Salió con amigos y despertó en un hotel a más de 70 km de distancia sin saber cómo llegó

La fachada del hospedaje en Pergamino "Residencial Sheraton's Hotel Familiar", lugar en el que despertó la joven de 26 años

Una joven de 26 años, vecina de la localidad bonaerense de San Nicolás, denunció ante la Policía que luego de salir con amigos, despertó en un hotel alojamiento de la ciudad de Pergamino, a más de 70 kilómetros de su casa: la mujer aseguró que no recuerda cómo llegó a ese lugar.

De acuerdo con el diario La Opinión, la intervención policial comenzó alrededor de las 13:20, luego de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre una mujer que solicitaba ayuda en inmediaciones de boulevard Colón al 300, a pocas cuadras del establecimiento donde dijo haber despertado.

La joven declaró que había estado consumiendo bebidas alcohólicas junto a amigos en la noche del sábado y que el último recuerdo que conserva es haber estado con un hombre identificado únicamente por el apodo de “Cogote”.

Al despertar, se encontró sola en el hotel, sin información sobre el traslado ni las circunstancias que la llevaron hasta allí.

Se trata del hotel familiar Residencial Sheraton’s, ubicado en la intersección de Pueyrredón y Perú, en Pergamino. La Fiscalía 7 inició una causa por averiguación de ilícito y ordenó medidas para reconstruir las horas perdidas.

Entre las hipótesis que evalúan los investigadores se contempla que la joven pudo haber sido drogada sin su consentimiento, lo que explicaría la amnesia temporal sobre lo que pasó y el trayecto de 73 kilómetros de distancia, explicó el medio local.

En este momento, la investigación revisa cámaras de seguridad, testimonios y registros de traslados para identificar a las personas involucradas y esclarecer si existió algún delito.

Por el momento, la causa permanece en etapa inicial y no se descartan nuevas medidas durante las próximas horas para esclarecer el episodio.