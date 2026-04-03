Crimen en la escuela de San Cristóbal: para los fiscales “el evento tuvo cierta planificación”

El joven acusado de asesinar a su compañero de escuela en San Cristóbal

Este viernes se realizó en los Tribunales de la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, la audiencia de formulación de cargos contra el joven de 15 años que mató a Ian Cabrera (13) y le provocó lesiones a otros ocho estudiantes en un tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno”.

Una vez finalizada, los fiscales del caso, brindaron una conferencia de prensa en la que dieron algunos detalles de la investigación. En ellos, indicaron que “no tienen ninguna pretensión punitiva contra el chico porque es inimputable”.

“Hay muchas aristas de esta investigación. Nosotros hoy dimos cuenta y explicamos al momento de imputar, de hacer saber los hechos, que este es un evento que había tenido una cierta planificación y que esa planificación además, estaba atravesada por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales”, aseguró el fiscal Luis Schiappa Pietra luego de la audiencia realizada esta mañana.

En ese sentido, el funcionario judicial explicó que el foco de la investigación ahora se centrará en los perfiles de internet que utilizaba el adolescente que disparó.

“Nosotros ya tenemos hoy información muy contundente sobre la manera en que se venían dando estas, estas comunicaciones, estas relaciones con otras personas. Obviamente no tenemos al día de hoy la posibilidad de determinarla, justamente porque es una forma de comunicarse en redes mucho más compleja de lo que nosotros creemos, con mecanismos de ocultamiento de identidades y demás. En sí, en comunidades de redes muy cerradas también”, explicó el fiscal.

Al ser consultado si pudo haber existido la participación de otras personas en el hecho, el fiscal aseguró que “se está investigando” y que “por el momento no tiene información concreta para transmitir respecto de ese punto”.

El grupo de fiscales en durante la audiencia de formulación de cargos

“Esta es una investigación muy compleja, en muy pocos días. Desde el Ministerio Público pudimos reconstruir parte importante de lo que fueron los momentos, algunos momentos previos y luego posteriores a estos hechos. Creemos que esta es una investigación que va a continuar. Claramente respecto de él, nosotros no tenemos ninguna pretensión punitiva porque es no punible”, resaltó.

Respecto a la escuela, el fiscal adelantó que todavía permanecerá cerrada con el objetivo de poder avanzar en la investigación. “Hoy constituye lo que es desde el punto de vista de la investigación penal, la escena del crimen, la escena del hecho; va a permanecer un tiempo más resguardada”, dijo el fiscal.

Y añadió: “Nosotros en ese sentido, a los fines investigativos, estamos en contacto permanente con el Ministerio de Educación, quien decidirá desde el punto de vista justamente educativo y el dictado de clases, cómo tendrá que resolver, cómo va a canalizar esto. Hoy por hoy prima la investigación penal en relación, reitero, a este terrible hecho que ocurrió en esta localidad de San Cristóbal”.

El chico asesinado en la escuela de San Cristóbal

Schiappa Pietra, en la conferencia de prensa, estuvo acompañado por Carlos Vottero, fiscal Regional de la Quinta Circunscripción del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe y de sus colegas Carina Gerbaldo y Mauricio Spinoza.

A su turno Vottero reveló que en el audiencia no estuvo presente el chico de 15 acusado ni la familia de Ian, pese a que se lo pidió al juez. “Quiero mencionar que lamento mucho como fiscal regional y representante del Ministerio Público de la Acusación, la no presencia en la sala del autor, menor no punible de 15 años, del hecho”, dijo el fiscal Regional, quien remarcó que por decisión del magistrado, la causa sigue bajo secreto de sumario.