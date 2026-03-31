Video: detuvieron a un hombre por acosar a una nena en una panadería y hacer exhibiciones obscenas en la calle

Ocurrió en la localidad bonaerense de Merlo y quedó grabado por una cámara de seguridad

Un hombre de 38 años fue detenido este martes en el partido bonaerense de Merlo acusado de acosar a una nena y hacer exhibiciones obscenas en la vía pública. Según informó Infobae de fuentes policiales, la aprehensión se produjo en la intersección de la Avenida Camino de la Rivera y Bilbao, tras una investigación iniciada por hechos ocurridos días antes dados a conocer a partir de un video difundido en redes sociales.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Merlo, quienes identificaron al sospechoso como Leonardo Fabio Jarzynski, domiciliado en la misma localidad de la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

El hombre fue reconocido por personal policial luego de que, el pasado viernes 27 de marzo, ingresara a una panadería ubicada en las calles Toay y Filiberto y protagonizara un episodio que tuvo como víctima a una menor.

El detenido

De acuerdo con la reconstrucción policial, dentro del comercio Jarzynski acosó a una niña de 7 años y posteriormente salió de la panadería para exhibir sus partes íntimas a una mujer que pasaba por la calle. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron la secuencia, y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y medios televisivos, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Morón tomó intervención en la causa, que fue caratulada como “aprehensión por averiguación de ilícito y exhibiciones obscenas”. El informe policial destaca que Jarzynski residía en condiciones precarias en un domicilio de Avenida Camino de la Rivera al 700, situación constatada por los agentes durante el operativo de detención.

Así, se ordenó un allanamiento que terminó con el arresto del hombre, quien luego fue trasladado a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, el Ministerio Público Fiscal avaló el procedimiento realizado y solicitó una evaluación psiquiátrica del imputado.

La ropa del acusadod detenido

El peritaje determinó que Jarzynski se encuentra orientado en tiempo y espacio y comprende la gravedad de sus actos. En función de ese resultado, la fiscal Valeria Courtade, a cargo de la investigación, dispuso la inmediata detención del hombre y ordenó que se presentara a declarar ante las autoridades en la jornada siguiente.

La causa continúa bajo la supervisión de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Merlo y la UFI N° 4 de Morón, que analizan las pruebas recolectadas y no descartan nuevas medidas judiciales.