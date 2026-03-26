Crimen y Justicia

Video: un agente municipal detuvo a un ladrón con un tackle en pleno centro de Mendoza

El detenido había robado una cartera de un auto estacionado. Su captura quedó registrada por las cámaras de seguridad del municipio

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El detenido había robado pertenencias del interior de un auto

Un agente municipal detuvo a un hombre que acababa de robar una cartera de un auto estacionado en el centro de la ciudad de Mendoza. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad y cobró notoriedad por la manera empleada por el efectivo de seguridad para capturar al acusado: con un tackle.

Todo ocurrió en la tarde de este miércoles sobre la calle Belgrano, en una de las zonas más transitadas de la capital mendocina. Según medios locales, personal de preventores realizaba un patrullaje habitual cuando notó a un hombre en actitud sospechosa, revisando varias puertas de vehículos estacionados.

El sospechoso fue observado tanto por los agentes en la calle como desde el Centro de Operaciones y Videovigilancia de la Ciudad de Mendoza.

Las cámaras captaron el momento exacto en el que el hombre abrió la puerta de un auto, entró y salió segundos después con una cartera de tela verde, dentro de la cual había un monedero, documentación personal, una agenda y un par de anteojos.

Al notar la presencia policial, el ladrón intentó escapar a pie. Durante su huida, arrojó la cartera al suelo. La persecución se extendió por pocos metros. Un grupo de preventores, algunos en bicicleta y otros a pie, siguió al sospechoso junto a un móvil policial que también circulaba por la zona.

La detención ocurrió cuando uno de los agentes municipales interceptó al sospechoso y lo redujo con un tackle. El arresto se realizó en plena vía pública, a plena luz del día, ante la mirada de transeúntes y automovilistas. El video de la secuencia fue registrado por las cámaras municipales y se viralizó en redes sociales.

Un agente municipal de Mendoza detuvo a un ladrón con un tackle
El momento en que un agente municipal de Mendoza se arroja sobre el ladrón

Posteriormente, el hombre, de 39 años y con domicilio en Las Heras, fue trasladado al Polo Judicial, donde quedó a disposición de la Justicia. Según el reporte policial, la cartera recuperada fue restituida a su dueña con todas sus pertenencias.

También durante la tarde del miércoles se produjo otra detención por un intento de robo con la misma modalidad. Desde el centro de operaciones detectaron a un hombre en actitud sospechosa en la esquina de San Luis y Federico Moreno. Las cámaras mostraron cómo ingresaba a un vehículo por la ventanilla delantera derecha y sustraía objetos del interior.

Tras el seguimiento, el ladrón fue aprehendido en la intersección de Corrientes e Ituzaingó. En el operativo se le secuestraron varios elementos, entre ellos, un botiquín de primeros auxilios, un monopatín, un gato hidráulico y un kit de seguridad.

En los últimos días, el sistema de cámaras de la Ciudad de Mendoza se integró al 911 provincial. A partir de esta medida, las imágenes captadas por más de 90 cámaras instaladas en puntos estratégicos ahora pueden ser monitoreadas en tiempo real junto con otras cámaras del territorio provincial, de acuerdo a lo informado por el municipio.

El sistema también suma lectores de patentes y alarmas comunitarias, lo que hace posible una coordinación más ágil entre los operadores del centro de monitoreo y la policía ante situaciones de emergencia o hechos delictivos.

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