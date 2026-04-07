Crimen y Justicia

Detuvieron en Villa Soldati a un joven acusado de abusar de una adolescente en La Matanza

El operativo se realizó tras una investigación policial que permitió identificar al sospechoso, acusado de haber atacado a la víctima mientras dormía en la casa de una amiga en Gregorio de Laferrere

Guardar
Policía de la Ciudad detuvo en Villa Soldati a un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor de 16 años

La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a un hombre de 23 años en el barrio porteño de Villa Soldati, acusado de abusar de una adolescente de 16 años, amiga de su prima.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, la captura del sospechoso se produjo tras un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Lacarra, en el sur de la Capital Federal.

El hecho ocurrió en febrero pasado, en una vivienda de la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, en el partido de La Matanza. Según la denuncia, la víctima dormía en la casa de su amiga, hasta que el acusado ingresó durante la noche a la habitación y habría abusado de ella.

Luego de la denuncia y partir de tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la identidad y el paradero del sospechoso, quien finalmente fue detenido en el interior de su domicilio en Villa Soldati.

En el procedimiento realizado por la División Delitos contra Grupos Vulnerables de la Policía de la Ciudad, los efectivos no sólo detuvieron al acusado, sino que además incautaron elementos de interés para la causa.

Intervienen en el caso el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, a cargo del juez Gabriel Raúl Bustos, y el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo del magistrado Fernando Horacio Pinos Guevara, quienes dispusieron la detención y el traslado del imputado a la Provincia de Buenos Aires.

Diptych que muestra la detención de un hombre: a la izquierda, junto a un policía de espaldas; a la derecha, siendo arrestado por un agente cerca de una camioneta blanca. Rostros difuminados
Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a un hombre en Villa Soldati, acusado de abuso sexual de una menor de 16 años

Pastor preso por abusar de su hijastra

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut que había declarado la nulidad del juicio y la condena de 14 años de prisión impuesta a un pastor evangélico que violó durante siete años a su hijastra menor de edad.

Aquel fallo, según publicó el Diario Jornada, había anulado el juicio y la condena contra el religioso basándose en un detalle burocrático de plazos, ignorando el contexto excepcional de la pandemia de COVID-19 y “poniendo a la víctima al borde de una revictimización insoportable”.

La historia de horror comenzó en el año 2000, en la localidad de El Maitén. Samuel Figueroa no era un extraño; era el compañero de la madre de la víctima y una figura central en su hogar. Pero, sobre todo, era un pastor evangélico, un referente espiritual cuya palabra era ley y cuya autoridad moral parecía incuestionable.

Bajo ese ropaje de santidad, Figueroa construyó una cárcel de silencio para su hijastra. Los abusos —que incluyeron tocamientos, besos y acceso carnal— se iniciaron cuando ella tenía apenas 8 años y se extendieron sistemáticamente hasta poco antes de que cumpliera los 15.

El pastor aprovechaba cada resquicio de soledad: cuando la madre viajaba, cuando se quedaban solos o incluso bajo el mismo techo mientras la familia realizaba sus actividades cotidianas.

Para garantizar el secreto, Figueroa utilizó el arma más cruel: el miedo. Amenazó a la niña diciéndole que, si revelaba lo que ocurría, su madre no podría soportarlo y se suicidaría. Así, la víctima cargó durante años con la responsabilidad de la vida de su madre, mientras su agresor se consolidaba como el “jefe de hogar” y líder de la comunidad.

La justicia finalmente alcanzó a Figueroa en marzo de 2020. En Esquel, tras tres días de audiencias, fue declarado culpable por abuso sexual con acceso carnal agravado.

Meses después, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut para una revisión de rutina, anuló todo el proceso argumentando que el tribunal de juicio había excedido el plazo máximo de 10 días para suspender las audiencias entre el veredicto y la pena.

Finalmente, con las firmas de los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, la Corte Suprema de la Nación hizo justicia. El fallo determinó que los plazos procesales no pueden estar por encima de la protección a las víctimas de violencia sexualni del sentido común frente a una emergencia sanitaria inédita.

Temas Relacionados

Abuso sexual de menoresVilla SoldatiPolicía de la Ciudadúltimas noticias

Últimas Noticias

Ofrecen una recompensa de $10 millones por “Camboya”, un peligroso preso que se fugó de una cárcel en Salta

Jonatan Jordan Peloc se escapó el sábado de la Alcaidía General de la ciudad. Estaba detenido con prisión preventiva por homicidio agravado

Ofrecen una recompensa de $10 millones por “Camboya”, un peligroso preso que se fugó de una cárcel en Salta

Reabren una causa por abuso sexual vinculada a rituales de iniciación en hockey femenino

La investigación, que había sido archivada, volvió a activarse tras la incorporación de nuevos elementos y testimonios sobre presuntas prácticas vejatorias durante bautismos de iniciación en un club de Mendoza

Reabren una causa por abuso sexual vinculada a rituales de iniciación en hockey femenino

“No te creo tus lágrimas de cocodrilo”: las revelaciones del expediente del intento de femicidio de Emily Ceco de “Love is Blind”

Documentos de la causa investigada por la fiscal María Laura Cristini revelan las golpizas sufridas por la víctima y los mecanismos de control de Santiago Martínez, que fue condenado a 15 años de cárcel

“No te creo tus lágrimas de cocodrilo”: las revelaciones del expediente del intento de femicidio de Emily Ceco de “Love is Blind”

Detuvieron a un joven por disparar dentro de un club de Rosario

La aprehensión ocurrió en el predio de la calle Pedro Lino Funes y La Paz en la zona oeste de la ciudad. Junto con el arma había 50 balas

Detuvieron a un joven por disparar dentro de un club de Rosario

Ofrecieron $10 millones por información sobre el paradero del prófugo por homicidio que se escapó el fin de semana

El crimen que se le imputa ocurrió el 15 de noviembre de 2024 en el barrio Alta Tensión de la capital salteña

Ofrecieron $10 millones por información sobre el paradero del prófugo por homicidio que se escapó el fin de semana
DEPORTES
“Te mato” y “llorón”: el diálogo subido de tono entre Vinicius y un ex jugador de la selección argentina

“Te mato” y “llorón”: el diálogo subido de tono entre Vinicius y un ex jugador de la selección argentina

El tenso cara a cara entre un jugador de Defensa y Justicia y el árbitro Andrés Merlos: “Hubo falta de respeto e insultos”

Sebastián Báez enfrenta a Carlos Alcaraz por el pase a los 16avos de final del Masters 1000 de Montecarlo

Real Madrid-Bayern Múnich y Sporting-Arsenal abren los cuartos de final de la Champions League: todo lo que hay que saber

Los secretos de la historia de amor de Roger Federer y su esposa Mirka: el beso que lo cambió todo

TELESHOW
Inseparables en Punta del Este: la llamativa frase de Sabrina Rojas sobre su relación con José Chatruc

Inseparables en Punta del Este: la llamativa frase de Sabrina Rojas sobre su relación con José Chatruc

El divertido encuentro de Evelyn Botto con Laurita Fernández en el programa de Pergolini: “Es espléndida”

El versus más esperado de Gran Hermano: quién fue la última eliminada entre Cinzia y Yipio en una tensa definición

Santiago del Moro dio el parte médico de Andrea del Boca, después de su fuerte caída en Gran Hermano

Ángel de Brito anunció en vivo el embarazo de una de sus “angelitas”: “Nos merecíamos esta alegría”

INFOBAE AMÉRICA

La prensa de Irán reporta explosiones en la isla de Kharg, corazón operativo de su industria petrolera

La prensa de Irán reporta explosiones en la isla de Kharg, corazón operativo de su industria petrolera

Sobredosis provocadas generan alarma en Uruguay: hubo intoxicaciones con paracetamol e ibuprofeno

Australia acusa a un ex soldado de cometer cinco asesinatos en guerra en Afganistán

Un tren de alta velocidad chocó contra un camión en el norte de Francia: murió el maquinista y hay dos heridos graves

Pascua e industria: el alma productiva de Nuevo León