Crimen y Justicia

Los primeros videos del ataque en la escuela de Santa Fe y la corrida de los chicos tras los disparos

Un alumno de entre 15 y 16 años ingresó armado a una escuela y mató a un compañero. Además, hirió a otros dos. En esta nota, las grabaciones realizadas con teléfonos celulares

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Alumno asesinó a un compañero en un colegio de Santa Fe
El joven que realizó los disparos

Un alumno de 15 -su identidad se mantiene en reserva- entró armado a un colegio del Municipio de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe y asesinó a un compañero de 13 años. Además, hirió a otros dos chicos.

De acuerdo a los primeros testimonios, el atacante sacó una escopeta de un estuche de guitarra cuando los chicos esperaban el izamiento de la bandera en un patio interno de la Escuela N° 40 de San Cristóbal.

Algunos compañeros del tirador grabaron videos con sus teléfonos celulares.

Las Imágenes de lo que ocurría en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal. Créditos: @mariogaloppo

En este primer video, se ve a los lejos al joven que habría efectuado los disparos. Luego de las detonaciones, los chicos que estaban en la zona empezaron a correr para guarecerse de los tiros.

Créditos: TN

En este segundo registro, publicado por el canal de noticias TN, se ve a los chicos que empiezan a correr en un patio de la institución luego de que se realizan los disparos.

Créditos: Mario Galoppo

Así ingresaba al hospital uno de los alumnos que fue herido con perdigones en la Escuela N 40 de San Cristóbal, Santa Fe.

Alumno asesinó a un compañero en un colegio de Santa Fe
La Escuela N 40 de San Cristóbal se encuentra en la provincia de Santa Fe

Ataque en la Escuela 40: qué se sabe hasta el momento

- Un alumno de 15 años, que cursa tercer año, ingresó con un arma a la Escuela N° 40, de San Cristóbal, y mató a un compañero de 13 años que cursaba primer año.

- El agresor ingresó al establecimiento con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos impactó de forma fatal en la víctima.

- El saldo del tiroteo es de un menor muerto de 13 años y dos heridos de arma de fuego, también de 13 y 15 años.

- Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad.

- La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta.

- El adolescente de 15 años fue detenido por la Policía.

- La escuela fue evacuada de inmediato, la zona acordonada.

- Se sigue trabajando para esclarecer el hecho.

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