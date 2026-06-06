Se alcoholizó, mató y se fugó: detuvieron a un conductor que chocó a una motociclista de 26 años

El lugar donde ocurrió el accidente en la capital de Santiago del Estero

Una joven motociclista murió tras ser embestida por una camioneta cuyo conductor presentaba 1,58 de alcohol en sangre, en la intersección de avenida Belgrano y Pedro León Gallo, en pleno centro de la capital de Santiago del Estero.

El hecho ocurrió cerca de las 8 de la mañana de este sábado, cuando la víctima, identificada como Lourdes Ibáñez, de 26 años y residente en la zona de barrio Parque, circulaba en una moto Honda Wave.

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Tras el impacto, el conductor que circulaba en una Volkswagen Amarok gris huyó del lugar.

Luego de la denuncia, la policía de Santiago del Estero desplegó un operativo policial con efectivos de la Comisaría Comunitaria 1, quienes iniciaron las tareas investigativas inmediatamente después del siniestro. Un equipo multidisciplinario de profesionales fue asignado a la morgue judicial para preservar muestras biológicas de la víctima.

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El operativo de búsqueda del sospechoso incluyó rastrillajes y un minucioso seguimiento a través de las cámaras de seguridad, que se convirtió en el aporte fundamental para no perderle pisada al vehículo fugado. A partir de este rastreo virtual en tiempo real, y al cruce de datos con la División Planta Verificadora, los uniformados lograron cerrar todas las vías de escape hacia el interior, acorralando al conductor en su casa.

Finalmente, se logró localizar y detener al conductor en la ciudad de Fernández, departamento Robles, horas después del accidente. El sujeto fue identificado como Nahuel Ferreyra, de 24 años, según reprodujo la prensa local. Durante el procedimiento también se secuestró la camioneta implicada.

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Al detenerlo, las autoridades pudieron comprobar que el conductor había tenido un comportamiento irresponsable e ilegal al manejar, ya que estaba en estado en ebriedad. Personal de la Dirección de Seguridad Vial sometió a Ferreyra a un control de alcoholemia, que resultó positivo, con una medición de 1,58 de alcohol en sangre. El acusado fue trasladado a la sede policial y quedó alojado a requerimiento de la Fiscalía de Capital.

La fiscal Belkys Alderete, a cargo de la causa, asumió el control de la investigación y dictará los pasos a seguir en las próximas horas. Por lo pronto, dispuso la realización de exhaustivas pericias científicas sobre la camioneta.

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Desde las redes sociales, amigos, familiares y allegados de Lourdes despidieron a la joven con con profundo pesar. Según los testimonios, la mujer trabajaba en una farmacia.

Entre los mensajes de despedida, el Club Atlético Güemes compartió que “atraviesa horas de profundo dolor” tras conocerse el fallecimiento de la joven Ibáñez, que era “una persona muy querida y cercana a la institución” por ser hija de Claudio Ibáñez, reconocido socio e hincha de la entidad.

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“Acompañamos a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias y expresando nuestro respeto ante tan dolorosa partida”, expresaron desde la institución. “Su recuerdo permanecerá en la memoria de nuestro club”, cerró el mensaje.

Otras amistades compartieron frases de incredulidad ante la tragedia. “No sé cómo voy a seguir después de esto”, “Por qué te fuiste hermana, no puedo caer” o “¿Es la chica q trabajaba en la farmacia? No puedo creer", fueron algunos de los testimonios que se compartieron tras la repentina partida de la joven.

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Por si fuera poco, otro accidente vial ocurrió hoy a las 10.30 en la santiagueña ciudad de La Banda, donde un funcionario a bordo de un vehículo del Estado, una camioneta Nissan Frontier de color blanco, impactó de lleno contra una motocicleta, arrojando a una mujer violentamente hacia la cinta asfáltica.

Tras la colisión, los transeúntes ocasionales y comerciantes acudieron de inmediato para auxiliar a la mujer, que según medios locales, estaría cursando un embarazo.