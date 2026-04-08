Denuncian a una agencia de turismo por presuntas estafas millonarias: hay miles de damnificados

Traveling Turismo tenía su local en una galería ubicada sobre calle Florida al 800, en pleno Microcentro porteño.

Jubilados que perdieron todos sus ahorros, un chico que vendió hasta su auto para poder viajar y contingentes varados en los destinos que habían elegido para vacacionar. Esas, entre muchas otras historias, son las que hoy involucran a la agencia de viajes Traveling Turismo en un escándalo por presuntas estafas que, hasta el momento, tiene más de 800 damnificados y defraudaciones estimadas en cerca de un millón de dólares.

La agencia de viajes ofrecía paquetes a precios considerablemente bajos para viajar a Brasil y distintos países del Caribe, asdemás de otros destinos. Su local funcionaba en pleno Microcentro porteño. Pero desde mediados de febrero a la fecha, comenzó a recibir decenas de denuncias por parte de cientos de víctimas que perdieron dinero y los paquetes de viaje que habían contratado.

A la espera de respuestas, los cientos de damnificados -cuya cantidad aumenta día a día- reclaman Justicia y piden una condena social para Diego Gastón Navarro, el dueño de la firma que se hacía pasar por uno de los coordinadores de la empresa y desapareció a principios de marzo. Dejó de atender llamadas, no respondió más mensajes y dio de baja todas las redes sociales.

Yanina, una de las damnificadas, dialogó este miércoles con Infobae y contó que el desencadenante de las denuncias contra la compañía de viajes ocurrió a mediados de febrero. “Fue con un grupo de pasajeros que, una vez en Ezeiza, antes de viajar, les dijeron que les cambiaban el paquete completo. Se plantaron y pidieron el reintegro del dinero", describió.

La publicación de una de las damnificadas.

Mientras se encontraban atrincherados en el aeropuerto, uno de los afectados decidió llamar al dueño de la empresa, de quien no conocían ni la cara, y el teléfono celular que sonó fue el que tenía en uno de sus bolsillos el propio Navarro -en ese momento bajo su rol de falso coordinador-. “Ahí no le quedó otra que devolver todo el dinero, pero en pesos argentinos, cuando la agencia siempre exigía el pago en dólares”, recordó.

En el caso particular de Yanina, ella decidió adquirir un paquete turístico mediante Traveling Turismo al observar que las reseñas en Google eran prácticamente perfectas. “Era una empresa que llevaba aproximadamente 10 años en el mercado. Con redes sociales con muchísimos seguidores y reseñas en Google prácticamente perfectas. No había una sola señal de alerta”, explicó con evidente angustia.

Sin embargo, la situación cambió por completo días atrás, cuando una amiga de Yanina, que también quería comprar un viaje, ingresó a la página de Traveling Turismo y detectó comentarios que hablaban sobre “estafas” y los denunciaban por “estafadores”.

A raíz de las denuncias recibidas en el último tiempo, Traveling Turismo cerró todas sus redes sociales y dejó de responder llamados y mensajes.

“Ahí empezamos a revisar en Google Maps y los comentarios recientes toda la gente decía que habían sido estafados. Que los dejaron varados en Brasil, en el Caribe, que les cancelaron los viajes sin explicación, o que les daban excusas desde febrero para no viajar”, subrayó.

Pocos días después, la empresa desapareció por completo. Los supuestos coordinadores de viaje que solían estar disponibles por WhatsApp dejaron de responder, y el dueño, que también se hacía pasar por coordinador, no contestó ni un solo llamado más.

“Nos bloquearon en todos lados. Se llevaron todo y no dieron ni una sola respuesta”, sostuvo Yanina, quien radicó su denuncia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40 y en Defensa al Consumidor de CABA.

Francisca, otra de las damnificadas que habló con este medio, perdió los mil dólares que pagó por un paquete para viajar a Europa en noviembre próximo. Su caso es distinto al de Yanina, debido a que ella sí contaba con una experiencia previa de viaje bajo la coordinación de Traveling Turismo.

“Yo confié porque es una empresa con la que ya habia viajado hace dos años a Brasil, en familia, y cumplieron con todo lo pautado. Fue excelente. Ahora pagué porque veía que subían historias y que seguía funcionando normalmente”, señaló.

New Road, la otra empresa de Traveling Turismo mediante la cual ofrecían paquetes de viaje a precios bajos.

Por su parte Cristian, otra de los cientos de damnificados, contó que él llegó a Traveling Turismo por la recomendación de una clienta que había viajado con esa agencia durante 2025. Al contar con esa reseña y observar que la empresa, finalmente, daba más de lo que ofrecía, contrató un paquete en junio pasado para viajar con su familia a Punta Cana, República Dominana.

“Fuimos y entregamos 2.200 dólares, todo en efectivo. Y teníamos que pagar una semana antes algo de 200 dólares más de impuestos. Así que bueno, pagamos. Nos dijeron que en enero se iban a comunicar con nosotros. No se comunicaron, así que fui hasta la agencia y ahí me dijeron que no contestaban porque había mucha demanda de viajes, entonces estaban muy atrasados con eso”, describió.

Tras esa primera visita al local físico de la agencia, a Cristian le solicitaron la documentación restante para el viaje y le anticiparon que antes de viajar, lo contactarían para una videollamada por Zoom, en la cual se presentaría al coordinador del viaje y se brindarían detalles sobre cómo eran los sistemas de conformación de grupos.

El 14 de marzo pasado, siete días antes del viaje, Cristian recibió un llamado en su teléfono celular. Estaba en plena jornada laboral y le notificaron que el viaje quedaba suspendido por el paro de maleteros que se desarrollaba en aquel momento. Pero a él le pareció extraño, desconfió y se dirigió al local.

“Cuando llego a la agencia me encuentro con una banda de gente por el mismo tema. Entonces te ofrecían la reprogramación del viaje para agosto. Nosotros íbamos a ir para el 21 de marzo a Punta Cana y nos reprogramaban para agosto o la devolución al cien por cien de la plata pagada, pero del día que se firme el acuerdo, a 20 o 30 días hábiles. Así que obviamente optamos por la plata. Me mandaron un mail, porque con las manos vacías no me iba a ir”, señaló.

Ilusionado con concretar el viaje en familia, Cristian finalmente pidió la plata prestada y pudo realizar el tan ansiado viaje al Caribe. Sin embargo, hasta el momento no hay novedades sobre el dinero que le pagó a Traveling Turismo y, según precisó a este medio, formalizó la denuncia correspondiente en una comisaría de Avellaneda.

Más denunciantes

Según pudo corroborar este medio a partir de distintos testimonios, ya son más de 800 las víctimas de Traveling Turismo por presuntas estafas.

Por este motivo, ya existe un grupo de WhatsApp con casi 400 miembros, en el cual se comparten las distintas experiencias y se informan las novedades de la investigación.

Una imagen de alerta invita a los afectados por la estafa de una agencia de turismo a comunicarse para unirse a un grupo de damnificados que busca justicia. (@by.giulyseva)

“Hoy en día nos estamos organizando en un grupo de damnificados, pero en realidad somos más de 800. Porque cada uno representa al grupo de viaje, y lo más grave es que siguen apareciendo personas en cada publicación diciendo que también fueron estafadas. Estamos hablando de una estafa que ronda el millón de dólares, es una locura”, explicó Yanina, una de las víctimas que encabeza el reclamo.

La compleja situación financiera del principal sospechoso

Al repasar los registros crediticios de Diego Gastón Navarro, de 48 años, este medio verificó que acumula importantes deudas en el sistema financiero.

Navarro, actualmente, se encuentra en la situación 5 en la Central de Deudores del BCRA, que representa el nivel más alto de riesgo (“Irrecuperable”), indicando moras superiores a un año, deuda judicializada o insolvencia. Esta categoría bloquea el acceso a créditos y tarjetas, requiriendo cancelar la deuda para iniciar la rectificación.

En ese sentido, el sospechoso acumula una deuda de $2.721.000 con bancos, entidades financieras, emisoras de tarjetas de crédito u otras entidades supervisadas por el Banco Central.