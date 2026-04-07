Crimen y Justicia

Ofrecieron $10 millones por información sobre el paradadero del prófugo por homicidio que se escapó el fin de semana

El crimen que se le imputa ocurrió el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la capital salteña

Guardar
"Camboya" Peloc había sido detenido en febrero, tras estar un año prófugo
"Camboya" Peloc había sido detenido en febrero, tras estar un año prófugo

El Gobierno de la Provincia de Salta anunció que ofrecerá una recompensa de $10.000.000 para quienes aporten datos que permitan encontrar a Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, quien permanece prófugo tras fugarse de la Alcaidía General 1 el pasado sábado.

Peloc, de 41 años, está acusado de homicidio agravado y su huida profundizó la preocupación social en la provincia.

Su fuga tuvo lugar en la madrugada del 4 de abril desde el pabellón A1 de la Alcaidía, sin que hasta el momento se hayan dado detalles oficiales sobre cómo logró concretar la huida. Estaba detenido con prisión preventiva por un homicidio agravado por el uso de arma de fuego, ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Tribuno, a raíz de este episodio, el Gobierno provincial firmó el Decreto N° 178, que formaliza la recompensa, que se otorgará a cualquier persona que pueda brindar información fidedigna sobre el paradero del hombre.

Las autoridades aseguraron que la reserva de identidad será garantizada para quienes se acerquen con datos ante los fiscales o la autoridad judicial interviniente, ya sea de manera personal o a través de terceros. El decreto también establece que no podrán acceder a la recompensa funcionarios públicos ni integrantes actuales o anteriores de fuerzas de seguridad o de inteligencia estatal.

El Gobierno provincial tomó la decisión de ofrecer la recompensa a solicitud del Procurador General de la Provincia, con el objetivo de fortalecer la búsqueda y “contribuir a la tranquilidad de la sociedad”, según se informó en el comunicado oficial.

La evasión de Peloc se produjo junto a otro interno, quien fue recapturado pocas horas después. La ausencia de información oficial sobre el modo en que Peloc logró escapar profundizó los cuestionamientos sobre el sistema de custodia penitenciario. Por esto mismo, se inició una investigación interna para determinar eventuales responsabilidades y mejorar los procedimientos de seguridad en la Alcaidía General 1, aunque aún no se han brindado precisiones sobre los avances de esa pesquisa.

Esta no es la primera vez que se mantiene en la clandestinidad, puesto que el hombre fue detenido hace poco meses tras haber permanecido más de un año prófugo con un pedido de captura nacional e internacional.

El lugar de donde de se fugó "Camboya"
El lugar de donde de se fugó "Camboya"

El crimen

Todo ocurrió el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta y según reconstruyeron los investigadores, el hecho se desarrolló en dos momentos diferenciados. En la tarde, durante una reunión familiar con niños y un pelotero instalado en la vereda, uno de los imputados arrojó piedras contra una mujer. A raíz de esto, los familiares que participaban de la fiesta infantil reclamaron por el ataque.

En ese contexto, Peloc intervino portando un arma de fuego y profiriendo amenazas; posteriormente, el grupo se retiró de la zona. Ya entrada la noche, regresó acompañado de los otros implicados, esta vez con armas de fuego y objetos contundentes.

Así, la banda realizó disparos, primero al aire y luego contra viviendas, personas presentes y transeúntes en la zona. El recorrido que realizaron comenzó en el domicilio de “Camboya” hacia el pasaje Boedo, lo que generó una situación de peligro para vecinos, familias y menores presentes.

El ataque dejó como saldo un joven de 24 años herido por un disparo de arma de fuego en el tórax, con compromiso de órganos vitales. Fue trasladado de urgencia al hospital San Bernardo, donde murió pese a la atención médica recibida.

De igual forma, un hombre de 32 años sufrió una herida de arma de fuego en una pierna, con lesiones óseas y de partes blandas. Otra víctima presentó traumatismo encéfalo craneano, con herida cortante y pérdida de conciencia, debiendo ser asistida en un centro sanitario. Durante el mismo episodio, también asesinaron a un perro de un disparo.

En la escena se incautaron 18 vainas servidas, incorporadas al expediente como elementos probatorios. Asimismo, indicaron que el trabajo investigativo incluyó toma de declaraciones testimoniales, análisis de registros de cámaras públicas y privadas, pericias balísticas, químicas, médicas y forenses, informes de criminalística, biología molecular e informática forense, así como el análisis de registros de 911.

Según los investigadores, las tareas realizadas permitieron reconstruir la dinámica de los hechos, establecer el grado de participación de cada imputado, identificar las armas utilizadas y ubicar a Peloc, quien permanecía prófugo hasta su detención el 3 de febrero.

Temas Relacionados

gobierno de Saltarecompensaprófugohomicidio

Últimas Noticias

Encontraron el cuerpo de un joven que era intensamente buscado en Santa Fe y detuvieron a un sospechoso por homicidio

El joven de 23 años había sido visto por última vez el viernes por la noche. La Policía encontró a la víctima en una zona residencial de la localidad de Funes. La Fiscalía investiga el móvil del crimen y espera los resultados de la autopsia

Encontraron el cuerpo de un joven que era intensamente buscado en Santa Fe y detuvieron a un sospechoso por homicidio

Femicidio en un barrio privado de Salta: una testigo clave reveló cómo encontró el cuerpo de Mercedes Kvedaras

El hermano de la víctima también prestó declaración y recordó cuál fue su reacción al ver el cadáver de su hermana. “Me di cuenta lo violento de su muerte”, dijo

Femicidio en un barrio privado de Salta: una testigo clave reveló cómo encontró el cuerpo de Mercedes Kvedaras

Detuvieron a una mujer por estafar a un compañero de trabajo discapacitado por más de 2 millones de pesos

Le allanaron la casa y terminó detenida. Tras la denuncia presentada por movimientos inusuales en la cuenta de la víctima, la Justicia ordenó el procedimiento donde secuestraron un celular, una notebook, un televisor plasma y ropa

Detuvieron a una mujer por estafar a un compañero de trabajo discapacitado por más de 2 millones de pesos

Tirador de San Cristóbal: cómo fue el operativo para detener al segundo menor acusado de encubrimiento

El despliegue policial involucró 24 horas de vigilancia constante y la coordinación entre fuerzas provinciales y federales, quienes lograron interceptar al joven de 16 años en plena ruta nacional 11

Tirador de San Cristóbal: cómo fue el operativo para detener al segundo menor acusado de encubrimiento

Un acusado por intento de femicidio se benefició con prisión domiciliaria porque no había lugar en la cárcel

La justicia de Neuquén lo acusa de prender fuego la vivienda de la víctima mientras ella dormía. La decisión se dio tras constatar que la región no cuenta con plazas carcelarias disponibles

Un acusado por intento de femicidio se benefició con prisión domiciliaria porque no había lugar en la cárcel
DEPORTES
Los secretos de la historia de amor de Roger Federer y su esposa Mirka: el beso que lo cambió todo

Los secretos de la historia de amor de Roger Federer y su esposa Mirka: el beso que lo cambió todo

Comienzan las Copas Libertadores y Sudamericana: los grupos, formatos, cómo ver los partidos y el premio para los campeones

Arde el Torneo Apertura tras el cierre de la jornada 13: así quedaron las posiciones y cómo se jugará la próxima fecha

Maravilla Martínez reapareció tras errar el penal ante Independiente: de “las revelaciones” en las redes al gesto con un hincha de Racing

El argentino Faustino Oro debuta en el Abierto de Menorca en busca de la norma que le falta para convertirse en Gran Maestro

TELESHOW
El divertido encuentro de Evelyn Botto con Laurita Fernández en el programa de Pergolini: “Es espléndida”

El divertido encuentro de Evelyn Botto con Laurita Fernández en el programa de Pergolini: “Es espléndida”

El versus más esperado de Gran Hermano: quién fue la última eliminada entre Cinzia y Yipio en una tensa definición

Santiago del Moro dio el parte médico de Andrea del Boca, después de su fuerte caída en Gran Hermano

Ángel de Brito anunció en vivo el embarazo de una de sus “angelitas”: “Nos merecíamos esta alegría”

El nuevo accidente Andrea del Boca en Gran Hermano: se cayó de cara y tuvo que ser atendida por los médicos

INFOBAE AMÉRICA

El FMI advirtió que la guerra en Medio Oriente impulsará la inflación y frenará el crecimiento mundial

El FMI advirtió que la guerra en Medio Oriente impulsará la inflación y frenará el crecimiento mundial

“Metrópolis” cumple 100 años: el filme millonario que fracasó, fue censurado y resurgió en Buenos Aires

Primera invasión inglesa y una sociedad dividida: cómo sobrevivir en momentos convulsionados y no morir en el intento

Zelensky exigió a Rusia detener los ataques sobre infraestructuras energéticas para avanzar hacia un alto el fuego

Bitcoin volvió a superar USD 70.000 al calor de las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán