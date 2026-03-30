Crimen y Justicia

Continúa el juicio a Felipe Pettinato: es el turno del alegato de la fiscalía

El imitador de Michael Jackson se encuentra en la recta final del proceso en su contra por la muerte de su neurólogo, ocurrida en 2022. La querella del caso ya requirió 15 años de cárcel

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Felipe Pettinato durante el alegato de la querella
Felipe Pettinato durante el alegato de la querella

El juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo continuará este lunes en su penúltima audiencia. Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, el fiscal acusador Fernando Klappenbach hará su alegato y pedido de pena para el streamer e imitador de Michael Jackson.

A lo largo de las cinco audiencias previas, Klappenbach sostuvo la acusación de su colega Martín Mainardi: que el acusado causó el fuego que le costó la vida a Melchor Rodrigo el 16 de mayo de 2022 en el departamento que Pettinato ocupaba en la calle Aguilar en el barrio porteño de Belgrano.

La calificación de la causa en su contra es la de estrago doloso seguido de muerte. Si Pettinato es declarado culpable, podrá ser condenado a una pena de 8 a 20 años. Y, en ese caso, será la segunda sentencia en su contra: en 2022, el streamer recibió nueve meses de prisión en suspenso por el abuso sexual simple de una menor. Melchor Rodrigo, irónicamente, declaró a su favor en ese juicio.

Se espera un pedido de pena significativo de parte de Klappenbach en base a las fuentes en torno al juicio. La semana pasada, la querella de Delia Muzio, la madre de Rodrigo, encabezada por el abogado Alejandro Drago, pidió 15 años de cárcel para Pettinato.

"No hizo nada para salvarlo": el testimonio de Delia Muzio, la madre del neurólogo de Felipe Pettinato

Klappenbach fue consistente en su acusación, impulsada por los relatos de testigos, como vecinos del edificio presentes en la madrugada trágica, quienes señalaron a un Pettinato casi ileso mientras salía del departamento en llamas e intentaba accionar un matafuegos como si fuera un “carnaval carioca” y alertaba a los gritos sobre el incendio.

El análisis de los peritos del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Ciudad descartó cualquier fuego accidental: las llamas fueron provocadas por un “fuego directo” iniciado debajo del sillón en el que Rodrigo dormía bajo los efectos de psicofármacos y acelerado por un líquido, posiblemente salido de un aerosol encontrado en la escena.

Muzio, madre de Rodrigo, aseguró en su testimonio que Pettinato “no hizo nada para salvar” a su hijo. Al pedir la pena de 15 años, el querellante Drago sintetizó que Felipe “no prestó ningún tipo de auxilio, válido o idóneo”. Uno de los testigos “buscó los extintores, se quemó las zapatillas”, continuó.

Melchor Rodrigo
Melchor Rodrigo

El acusado, en cambio, “salió corriendo”, según el letrado, continuó: “¿Qué podría haber hecho? Un montón de cosas. Sacar a Melchor, que no era una persona de dos metros; era de estatura baja. Podría haber tratado de apagar el fuego. Salió corriendo y les pidió a los demás, que no tenían nada que ver, que auxiliaran a Melchor. Un testigo dijo que andaba con un matafuegos tipo ‘carnaval carioca’. La conducta ya había sido cometida".

Roberto Pettinato, padre de Felipe, aseguró la semana pasada sobre el juicio a su hijo: “Tenemos una condena social”. Y siguió: “Yo creo que va a salir todo bien porque no están las pruebas, no se sabe quién inició el incendio, no se sabe si hubo intencionalidad. Son cosas del Código Penal. Es así: la tengo o no la tengo. Si no está, no está. Si está, que Dios lo ayude”. Para la fiscalía y los peritos, en cambio, las pruebas son claras.

El lunes 6 de abril será el turno del alegato de la defensa. A lo largo del proceso, los abogados Lucio Simonetto y Norberto Frontini no realizaron planteos especiales ni protagonizaron discusiones con testigos o la querella. Pettinato mismo se negó a declarar. La expectativa está puesta en qué carta jugará la defensa.

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