Crimen y Justicia

La historia íntima del alumno tirador del colegio Mariano Moreno de San Cristóbal

Los investigadores del caso trazan el mapa de la vida del chico de 15 años detenido por balear a sus compañeros en Santa Fe. Qué se sabe hasta ahora

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ALUMNO TIRADOR SAN CRISTOBAL SANTA FE
El tirador en una foto familiar tomada cuatro años atrás

El tirador espera sentado, en calma. Tal vez, en las próximas horas, enfrentará a un psicólogo que le preguntará, por orden de la Justicia de Santa Fe, por qué hizo lo que hizo. Este lunes por la mañana, el adolescente de 15 años, nacido en septiembre de 2010, tomó la escopeta de su abuelo y disparó en su escuela, la N°40 de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Mató a Ian Cabrera, otro chico de 13 años. Otros ocho alumnos terminaron en hospitales, con heridas diversas.

Las balas generaron una estampida; decenas de alumnos escaparon, aterrados del colegio. Finalmente, un empleado de la escuela abordó al tirador y lo redujo. Podría ir preso, con una causa a cargo de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, pero la baja de la ley de inimputabilidad aprobada en el Congreso aún no entró en vigencia.

Mientras tanto, la Policía de Santa Fe investiga su vida. Hay testimonios que indican que el sospechoso, hijo de un camionero y una docente de nivel inicial y el segundo de dos hermanos, era una víctima de bullying sistemático.

Un video, posteado en X y donde se ve al tirador, muestra su rostro mientras otro compañero le pateaba la silla.

Así huyeron los alumnos del colegio de San Cristobal cuando empezó el tiroteo

El tirador no tuvo episodios de violencia previos, aseguran fuentes oficiales a Infobae. Pero algo se rompió en la vida del chico antes del tiroteo, sin dudas. Los primeros indicios de la investigación apuntan a su casa.

Su padre, camionero, dejó la casa familiar dos años atrás para radicarse en la provincia de Entre Ríos, con un domicilio registrado en la zona de la ciudad de Federación. Los mismos investigadores hablan de un supuesto “consumo problemático” por parte del adulto.

La madre del tirador, que fue empleada del Ministerio de Educación santafesino, se encuentra bajo licencia psiquiátrica. Su hermana mayor, de 18 años, cursa el primer año de la facultad. El informe en manos de las autoridades habla de un grado de conflictividad familiar. La ausencia del padre, precisamente, sería el problema.

Vecinos y allegados describieron al tirador como “tranquilo”, “sin problemas”. Sin embargo, un padre de una alumna de 5° año de la Escuela N°40 aseguró que, una semana antes, el chico había anunciado que los iba a “matar a todos”.

Mientras tanto, quedan las viejas fotos de las redes sociales de la familia: hay cumpleaños, salidas a comer. En esas imágenes, el chico, convertido en asesino, siempre sonríe.

Ian Cabrera, la víctima del tiroteo en una escuela de San Cristóbal
Ian Cabrera, la víctima

¿Mató a su bully?

El posible vínculo entre Cabrera y el chico tirador hoy está en tela de juicio. ¿Acaso se conocían? ¿Acaso Cabrera lo había convertido en un blanco de acoso? La respuesta, por lo pronto, es no.

Los relatos que recopiló la Policía de Santa Fe apuntan a que víctima y victimario no se conocían. El tirador, básicamente, disparó a mansalva.

Quedan dos posibilidades: mató por venganza o por un deseo de caos, una posibilidad latente hace años en el mapa de la violencia adolescente en Argentina.

Entre 2024 y 2025, la DUIA de la Policía Federal allanó a nueve menores de edad que prometían cometer masacres en redes sociales como Telegram y Discord, alertados por reportes del FBI. En octubre del año pasado, una chica de 14 años abrió fuego contra sus compañeros en Mendoza, sin matar a nadie.

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