Crimen y Justicia

Video: detuvieron a un hombre por acosar a una nena en una panadería y hacer exhibiciones obscenas en la calle

Ocurrió en la localidad bonaerense de Merlo. La víctima tiene 7 años. El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad que permitió identificar al sospechoso

Guardar
Ocurrió en la localidad bonaerense de Merlo y quedó grabado por una cámara de seguridad

Un hombre de 38 años fue detenido este martes en el partido bonaerense de Merlo acusado de acosar a una nena y hacer exhibiciones obscenas en la vía pública. Según informó Infobae de fuentes policiales, la aprehensión se produjo en la intersección de la Avenida Camino de la Rivera y Bilbao, tras una investigación iniciada por hechos ocurridos días antes dados a conocer a partir de un video difundido en redes sociales.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Merlo, quienes identificaron al sospechoso como Leonardo Fabio Jarzynski, domiciliado en la misma localidad de la zona Oeste del Gran Buenos Aires.

El hombre fue reconocido por personal policial luego de que, el pasado viernes 27 de marzo, ingresara a una panadería ubicada en las calles Toay y Filiberto y protagonizara un episodio que tuvo como víctima a una menor.

Detuvieron a un hombre acusado de acosar a una nena en una panadería
El detenido

De acuerdo con la reconstrucción policial, dentro del comercio Jarzynski acosó a una niña de 7 años y posteriormente salió de la panadería para exhibir sus partes íntimas a una mujer que pasaba por la calle. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron la secuencia, y las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales y medios televisivos, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Morón tomó intervención en la causa, que fue caratulada como “aprehensión por averiguación de ilícito y exhibiciones obscenas”. El informe policial destaca que Jarzynski residía en condiciones precarias en un domicilio de Avenida Camino de la Rivera al 700, situación constatada por los agentes durante el operativo de detención.

Así, se ordenó un allanamiento que terminó con el arresto del hombre, quien luego fue trasladado a la dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia.

De acuerdo con las fuentes consultadas por Infobae, el Ministerio Público Fiscal avaló el procedimiento realizado y solicitó una evaluación psiquiátrica del imputado.

Detuvieron a un hombre acusado de acosar a una nena en una panadería
La ropa del acusadod detenido

El peritaje determinó que Jarzynski se encuentra orientado en tiempo y espacio y comprende la gravedad de sus actos. En función de ese resultado, la fiscal Valeria Courtade, a cargo de la investigación, dispuso la inmediata detención del hombre y ordenó que se presentara a declarar ante las autoridades en la jornada siguiente.

La causa continúa bajo la supervisión de la Estación de Policía Departamental de Seguridad Merlo y la UFI N° 4 de Morón, que analizan las pruebas recolectadas y no descartan nuevas medidas judiciales.

Temas Relacionados

Acoso sexualMerloÚltimas noticias

Últimas Noticias

Quiso salvarse a costa de su tía y lo condenaron a tres años de prisión: la defraudó en $1.000 millones con la venta de vacas

Carlos María Arrigone, de 57 años, fue considerado autor del delito de administración infiel. Los duros conceptos del juez en el fallo

Quiso salvarse a costa de su tía y lo condenaron a tres años de prisión: la defraudó en $1.000 millones con la venta de vacas

“No fue un ataque dirigido a una sola persona”: qué le dijo el tirador de la escuela de San Cristóbal a sus abogados

Lo contó una de las representantes legales del chico de 15 años que mató a un adolescente de 13. Reveló que, si bien es inimputable, “con estos antecedentes difícilmente pueda quedar en libertad”

“No fue un ataque dirigido a una sola persona”: qué le dijo el tirador de la escuela de San Cristóbal a sus abogados

Indagaron a los dos médicos involucrados en el uso de fármacos para fiestas del Hospital Italiano

Hernán Boveri y Delfina Lanusse se presentaron vía Zoom ante el juez que investiga la denuncia realizada una vez que se conoció la muerte de un residente del Hospital Rivadavia

Indagaron a los dos médicos involucrados en el uso de fármacos para fiestas del Hospital Italiano

Agostina Páez pagó la fianza de 20 mil dólares y podrá volver a Argentina

La abogada santiagueña hizo la transferencia este martes luego de que la Justicia de Brasil le concediera una habéas corpus para regresar a su país

Agostina Páez pagó la fianza de 20 mil dólares y podrá volver a Argentina

Tiroteo en Santa Fe, en vivo: finalizó el cortejo fúnebre y los restos de Ian Cabrera ya descansan en el cementerio municipal de San Cristóbal

Ayer por la mañana, un alumno de 15 años mató a Ian Cabrera, de 13, en la Escuela N°40 Mariano Moreno. Hubo ocho estudiantes heridos. El responsable utilizó una escopeta calibre 12/70 tomada de su abuelo

Tiroteo en Santa Fe, en vivo: finalizó el cortejo fúnebre y los restos de Ian Cabrera ya descansan en el cementerio municipal de San Cristóbal
DEPORTES
Histórico: Italia cayó por penales ante Bosnia y quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Histórico: Italia cayó por penales ante Bosnia y quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Así quedó el calendario del Mundial 2026: días, horarios y estadios de todos los partidos

Con Messi de titular, Argentina jugará ante Zambia el último amistoso en el país antes del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Sebastián Báez y Mariano Navone tuvieron un arranque firme en Bucarest

Los cambios que analiza la Fórmula 1 por el accidente de Bearman tras esquivar a Colapinto

TELESHOW
Adriana Aguirre se accidentó en la vía pública mientras corría: "Un dolor que no te puedo explicar"

Adriana Aguirre se accidentó en la vía pública mientras corría: "Un dolor que no te puedo explicar"

La defensa de Mauro Icardi pidió recusar al juez de la causa luego de la multa millonaria que le impuso

Facundo Arana cumplió 54 años: el mensaje que le dedicó su ex, María Susini

Sofía Aldrey mostró la evolución de su embarazo con una secuencia de fotos íntimas

Así vive Flor Vigna el desafío de perder 8 kilos para su próxima pelea: “Dale que ganamos”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente colombiano Gustavo Petro no se enfrenta a cargos en Estados Unidos en este momento, dicen funcionarios

El presidente colombiano Gustavo Petro no se enfrenta a cargos en Estados Unidos en este momento, dicen funcionarios

El precio del petróleo Brent se disparó un 63% en marzo y alcanzó los USD 118 por la escalada militar en Medio Oriente

Sector privado advierte riesgos económicos por nuevo etiquetado frontal en Panamá

Wall Street terminó con fuertes ganancias por la esperanza de una desescalada en Medio Oriente

Netanyahu advirtió que Israel continuará “aplastando al régimen terrorista de Irán”