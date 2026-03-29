Crimen y Justicia

Mataron a un hombre en Mar del Plata en un supuesto robo, pero aún no han podido identificar a la víctima

Todo sucedió esta madrugada. Se aguarda el resultado de la autopsia para determinar su identidad, ya que no tenía documentos

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Buenos Aires y Gascón, Mar del Plata, la esquina donde mataron a un hombre de unos 60 años a quien buscan identificar
Buenos Aires y Gascón, en Mar del Plata, la esquina donde mataron a un hombre en un robo

Un hombre de, aproximadamente, 60 años fue hallado asesinado este domingo a unas tres cuadras de la Plaza Colón de la ciudad de Mar del Plata, muy cerca de playa Bristol, y los investigadores sospechan que lo apuñalaron en el marco de un robo.

Fuentes del caso dijeron a Infobae que todo se está investigando por estas horas bajo el mando de la fiscal Constanza Mandagaran y que la víctima no tenía encima nada con lo que pudieran identificarla, por lo que su familia aún no se ha enterado de lo sucedido.

Mientras tanto, se aguardaba para esta tarde la autopsia al cuerpo de la víctima para determinar, entre otras cosas, su identidad.

También los investigadores intentaban localizar a los dueños de los comercios con cámaras de seguridad que pudieron haber captado lo sucedido: “Es domingo y hay muchos negocios cerrados”, explicaron las fuentes del caso a este medio.

El hallazgo del cuerpo fue en el cruce de las calles Buenos Aires y Gascón, a tres cuadras de la avenida Colón y muy cerca del Casino; y los primeros indicios indicarían que lo mataron en el marco de un robo.

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