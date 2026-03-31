Crimen y Justicia

Indagaron a los dos médicos involucrados en el uso de fármacos para fiestas del Hospital Italiano

Hernán Boveri y Delfina Lanusse se presentaron vía Zoom ante el juez que investiga la denuncia realizada una vez que se conoció la muerte de un residente del Hospital Rivadavia

Guardar
La escasez de propofol y remifentanilo ha generado la suspensión de intervenciones quirúrgicas, complicando la situación en hospitales de Antioquia de manera alarmante - crédito iStock
Ambos imputados por el caso de los fármacos del Hospital Italiano fueron indagados (iStock)

El juez de Instrucción Javier Sánchez Sarmiento indagó a dos de los involucrados en la investigación sobre el robo de propofol en el área del anestesiología del Hospital Italiano. Así lo confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El fiscal de Instrucción Lucio Herrera había impulsado la investigación el 26 de febrero pasado y en ese acto imputó a Hernán Boveri y Delfina Lanusse. El primero era uno de los principales anestesiólogos del Italiano. La segunda es residente en esa institución desde 2023. Se realizaron allanamientos en los domicilios de ambos.

Lanusse fue indagada el 18 de marzo pasado y Boveri el 25. Ambos declararon vía Zoom ante el juez, el fiscal y sus abogados defensores. El hombre negó los hechos y aseguró que iba a presentar un escrito. Algo parecido sucedió con Lanusse, quien también anticipó que presentaría un escrito.

Propofol italiano
Hernán Boveri negó los cargos en su contra

El caso se inició mediante una denuncia presentada por el Hospital Italiano el 23 de febrero pasado. La fecha de la denuncia firmada por Juan Alfredo De Domini coincide con el posteo que se publicó en la cuenta de Instagram de los profesionales del Hospital de Niños para recordar una persona que había fallecido: Alejandro Salazar.

Salazar era residente en el Hospital Rivadavia y también trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. El 20 de febrero fue hallado el cadáver del médico, quien habría muerto producto de una sobredosis de propofol y fentalino. En el departamento de la calle Juncal al 4600 que alquilaba Salazar, se encontraron frascos de fármacos procedentes del Hospital Italiano.

Captura de pantalla de una publicación en redes sociales sobre el fallecimiento del Dr. Alejandro Salazar, con texto en español y un contador de 17 'Me gusta'
El mismo día que se realizó el posteo de los médicos del Hospital de Niños por la muerte de Alejandro Salazar, el Italiano hizo la denuncia

El propofol es una droga que no se halla en farmacias. Solo tiene uso dentro del sistema de salud. El hecho de que aparecieran frascos de propofol del Italiano en la casa donde Salazar fue hallado muerto, implica que se la habían llevado del hospital. Fuentes judiciales explicaron que el propofol no aparece en el listado de sustancias estupefacientes sujetas a control. Es por eso que el caso no fue enviado al fuero federal. Se investiga en instrucción -por ahora- como una administración fraudulenta que le habría causado un perjuicio patrimonial al Hospital Italiano.

El capítulo IV del Código Penal es el que abarca las estafas y defraudaciones. El artículo 172 señala: “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. En tanto el artículo 173 en tanto habla de los casos especiales de defraudación.

Retrato de una mujer rubia sonriente, Lady M, vistiendo una bata de laboratorio blanca, con un edificio y árboles detrás
Delfina Lanusse también declaró en indagatoria

Es el inciso 7 de ese artículo el que puede permitir calificar prematuramente a lo sucedido en el Hospital Italiano. Ese inciso señala: “El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos”. No hay una investigación abierta específicamente enfocada en la realización de fiestas con cobro de entrada o encuentros sexuales bajo los efectos de los fármacos proveídos por los médicos del Italiano.

El Hospital Italiano informó esta mañana mediante un comunicado que ninguna de esas personas “se encuentra desempeñando funciones en el Hospital” y que existe una investigación en curso. La investigación está avanzada. Y es diferente al caso en el que se trata de determinar cómo murió Alejandro Salazar. Ese es otro capítulo de esta historia.

Temas Relacionados

PropofolDrogasHospital ItalianoFentaniloResidente muertoIndagatoriaImputaciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

“No fue un ataque dirigido a una sola persona”: eso le dijo el tirador de la escuela de San Cristóbal a sus abogados

Lo contó una de las representantes legales del chico de 15 años que mató a un adolescente de 13 reveló que, si bien es inimputable, “con estos antecedentes difícilmente pueda quedar en libertad”

“No fue un ataque dirigido a una sola persona”: eso le dijo el tirador de la escuela de San Cristóbal a sus abogados

Agostina Páez pagó la fianza de 20 mil dólares y podrá volver a Argentina

La abogada santiagueña hizo la transferencia este martes luego de que la Justicia de Brasil le concediera una habéas corpus para regresar a su país

Agostina Páez pagó la fianza de 20 mil dólares y podrá volver a Argentina

Tiroteo en Santa Fe, en vivo: finalizó el cortejo fúnebre y los restos de Ian Cabrera ya descansan en el cementerio municipal de San Cristóbal

Ayer por la mañana, un alumno de 15 años mató a Ian Cabrera, de 13, en la Escuela N°40 Mariano Moreno. Hubo ocho estudiantes heridos. El responsable utilizó una escopeta calibre 12/70 tomada de su abuelo

Tiroteo en Santa Fe, en vivo: finalizó el cortejo fúnebre y los restos de Ian Cabrera ya descansan en el cementerio municipal de San Cristóbal

Perpetua para los acusados del crimen del camionero argentino en Italia: “No salen más y con eso me basta”

El Tribunal de Grosseto resolvió el caso tras meses de investigación y un juicio en el que las versiones contradictorias de los acusados mantuvieron la incógnita sobre los motivos de la muerte de Nicolás Del Río

Perpetua para los acusados del crimen del camionero argentino en Italia: “No salen más y con eso me basta”

Habló el abuelo del joven que le disparó a un compañero en San Cristóbal: “La escopeta fue robada”

“Él nunca cazó conmigo. Ni siquiera tengo cartucho”, sostuvo el familiar del joven de 15 años que asesinó a Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes en una escuela de Santa Fe

Habló el abuelo del joven que le disparó a un compañero en San Cristóbal: “La escopeta fue robada”
DEPORTES
Con 10 jugadores, Italia vence 1-0 a Bosnia en el Repechaje en busca de volver a una Copa del Mundo tras 12 años

Con 10 jugadores, Italia vence 1-0 a Bosnia en el Repechaje en busca de volver a una Copa del Mundo tras 12 años

Bolivia jugará el Repechaje ante Irak en busca de volver a un Mundial luego de 32 años: hora, TV y todo lo que hay que saber

La prueba que impulsa la FIFA y promete revolucionar el fuera de juego en el fútbol y el VAR

La selección de Irán derrota a Costa Rica por 5-0 en amistoso en Turquía

Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

TELESHOW
Sofía Aldrey mostró la evolución de su embarazo con una secuencia de fotos íntimas

Sofía Aldrey mostró la evolución de su embarazo con una secuencia de fotos íntimas

Así vive Flor Vigna el desafío de perder 8 kilos para su próxima pelea: “Dale que ganamos”

Chechu Bonelli confirmó su separación de Facundo Pieres: “No fue fácil volver a abrirme”

El conmovedor homenaje de Nico Vázquez a su hermano después de ganar el ACE de Oro: “Siempre guiándome”

El motivo por el que la China Suárez y Mauro Icardi volvieron a Turquía en un avión de línea y con escala

INFOBAE AMÉRICA

La vida de la Nobel de paz Narges Mohammadi corre peligro en una prisión iraní

La vida de la Nobel de paz Narges Mohammadi corre peligro en una prisión iraní

Una periodista estadounidense fue secuestrada en pleno centro de Bagdad: hay un sospechoso detenido

Estados Unidos reactiva los legendarios A-10: el avión de la Guerra Fría enfrenta drones iraníes en el estrecho de Ormuz

Por qué el sorprendente origen de los calamares y las sepias revela una historia evolutiva inesperada

Células “zombi”: cómo funciona la técnica que podría revivir bacterias mediante trasplantes genéticos