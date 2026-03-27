Brutal robo en Ramos Mejía: la golpearon, la tiraron al piso y la arrastraron de los pelos para sacarle el auto

Delincuentes arrastraron de los pelos a una mujer para robarle

Una mujer fue atacada por un grupo de delincuentes cuando llegaba en auto a la casa de una amiga en la localidad de Ramos Mejía, partido de La Matanza. Tres ladrones armados la sorprendieron y, tras golpearla y arrastrarla de los pelos por el asfalto, le robaron su vehículo.

El violento asalto ocurrió este jueves, cerca de las 13, en la calle Cotagaita al 2100 y quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en la cuadra.

En las imágenes, que circularon en redes sociales y grupos de vecinos, se observa cómo un auto negro se detiene al lado de la víctima. Tres de los asaltantes -todos encapuchados- descienden y van directamente hacia la mujer, mientras un cuarto permanece al volante.

La secuencia muestra el primer reflejo de la víctima, que intenta escapar y sale corriendo, aunque los delincuentes la rodean, la tiran al piso y la golpean en la cabeza. En el piso, la tironean y la sujetan del cabello, arrastrándola sobre el pavimento.

Tras ello, los atacantes la dejan tendida y golpeada en medio de la calle, suben a su auto y huyen a toda velocidad.

Los delincuentes sujetaron a la mujer del cabello, arrastrándola sobre el asfalto

La mujer logró ponerse de pie y fue hacia la vereda para resguardarse con la ayuda de su amiga salió alertada por los gritos. Fuera de peligro, luego fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica por los golpes.

Luz, la amiga de la víctima, relató a Mediodía Noticias: “Tardé unos minutos en abrir la puerta. Cuando veo por la ventana que estaban agrediéndola, ahí abro, salgo con el perro para poder auxiliar. La habían golpeado, le dolía la cabeza, le habían pegado con la culata”.

Tras el robo, los delincuentes dejaron abandonado el coche con el que habían llegado, que terminó impactando contra otro vehículo tras quedar sin conductor.

Mientras las autoridades analizan las imágenes de las cámaras para intentar identificarlos, hasta ahora, todos permanecen prófugos.

Horas más tarde y a solo cinco cuadras del primer ataque, otro hecho de inseguridad se produjo en la esquina de Alvear y Caupolicán. Allí, un grupo de cuatro delincuentes, que circulaban en tres motos, le robaron a una mujer la mochila y otras pertenencias.

El segundo robo ocurrido este jueves en Ramos Mejía

Este episodio ocurrió pasadas las 18, en una zona muy transitada y a pocos metros de un colegio: según se observa en las imágenes, mientras los ladrones asaltaban a la víctima, una pareja pasó junto a una menor vestida con ropa escolar.

Durante el robo, se escuchó a la mujer suplicar: “No, por favor”, mientras los asaltantes le exigían dinero.

Automovilistas que pasaban intentaron ahuyentar a los motochorros tocando bocina, y algunos vecinos salieron a la calle para intervenir. Una mujer les arrojó una botella y un hombre, un palo. Nada pudo impedir el robo y los motochorros finalmente huyeron del lugar.

Ataque motochorro en La Plata

Motochorros asaltaron a una mujer en La Plata

Un hecho de características similares ocurrió en la madrugada del miércoles en La Plata, en la zona de Barrio Norte. Una mujer fue sorprendida por dos motochorros mientras caminaba por la vereda de la calle 35 entre 8 y 9, cerca de las 5.45. Todo quedó registrado en imágenes de una cámara de seguridad.

En el video se ve a los delincuentes encapuchados que arrinconan a la víctima. Uno baja de la moto, la empuja y forcejea con ella hasta que cae sobre la vereda. El asaltante le arrebata la cartera y vuelve al vehículo para escapar junto a su cómplice. A pesar de que la mujer se resistió, los agresores escaparon con sus pertenencias.

Personal de la Comisaría Segunda de La Plata trabaja para identificarlos.