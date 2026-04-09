Crimen y Justicia

Un joven apuñaló con dos cuchillos a su novia en Villa Gobernador Gálvez y fue detenido

La víctima fue hallada en el suelo de una vivienda de la calle Rosario al 2500 de la localidad de Villa Gobernador Gálvez. Se recupera en el hospital

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El hospital Anselmo Gamen de Villa Gobernador Galvez, en Santa Fe
La víctima se recupera en el Hospital Gamen de la localidad de Villa Gobernador Gálvez en Santa Fe

La noche del martes último, una escena de violencia de género sacudió a la comunidad de Villa Gobernador Gálvez, cuando un joven apuñaló a su novia y fue detenido.

Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido tras el llamado desesperado al 911 que alertaba sobre los gritos de auxilio de una joven desde el interior de una vivienda en Rosario al 2500.

Al llegar, los efectivos del Comando Radioeléctrico ingresaron a la casa y se encontraron con una mujer de 28 años tendida en el piso, gravemente herida y en evidente estado de shock.

Los agentes constataron que la víctima, identificada como R. N., presentaba lesiones cortantes en ambas manos y en la rodilla derecha. Mientras tanto, el presunto agresor, su pareja Federico Eduardo L., de 31 años, permanecía dentro del domicilio. Los efectivos lograron reducirlo y lo detuvieron en el acto, hallando en su poder dos cuchillos con manchas rojizas.

La joven fue trasladada de urgencia al hospital Gamen, donde recibió atención médica y fue estabilizada. Según el parte médico, se encuentra fuera de peligro y evoluciona de manera favorable.

Con respecto a los cuchillos, indicaron que tenían manchas de sangre y fueron remitidos para que se les realicen los peritajes correspondientes, de acuedo con la información a la que accedió el medio local Rosario3.

El agresor, Federico Eduardo L., fue trasladado a la subcomisaría 26ª, donde permanece detenido a la espera de las actuaciones judiciales.

La fiscal María Manuela Dalcol quedó a cargo de la investigación. Se espera que en las próximas horas se realicen las primeras medidas judiciales, incluyendo la imputación del detenido y la evaluación de los antecedentes de violencia en la pareja.

La causa fue caratulada como tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en función de los elementos recabados hasta el momento. La Fiscalía analiza los antecedentes de ambos involucrados y la existencia de denuncias previas, en el marco del protocolo de actuación para casos de violencia contra la mujer.

El detenido fue apresado en la escena del hecho (Télam)
El detenido fue apresado en la escena del hecho (Télam)

Una joven fue detenida por apuñalar a su novio

Hace unos meses, en la localidad bonaerense de Ensenada, un episodio de violencia intrafamiliar derivó en la detención de una joven de 18 años, acusada de homicidio en grado de tentativa.

La víctima es un joven de 19 años. El hecho que desencadenó la causa tuvo lugar el pasado 13 de enero, cuando un llamado al 911 alertó sobre una disputa en una casa de Ensenada. Al llegar al lugar, los efectivos policiales hallaron a un joven tendido en el suelo con lesiones compatibles con un ataque de arma blanca.

El incidente, según reconstruyó la Policía Bonaerense, se produjo en el marco de una pelea entre la víctima y su pareja, quien fue identificada como la principal sospechosa.

Según informaron fuentes policiales, el joven de 19 años debió ser trasladado de urgencia al Hospital Cestino para recibir atención médica por las heridas sufridas.

Por su parte, la presunta agresora fue demorada en el lugar pero luego liberada, mientras los investigadores continuaban con la recolección de testimonios y evidencia para esclarecer las circunstancias del ataque.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el episodio tuvo lugar en un contexto de conflicto doméstico, aunque los detalles específicos permanecen bajo reserva por la sensibilidad del caso.

La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, en las semanas posteriores al hecho, la Fiscalía reunió declaraciones y elementos probatorios que derivaron en la solicitud de una orden de allanamiento para avanzar con el expediente.

Esta medida judicial que fue autorizada por el Juzgado de Garantías que interviene en la causa, se ejecutó en una vivienda ubicada sobre la calle Guido Spano, entre Rodríguez y González, en la misma localidad de Ensenada.

El procedimiento fue realizado por personal policial y resultó en la detención de la joven de 18 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía y del Juzgado que lleva adelante la investigación.

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