Crimen y Justicia

Así reaccionó Santiago Martínez de “Love is Blind” al recibir 15 años de prisión por el intento de femicidio a Emily Ceco

La participante del reality show había denunciado a su ex esposo en febrero de 2025

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El exparticipante del reality show Love is Blind fue sentenciado por el intento de femicidio de su ex pareja Emily Ceco (El Trece)

Santiago Martínez, el exparticipante del reality show Love is Blind acusado por el intento de femicidio de su expareja, Emily Ceco, fue condenado este miércoles a 15 años de prisión. Y la reacción del hombre de 30 años en la sala de los Tribunales de Morón se viralizó.

Apenas escuchó el fallo, Martínez giró la cabeza hacia un costado, con el rostro endurecido, y enseguida asintió en silencio, mientras recibía el apoyo de su equipo de defensores. Los policías se acercaron, lo esposaron y lo escoltaron fuera de la sala.

La condena dictada coincidió con el pedido formulado en la jornada de alegatos por el abogado de la víctima, Roberto Castillo.

El proceso judicial incluyó varias audiencias en las que se reconstruyeron los episodios de violencia de género sufridos por Ceco y por otras mujeres que también declararon ante el tribunal. Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el del padre del propio acusado, quien solicitó que su hijo asumiera la responsabilidad por sus actos.

Emily Ceco habló luego de que su ex marido fuera condenado a 15 años de prisión por violencia de género (Video: Puro Show- El Trece)

Apenas conocida la sentencia, Emily Ceco habló entre lágrimas ante las cámaras de Puro Show (El Trece): “No lo puedo creer. Siento que ya terminó. No quiero festejar porque está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz”.

También mencionó a otras mujeres que, según su relato, fueron víctimas de Martínez: “Se hizo justicia por mí. Se hizo justicia por Nicole, se hizo justicia por Carolina, se hizo justicia por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Tal vez no se saben sus nombres, pero también lo sufrieron”.

El caso

El caso comenzó en febrero de 2025, cuando Ceco denunció a Martínez por violencia de género e intento de homicidio. Durante el proceso judicial, la joven relató con detalle los episodios vividos, incluido el día en que, según su testimonio, el acusado intentó estrangularla.

En su exposición, se refirió a los primeros signos de agresividad, que surgieron hacia el segundo mes de relación, y a una escena de celos durante una reunión con colegas del reality. La madre de Ceco mencionó que algunos de esos momentos quedaron registrados en los capítulos del programa.

El juicio avanzó rápidamente. El tribunal analizó testimonios y pruebas, entre ellas los aportados por otras exparejas de Martínez, quienes también denunciaron situaciones de violencia. Ceco contó que durante la audiencia sintió miedo y nerviosismo, y que la presencia y las reacciones de la familia del acusado la inquietaron: “Mientras yo declaraba, se escuchaba a la madre riéndose, las agresiones a través de las redes sociales de parte de familiares de él. De eso tengo miedo. Yo quería irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

En el tramo final del proceso, Martínez pidió disculpas y aseguró que aún amaba a su ex esposa. Esta declaración provocó la reacción del hermano de la víctima, quien le recriminó en voz alta: “Tanto que la amabas, casi la matás, la cagaste a trompadas, cagón”. La propia Ceco relató que su hermano nunca pierde la calma, pero que en ese momento actuó movido por el dolor de la familia.

Tribunales de Morón
El tribunal de Morón impuso 15 años de prisión a Santiago Martínez por el intento de femicidio

Ceco también habló de lo “reparador” de la condena, aunque confesó que teme por su seguridad y la de su familia cuando Martínez recupere la libertad. “Después de estar 15 años en prisión, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga”, reconoció.

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