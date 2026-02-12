Detuvieron a la joven de 18 años que apuñaló a su novio en Ensenada después de una pelea

Una joven fue detenida en Ensenada por el presunto intento de homicidio de su novio mediante apuñalamiento. (0221)

En la localidad bonaerense de Ensenada, un episodio de violencia intrafamiliar derivó en la detención de una joven de 18 años, acusada de homicidio en grado de tentativa.

El caso se vincula con el ataque sufrido por un joven de 19 años, quien resultó gravemente herido durante una discusión en una vivienda.

El hecho que desencadenó la causa tuvo lugar el pasado 13 de enero, cuando un llamado al 911 alertó sobre una disputa en una casa de Ensenada. Al llegar al lugar, los efectivos policiales hallaron a un joven tendido en el suelo con lesiones compatibles con un ataque de arma blanca.

El incidente, según reconstruyó la Policía Bonaerense, se produjo en el marco de una pelea entre la víctima y su pareja, quien fue identificada como la principal sospechosa.

Según informaron fuentes policiales, el joven de 19 años debió ser trasladado de urgencia al Hospital Cestino para recibir atención médica por las heridas sufridas.

Por su parte, la presunta agresora fue demorada en el lugar pero luego liberada, mientras los investigadores continuaban con la recolección de testimonios y evidencia para esclarecer las circunstancias del ataque.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el episodio tuvo lugar en un contexto de conflicto doméstico, aunque los detalles específicos permanecen bajo reserva por la sensibilidad del caso.

La Policía detuvo a la joven sospechosa en una casa de Ensenada (Noticias XFN)

La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, en las semanas posteriores al hecho, la fiscalía reunió declaraciones y elementos probatorios que derivaron en la solicitud de una orden de allanamiento para avanzar con el expediente.

Esta medida judicial que fue autorizada por el Juzgado de Garantías que interviene en la causa, se ejecutó en una vivienda ubicada sobre la calle Guido Spano, entre Rodríguez y González, en la misma localidad de Ensenada.

El procedimiento, según informó el portal 0221, fue realizado por personal policial y resultó en la detención de la joven de 18 años, quien quedó a disposición de la Fiscalía y del Juzgado que lleva adelante la investigación.

Apuñaló a su novio en Palermo Chico y llamó a la Policía para denunciar

A finales de enero, una llamada de emergencia alertó a las autoridades sobre un violento episodio ocurrido en la zona de Palermo Chico, cuando una mujer se comunicó para denunciar que había apuñalado a su pareja. Al arribar al lugar, las autoridades se la llevaron detenida, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia hacia una clínica privada cercana.

Todo sucedió el viernes 20 de enero por la tarde, en un departamento ubicado en la calle Castex al 3300. La pareja discutía en la propiedad, en donde convivirían con su pequeño hijo en común. Según trascendió, el joven le habría recriminado a la agresora por sus presuntas conductas “tóxicas”.

No obstante, se trataría de una versión que la Justicia porteña deberá investigar. Sobre todo, porque la agresora habría sido la persona que se contactó con la Policía para denunciar que había apuñalado a su pareja, en un supuesto intento de defenderse.

Lo cierto es que entre la escena de la pelea en el departamento hasta el momento en el que la joven se comunicó con el 911, habría un hueco de secuencias por reconstruir. De acuerdo con los datos recabados por el noticiero de A24, la víctima habría intentado escapar del lugar y, así, habría terminado desplomado en la vereda del edificio.

En principio, se planteó que la mujer había logrado apuñalarlo en dos oportunidades en la zona del tórax y el brazo derecho. Por este motivo, las autoridades ordenaron que fuera trasladado de urgencia hacia el Sanatorio Mater Dei, que se encuentra en la misma cuadra, para que pudiera ser atendido.