmente en internet, en foros, redes sociales y canales privados.
  • Los miembros se conectan por el interés común en crímenes reales y sobre todo en perpetradores de ataques violentos.

Glorificación y estetización de la violencia

  • Se produce y comparte material que presenta a los perpetradores como figuras admirables, heroicas o trágicas.
  • Los ataques y sus autores son reinterpretados narrativamente y, en ocasiones, glorificados.
  • Circulan imágenes, frases y simbología asociadas a los agresores.

Ciclo de imitación y radicalización

  • El consumo y la interacción en estas comunidades puede derivar en la emulación de ataques pasados.
  • Los nuevos ataques generan más contenido, reforzando un “efecto copycat” (imitación).
  • Se desarrollan dinámicas de contagio y de promoción de la notoriedad violenta.

Estructura por niveles de participación

  • Existe un continuum que va desde simples consumidores de material (documentales, podcasts, análisis) hasta quienes planifican y ejecutan ataques.
  • Las etapas incluyen:
    • Consumo de contenido (sin radicalización).
    • Admiración a perpetradores, imitación estética, difusión de videos editados.
    • Integración en subcomunidades radicalizadas con celebración e incentivo a ataques.
    • Planificación directa de ataques.

Características comunes de los integrantes

  • Mayoría: adolescentes o adultos jóvenes (13-20 años).
  • Suelen tener antecedentes de aislamiento social, victimización, baja autoestima, problemas de salud mental, experiencias de bullying o conflicto familiar.
  • Consumo intensivo de material violento (gore) y de crímenes reales.
  • A veces, conexión o superposición con otras subculturas extremistas (neonazismo, aceleracionismo, incels).

Peligrosidad potencial

  • La glorificación de los autores reduce barreras morales hacia la violencia y puede llevar a la identificación psicológica con los atacantes.
  • El fenómeno es autosostenible por la producción continua de nuevo contenido tras cada ataque.
  • Hay riesgo de fusiones con otras formas de extremismo.

Dinámica digital

  • El material se difunde primero en plataformas abiertas y después en canales cerrados o con poca moderación (ej. Telegram, Discord).
  • Hay circulación de manifiestos, guías, archivos violentos, “memes” y recursos de culto a los perpetradores.

Temas Relacionados

Masacres EscolaresTrue Crimen CommunityHomicidiosSan CristóbalSanta Fe

Últimas Noticias

Cayó una banda narco que recaudaba sumas millonarias por mes: el crecimiento económico de los líderes que alertó a los investigadores

Tras una decena de allanamientos, la Policía Bonaerense logró la detención del hijo mayor de Marcia Giovanetone, la líder que continúa prófuga. Su amplio prontuario

Cayó una banda narco que recaudaba sumas millonarias por mes: el crecimiento económico de los líderes que alertó a los investigadores

El tirador de la escuela de San Cristóbal formaba parte de una cultura digital que nació en la masacre de Columbine

Lo confirmaron en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Los detalles del ataque

El tirador de la escuela de San Cristóbal formaba parte de una cultura digital que nació en la masacre de Columbine

Caminaba por la calle, un hombre la raptó, la violó y la prendió fuego

Ocurrió en Perico, Jujuy. La víctima, Marisol García, de 24 años, pelea por su vida. El acusado es un remisero que fue arrestado. Le hallaron un tanque de nafta vacío en la casa

Caminaba por la calle, un hombre la raptó, la violó y la prendió fuego

Así operaba una banda de presos que hacía extorsiones sexuales a mujeres desde penales bonaerenses

Las contactaban a través de Instagram y TikTok para ofrecerles falsos trabajos como modelos de ropa interior y les pedían que enviaran fotos íntimas. Algunas víctimas son menores de edad

Así operaba una banda de presos que hacía extorsiones sexuales a mujeres desde penales bonaerenses

Investigan una red de sicarios en Rosario y una mujer es acusada por el crimen de Verónica Almada

La mujer está acusada de coordinar un ataque armado que terminó con la vida de Verónica Almada y dejó dos heridos. El caso expone la estructura criminal montada por Fabio Giménez desde prisión y la violencia narco en la ciudad de Rosario

Investigan una red de sicarios en Rosario y una mujer es acusada por el crimen de Verónica Almada
DEPORTES
Sudamericano Sub 17: un arquero cometió un insólito penal cuando ya tenía la pelota en sus manos

Sudamericano Sub 17: un arquero cometió un insólito penal cuando ya tenía la pelota en sus manos

River Plate buscará comenzar la Copa Sudamericana con una victoria ante Blooming en Bolivia: hora, TV y formaciones

Tensión en un partido de béisbol: un jugador golpeó a su rival en el rostro con la pelota en la mano y ambos fueron expulsados

Tomas Machac dio el golpe ante Francisco Cerúndolo y lo eliminó del Masters 1000 de Montecarlo

“Es un mocoso sin clase y manipulador”: la lapidaria crítica a Enzo Fernández tras ser suspendido en Chelsea

TELESHOW
La reacción de Adrián Suar junto a su novia cuando le preguntaron por Araceli González: “Todo bien en ella”

La reacción de Adrián Suar junto a su novia cuando le preguntaron por Araceli González: “Todo bien en ella”

Evangelina Anderson abrió el álbum íntimo de sus vacaciones a Miami: los deslumbrantes looks en bikini

El hermano de Mauro Icardi contó el gesto que tuvo la China Suárez con su familia: “Estuvimos todos a disposición”

Luis Ventura se emocionó con un dibujo especial de su hijo Antonito: “Podés divisar la cara de mi viejo”

Allegra Cubero habló de las versiones sobre su internación y defendió a Nicole Neumann: “Siempre a mi lado”

INFOBAE AMÉRICA

Municipio de Panamá reutilizará agua tratada para regar y mantener áreas verdes

Municipio de Panamá reutilizará agua tratada para regar y mantener áreas verdes

El gobierno de Grecia confirmó que impedirá el uso de las redes sociales a menores de 15 años desde 2027

Este es el nuevo monto del Crédito por Hijo en EEUU para 2026 y los requisitos clave para acceder

La Asamblea Legislativa interpelará al ministro de Hidrocarburos por la mala calidad del combustible en Bolivia

Los astronautas de Artemis II visualizaron impactos de meteoritos durante su misión lunar