Crimen y Justicia

Derrumbe en Parque Patricios: la fiscalía autorizó el reingreso parcial de damnificados

Es para buscar pertenencias. La zona continúa restringida y bajo custodia policial

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Foto exclusiva del derrumbe
Foto exclusiva del derrumbe

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, a cargo de María del Rosario Selvatici, autorizó en las últimas horas el reingreso parcial y condicionado de propietarios y ocupantes del complejo de Parque Patricios que resultaron afectados por el derrumbe de la losa sobre el estacionamiento subterráneo.

Según indicaron fuentes judiciales, la medida se decidió tras la evaluación técnica y la inspección ocular coordinada entre la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias y profesionales externos.

El reingreso contempla únicamente a los residentes del Sector 2 incluidos en las áreas habilitadas por disposición oficial. Las fuentes consultadas aclararon que la habilitación no supone el levantamiento total de la clausura ni autoriza el acceso general a todo el complejo: la restricción sobre la zona donde colapsó la estructura central sigue restringida.

El acceso de los damnificados será coordinado por efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes verificarán la identidad de los ingresantes y su vínculo con los departamentos correspondientes.

El estacionamiento subterráneo de un
El estacionamiento subterráneo de un edificio presenta graves daños tras el colapso estructural

El Cuerpo de Bomberos de la Ciudad acompañará este procedimiento en los casos que requieran supervisión adiciona. Además, se dispuso una consigna policial permanente en el perímetro que permanece clausurado, con el objetivo de preservar la integridad del lugar y la seguridad de quienes residen en el entorno inmediato.

Asimismo, fuentes del caso indicaron que la Dirección de Obra y el ingeniero estructuralista interviniente presentaron informes técnicos determinantes para el levantamiento parcial de la clausura, luego de una serie de inspecciones y verificaciones en el sitio. La medida se inscribe en el marco de la investigación penal en curso y de la prosecución de tareas de reparación y control bajo supervisión profesional.

No obstante, la continuidad de las restricciones busca garantizar la seguridad de las personas y el resguardo de pruebas mientras avanza el esclarecimiento del incidente. El operativo de acceso y custodia seguirá vigente hasta tanto se completen las pericias y se determine la viabilidad de nuevas habilitaciones dentro del complejo de Parque Patricios.

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