Un anestesista ofrecía “viajes controlados”: la muerte de un residente por sobredosis dejó a un hospital bajo la lupa

La sede del Hospital Italiano (RS Fotos)

El residente del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia fue hallado muerto en su casa. Según varias fuentes consultadas, el hombre -al que se identificará como H.S.- murió por una sobredosis de propofol y fentanilo. El propofol y el remifentanilo son fármacos intravenosos que se utilizan en diferentes métodos anestésicos y en distintas dosis. Esta combinación se utiliza, por ejemplo, en procedimientos endoscópicos como la colonoscopia o la endoscopia digestiva alta. También en las punciones y en los bloqueos. La aplicación de los fármacos lleva el nombre de infusión.

La dosis de anestesia se administra mediante una bomba de infusión que controla la cantidad de fármacos que se suministra a cada paciente. La dosis depende de la edad, el peso, la altura y del nivel de profundidad de anestesia que se necesite. En lo más bajo de la escala está la endoscopia y en lo más alto una cirugía mayor. En los casos más complicados, el paciente está intubado mientras que, en los más simples, respira por sí mismo.

Es precisamente la respiración la que debe ser controlada en esos procedimientos más “simples” porque pueden producir apnea. La apnea es una depresión respiratoria que, en estos casos, es generada por una sobredosis de propofol y fentanilo.

El propofol se administra por vía intravenosa

Cuando se produce una apnea hay que realizar un procedimiento de ventilación asistida. En el lenguaje médico esa acción se denomina “ambucear” porque se lleva adelante con un aparato denominado ambú. El dispositivo utilizado consta de una bolsa, una válvula y una mascarilla que permite insuflar aire u oxígeno.

Volvamos al residente del Rivadavia que murió fuera de las instalaciones del hospital que depende del ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes de ese organismo confirmaron a Infobae el fallecimiento.

El caso de la muerte del joven -luego de una infusión continua de fentanilo y propofol- es conocido en el ambiente médico porteño. Hay chats de médicos en los que se habla permanentemente de lo sucedido porque la muerte de H.S. llevó a otro descubrimiento.

El Ambú. El dispositivo para "ambucear" cuando se produce apnea

Es que por la trazabilidad de los fármacos -y de los instrumentos hallados en la casa de H.S.- se determinó que eran del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y allí la mirada se dirigió a un médico del área de Anestesiología cuyas iniciales son H.B.

Según médicos consultados por Infobae, el anestesista en cuestión era una referencia obligada en la materia y ocupaba un cargo relevante en el Hospital Italiano. Las fuentes consultadas aseguran que, cuando se descubrió que los fármacos encontrados en poder de H.S. eran del Italiano el anestesiólogo renunció.

Según revelan médicos que prefieren el anonimato, se abrió un sumario interno por la grave situación. Infobae se comunicó durante la tarde de este lunes con el área de prensa del Hospital Italiano y no hubo respuesta.

El anestesiólogo señalado trabajaba en el Hospital Italiano (RS Fotos)

El hecho de haber encontrado los fármacos que pertenecían al Italiano en poder de alguien fuera de ese establecimiento puso la lupa sobre la falta de control de esas sustancias. Y también se intentó averiguar para qué se utilizaban.

Hay dos versiones. La primera habla de la venta de una experiencia de “viajes controlados”. Es decir que por determinada suma de dinero se suministraba una cantidad de fármacos que permitían a los clientes entrar en un estado de relajación extrema. El servicio también incluía un “controlador” que estaba dispuesto a “ambucear” a los clientes en caso de que fuera necesario.

La segunda versión habla de fiestas sexuales organizadas por el anestesista del Italiano a las que eran invitados conocidos del médicob que estaban al tanto de su procedimiento recreativo. Cuentan algunos facultativos que incluso había un chat de WhatsApp denominado “Fiesta del propofol” mediante el que se organizaban las reuniones que tenían fines de esparcimiento.