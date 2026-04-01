Allanan la Asociación de Anestesistas por el uso de fármacos del Hospital Italiano en fiestas privadas

Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires

En el marco de la causa que investiga las fiestas privadas donde se utilizaban fármacos como fentanilo y propofol del Hospital Italiano, las autoridades allanan este miércoles la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.

El procedimiento se realiza en la institución ubicada en la calle Juan Felipe Aranguren al 1300, en el barrio porteño de Caballito, y está a cargo de la Policía de la Ciudad. Según indicaron desde la fuerza a Infobae, lo que buscan son principalmente actas de reuniones con los profesionales imputados por administración fraudulenta de drogas: Delfina Lanusse y Hernán Boveri. También material de interés para el expediente.

La Asociación se presentó como denunciante en el expediente junto al Hospital Italiano. Durante el allanamiento, el abogado de la instituación, Eduardo Gerome, declaró ante la prensa y dijo que el procedimiento los tomó por sorpresa.

“La Asociación de Anestesias tomó conocimiento de hechos delituosos que habían ocurrido en el Hospital Italiano y que involucraban a profesionales que estaban asociados a la asociación. Entonces, cuando tomaron conocimiento de eso, se hizo de inmediato la denuncia. Ya hace unos cuantos días se formalizó la denuncia”, señaló el letrado.

Y agregó: “Se acompañó toda la información que era necesaria y ahora el juzgado manda a la policía a que retire cualquier documentación que se tenga. Entonces, lo que estamos haciendo es reunir la que se encuentre, la que tengamos, para poder entregarla, porque nada más ni nada menos que la asociación es la más interesada en que esta causa funcione, porque no es que está imputada, es denunciante".

En este contexto, Gerome contó que tanto Lanusse como Boveri fueron citados por las autoridades de la Asociación con posterioridad a los hechos para que expliquen qué había ocurrido. No obstante, aclaró que el detalle de las charlas es “privado”.

El abogado de la Asociación de Anestesistas

“Nosotros tomamos conocimiento el 23 de febrero, cuando se conoce la muerte”, contó el abogado, aclarando que, según determinó, ninguno de los involucrados tenía antecedentes.

Finalmente sobre los imputados aclaró: “Todavia no tomamos ninguna determinacion con los profesionales involucrados. Esperamos que la Justicia dé los primeros pasos y después veremos como institución qué temperamento se adopta”.

Hernán Boveri y Delfina Lanusse están siendo investigados por organizar presuntos“viajes controlados” con insumos hospitalarios.

Hernán Boveri es un anestesiólogo con una sólida trayectoria en el Hospital Italiano. Su nombre aparece asociado a espacios de formación y actividades científicas de primer nivel, como TIVAmérica y EuroSIVA, lo que le daba relevancia dentro de la comunidad profesional.

Además, se desempeñó como referente en temas de anestesiología y participó en jornadas nacionales e internacionales del sector. Sin embargo, a raíz de esta investigación, fue apartado de su cargo en el hospital tras quedar vinculado a la causa.

Hernán Bovieri y Delfina Lanusse

Delfina Lanusse es una joven médica residente de tercer año en el Hospital Italiano, donde ingresó en septiembre de 2023, y egresada de la Universidad Austral. En su perfil académico se destaca un paso inicial por carreras de negocios en la Universidad Di Tella y San Andrés antes de volcarse de lleno a la medicina.

En la Austral acumuló experiencia laboral entre 2021 y 2023 en prácticas clínicas, tutorías académicas y procedimientos anestésicos. Conocida en su entorno como “Fini”, también realizó tareas de extensión en Fisiopatología e Inmunología.

Ambos fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera: Lanusse el 18 de marzo y Boveri el 25. Declararon vía Zoom y negaron los hechos, anticipando la presentación de escritos en su defensa. La Justicia les prohibió la salida del país mientras avanza la investigación.