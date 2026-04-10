Entradera en un barrio cerrado de Santa Fe: robaron a una familia y escaparon en una 4x4 por el barro

La entrada al barrio cerrado Campiña Elisa en Santa Fe, donde una familia sufrió un violento robo tipo entradera, subraya la preocupación por la seguridad en complejos residenciales (Rosario3)

Una noche de violencia extrema sacudió a la localidad santafesina de Las Parejas este jueves, cuando seis hombres armados irrumpieron en una vivienda del barrio cerrado Campiña Elisa y sometieron a una familia durante más de una hora y media.

El hecho ocurrió entre las 3 y las 4.30 de la madrugada en una casa ubicada en la intersección de avenida 21 y calle 2, a unos 100 kilómetros de Rosario, según confirmaron fuentes policiales. La vivienda, perteneciente a un matrimonio y su hijo de 18 años, fue el objetivo de un grupo que actuó con rostros cubiertos, guantes de látex y armas de fuego.

La familia fue sorprendida mientras dormía. Los asaltantes ingresaron al barrio privado por un sector trasero, tras superar las medidas de seguridad perimetral. Una vez en el terreno de la vivienda, cortaron los cables de electricidad y rompieron un ventanal arrojando una garrafa, lo que facilitó su acceso sin activar la alarma, que quedó inutilizada.

Según lo informado por el portal Rosario3, en el interior, los delincuentes amenazaron a los moradores y los mantuvieron bajo vigilancia durante el asalto, exigiendo la entrega de bienes y dinero. Las víctimas relataron que los hombres revisaron la casa con calma, sin mostrar apuro, lo que refuerza la hipótesis de un robo premeditado y coordinado.

Durante el tiempo que permanecieron en el domicilio, los ladrones se apoderaron de una camioneta Volkswagen Amarok verde, monitores de computadora, tres teléfonos celulares, un caño de escape de moto y una suma aproximada a 2 millones de pesos. También sustrajeron el DVR del sistema de cámaras de seguridad, buscando eliminar pruebas sobre su accionar. Un dato relevante es que la alarma de la vivienda no llegó a activarse, lo que facilitó la operación del grupo.

Desde la investigación señalaron que no hay detenidos (Télam)

De acuerdo con fuentes del caso, la familia fue amenazada de manera constante. Si bien ninguno de los integrantes sufrió heridas de gravedad, el hijo del matrimonio recibió un golpe leve durante el episodio, según informó un vocero policial.

Los delincuentes permanecieron en el lugar más de 90 minutos. Finalmente, abandonaron la propiedad y escaparon por el frente del barrio cerrado, utilizando la camioneta robada y un Toyota Etios gris que actuó como vehículo de apoyo.

La huida de los asaltantes se vio dificultada por las condiciones meteorológicas. Los caminos rurales de la zona, afectados por lluvias recientes, complicaron los movimientos tanto de los ladrones como de las fuerzas de seguridad que respondieron al llamado de emergencia.

El Toyota Etios fue abandonado durante la fuga, quedando empantanado en el barro. Este vehículo fue posteriormente secuestrado por personal del Comando Radioeléctrico, que también enfrentó dificultades para circular por el estado de los caminos. La intervención de Bomberos resultó necesaria para retirar los móviles policiales y el auto utilizado por los delincuentes.

El caso quedó bajo la órbita de la Policía de Investigaciones y la fiscalía de Cañada de Gómez, a cargo del fiscal Santiago Tosco, quien dispuso el inicio de las primeras medidas procesales para identificar y detener a los autores. Los peritajes se centran en el análisis del Toyota Etios abandonado, la recolección de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, aunque parte del circuito cerrado fue sustraído por los mismos delincuentes.

Hasta el momento, no se registraron detenciones y la camioneta Amarok sustraída permanece desaparecida. La policía continúa trabajando en el rastreo de los objetos robados y en la reconstrucción de los pasos previos y posteriores al asalto, mientras la familia damnificada se recupera del impacto emocional.

Y según fuentes policiales, se investiga si existen antecedentes recientes de robos con características similares en barrios cerrados de la región. Se presume que los autores contaban con algún tipo de información previa sobre el funcionamiento de la seguridad interna y los hábitos de las víctimas, aunque la pesquisa aún no descarta ninguna hipótesis.