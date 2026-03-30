Crimen y Justicia

Tragedia en un colegio de Santa Fe: “El arma habría entrado en un estuche de guitarra”, declaró la mamá de uno de los chicos

María José, madre de una alumna de cuarto año, relató lo sucedido esta mañana en la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe

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Fachada de ladrillo de la Escuela N° 40 con puertas amarillas, rodeada de árboles verdes y vegetación, vista desde una calle de asfalto en un día nublado
El exterior de la Escuela N° 40 de San Cristóbal, Santa Fe, muestra su fachada principal con puertas amarillas y está rodeada de frondosos árboles.

Un alumno ingresó armado a la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y perpetró un ataque que dejó a un estudiante muerto durante la mañana del lunes, confirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz. El hecho ocurrió alrededor de las 7:15, cuando los alumnos aguardaban el inicio de la jornada escolar en un patio interno.

La madre de una alumna, María José estableció en C5N sobre el agresor: “El relato de los chicos es que entró a la escuela con el arma metida dentro de un estuche de una guitarra”.

Además, relató los minutos de pánico vividos durante el ataque. “Estoy todavía asustada. A las 7.30, recibo el llamado de mi hija llorando desesperada, que había un alumno con un arma tirando tiros dentro de la escuela. Salí a buscarla porque me dijo que salió corriendo por atrás de la escuela. En el camino, en mi desesperación, ver la cantidad de chicos, a las dos o tres cuadras de la escuela había chicos corriendo para todos lados, con cara de perdidos”, contó María José, quien destacó el caos que se generó en el momento.

“Salieron todos corriendo por atrás, otros saltaron alambrados e incluso saltaron de las ventanas del edificio. Escuchar el relato de los chicos es terrible, no esperaban una situación de esta magnitud”, agregó la madre.

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