Le arrojaron agua caliente a su hijo en la escuela y confrontó a la agresora: “Él es mejor que vos”

La madre de la víctima increpó a la agresora dentro del aula

Un nuevo episodio de violencia escolar se registró en una escuela secundaria de la localidad bonaerense de Florentino Ameghino, donde un alumno de 17 años sufrió graves quemaduras en el rostro y cuerpo tras ser agredido con agua caliente por una compañera.

El hecho ocurrió el martes pasado en la Escuela Secundaria Media Edmundo Simonetti y tomó difusión en las últimas horas, luego de que se viralizaran las imágenes de las heridas de la víctima.

Luego de la agresión, autoridades de la escuela trasladaron al adolescente al Hospital Municipal de Florentino Ameghino, donde recibió atención médica de inmediato. El certificado médico precisa que el adolescente sufrió quemaduras de primer grado en el costado izquierdo del cuello, como así también en el pectoral, el hombro y el dorso de la mano del mismo lado.

De acuerdo con el relato de la madre del adolescente agredido a La Brújula, no se trató de un ataque aislado. Señaló que su hijo sufre insultos y maltrato desde hace al menos dos años, sin que las autoridades escolares intervinieran activamente.

En ese sentido, el último incidente se originó tras un roce accidental durante una clase de educación física, fuera del aula, que posteriormente derivó en una reacción violenta por parte de la alumna hacia el joven. Al retornar a clase, la estudiante arrojó el contenido de un termo con agua caliente al rostro de su compañero, provocándole quemaduras en distintas partes de su cuerpo.

La víctima sufrió quemaduras en el cuello, hombro, brazo y mano izquierdos.

“En varias oportunidades asistí a la escuela para dar a conocer el estado en el que se encontraba mi hijo. Llegó a plantear cambiarse de institución o dejar de asistir porque no soportaba más el acoso y el maltrato. Hasta hoy, no obtuvimos respuestas”, detalló la madre del damnificado.

El entorno familiar de la víctima, además, subrayó al mismo medio que la agresora ya había protagonizado un episodio similar con otro compañero el año pasado, así como otras situaciones de violencia física anteriores.

Actualmente, el estudiante afectado cuenta con una medida de restricción respecto de la alumna agresora, aunque persiste la preocupación dado que —según informó la familia— volverían a compartir el mismo espacio educativo desde el próximo lunes.

El ataque ocurrió en la Escuela Secundaria Media Eduardo Simonetti.

La denuncia fue presentada por la madre y la Ayudantía Fiscal local intervino para elevar el caso al Ministerio Público en Junín. “Voy a llegar hasta las últimas consecuencias. No voy a parar hasta que las autoridades tomen una decisión”, advirtió la madre de la víctima.

Mientras continúa la investigación, la familia manifestó su rechazo ante la posibilidad de que el estudiante sea trasladado al turno noche como medida preventiva. “No lo voy a permitir. Hay testigos del maltrato hacia él y nunca tuvo una reacción violenta. Es escolta de la bandera, respetuoso, jamás intentó agredir”, afirmó la madre del joven atacado.

“Esto no puede seguir pasando. Hay que prestarle más atención a estos casos antes de que ocurra algo peor”, concluyó la mujer.

La víctima fue atendida en el Hospital Municipal de Ameghino.

El video que encabeza esta nota muestra el momento en que la madre de la víctima, que vestía una remera con la leyenda “Tránsito”, debido a que trabaja para esa área de la Municipalidad local, irrumpió en el establecimiento local e increpó a la presunta agresora. “¡Y andá a contarle a tu madre! Que cualquier cosa venga y me lo diga a mí“, exclamó la mujer ante la atenta mirada de los compañeros de su hijo.

Y antes de ser retirada del aula por una asistente escolar, completó: “Y agradecé que mi hijo es mejor que vos y no te va a pegar nunca. ¡Porque mi hijo es buen chico!“.

La respuesta de la familia de la atacante

Según denuncia la familia de la atacante, el hecho es el resultado de dos años de hostigamiento y ausencia de respuestas contundentes por parte de la institución educativa, al asegurar que la adolescente es víctima de bullying.

Tras el episodio ocurrido días atrás en una institución educativa de Ameghino, la familia de la agresora expuso su versión de los hechos, al denunciar situaciones previas de conflicto y cuestionando la falta de intervención institucional.

En su testimonio, de acuerdo a La Brújula, la madre de la atacante sostuvo que “esta es una de las partes que no se están contando” y afirma que su hija “ha sido agredida por una funcionaria pública, donde presta servicio”.

Asimismo, relató que su hija habría sido víctima de situaciones de bullying por parte del alumno afectado, así como también por parte de otros compañeros.“En la escuela no se brindó el acompañamiento necesario a los alumnos que atravesaron ese momento, ni se activaron los protocolos correspondientes”, subrayó.

La madre remarcó que “nada justifica a lo que se llegó”, aunque manifestó la necesidad de reflexionar sobre el contexto previo: “¿Por qué esperar a que las situaciones escalen cuando podrían haberse evitado?”, planteó.

Finalmente, sostuvo que “muchas veces se busca únicamente señalar al agresor o agresora”, y manifestó su deseo de que la comunidad pueda comprender “por qué se llega a este tipo de situaciones”.

Al tratarse de dos menores involucrados en el hecho, la investigación está a cargo del fiscal Matías Noverasco, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en el Departamento Judicial Junín.