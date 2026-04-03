Cómo continuará la causa contra el menor de 15 años que mató a un compañero en el tiroteo escolar de San Cristóbal

C.G., identificado como el tirador de San Cristóbal, aparece en esta imagen, con su rostro pixelado para proteger su identidad

Luego de que el adolescente de 15 años acusado de matar a Ian Cabrera (13) y provocar lesiones a otros ocho estudiantes en un tiroteo ocurrido en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” de la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe, la Justicia anticipó que este viernes se formalizará la imputación de G. C.

A partir de las 09:00 horas, está previsto que los fiscales de Menores Carina Gerbaldo y Mauricio Espinoza den inicio a la audiencia de formulación de cargos contra el joven, señalado como autor de los disparos. Así, el adolescente será trasladado desde el centro santafesino, donde se encuentra alojado desde el lunes, para ser informado sobre su situación procesal.

Pese a los cargos que formularán en su contra, el adolescente no será considerado punible, debido a que el nuevo Régimen Penal Juvenil todavía no entró en vigencia. Por este motivo, se aplicará la legislación vigente y se aplicará el proceso previsto para menores no punibles.

En este sentido, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no buscará una condena penal tradicional debido a la edad del implicado y, en cambio, solicitará la adopción de medidas tutelares y de resguardo orientadas a la protección tanto del adolescente como de la comunidad educativa.

La escuela en donde ocurrió la tragedia (Leo Galletto)

De acuerdo con la información publicada por Rosario 3, el fiscal jefe de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente, Luis Schiappa Pietra, anticipó que se pedirá la restricción de la disponibilidad ambulatoria del menor. El objetivo es garantizar la seguridad institucional y resguardar al propio joven, en línea con las disposiciones que regulan la intervención penal juvenil.

De la misma manera, en la audiencia se presentarán todas las pruebas que se encontraron en contra del menor de edad. Entre los elementos anexados a la causa, está el celular del acusado, que será peritado con la intención de rastrear los mensajes y la actividad en redes sociales, ya que los investigadores plantearon que podrían dar con el móvil del tiroteo.

Otro de los archivos clave corresponde a los registros de las cámaras de seguridad de la escuela que, junto con las declaraciones de los testigos, permitieron reconstruir cómo fue la secuencia desde que el menor ingresó a la institución hasta que fue capturado y trasladado en un patrullero de la Policía de Santa Fe.

También se expondrán los resultados de los allanamientos realizados en San Cristóbal este jueves por el personal de la División Unidad Investigación de la Policía Federal. Según la información publicada por Aire de Santa Fe, los puntos de interés fueron la vivienda donde el joven vivía con su madre y un comercio que estaría relacionado con su familia.

Una escopeta de doble cañón y culata de madera yace sobre la hierba, identificada como el arma homicida en el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal.

Por último, se espera que se den a conocer los primeros informes sobre el estado mental en el que se encontraría el menor acusado.

El caso

El episodio tuvo lugar el lunes 30 de marzo en el patio del establecimiento educativo, donde el adolescente disparó contra sus compañeros, provocando la muerte de Ian Cabrera y dejando a ocho estudiantes heridos. Según el Ministerio Público de la Acusación, el hecho motivó la rápida intervención de autoridades judiciales y educativas.

El relato de varios testigos indicó que el menor habría escondido el arma de fuego bajo un buzo y que habría aprovechado el horario de ingreso para dirigirse al baño, con la intención de preparar el ataque. Así fue que efectuó un primer disparo y, minutos después, repitió la acción, mientras gran parte de los estudiantes buscaban la manera de escapar del establecimiento.

El estudiante que murió en el tiroteo de San Cristóbal

Frente a esto, la investigación se centrará en esclarecer las circunstancias que permitieron el acceso del menor al arma utilizada y las condiciones de seguridad en la institución. Asimismo, señalaron que se priorizará la atención médica y el acompañamiento psicológico a los estudiantes afectados y sus familias.

Luego del incidente, las autoridades confirmaron que seis de los damnificados fueron dados de alta, tras indicar que sufrieron heridas superficiales. No obstante, dos de ellos tuvieron que ser derivados a centros médicos de mayor complejidad.

Según El Litoral, un adolescente de 13 años fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré” bajo código rojo. El joven permanecía lúcido y hemodinámicamente estable, aunque se decidió su derivación al Hospital Dr. Orlando Alassia, en la ciudad de Santa Fe, para garantizar una atención de mayor complejidad.

Otra de las víctimas, un estudiante de 15 años, fue llevado por precaución al mismo centro de Rafaela. Su estado es leve y durante el trayecto no se requirió activar protocolos de emergencia. No obstante, desde el Gobierno de Santa Fe indicaron que siguen de cerca la evolución de los dos alumnos.

Por otro lado, el hecho llevó a reforzar las medidas de prevención y control en el ámbito escolar. El Ministerio Público de la Acusación informó que se trabaja en coordinación con el Ministerio de Educación y organismos de protección de derechos para implementar protocolos de resguardo y asistencia integral para poder proteger a la comunidad educativa.