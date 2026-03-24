Crimen y Justicia

Tres policías de Tucumán fueron grabados jugando a la pelota mientras estaban de servicio: los sancionaron

Un video registrado por cámaras de seguridad en pleno centro de San Miguel de Tucumán mostró a los agentes de la fuerza local compartiendo unos minutos de fútbol con un joven bajo la lluvia

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Tucumán: sancionaron a policías que jugaban a la pelota en la calle durante su servicio

Tres agentes de la Policía de Tucumán fueron sancionados con la apertura de un sumario luego de que se viralizara un video donde se los observa jugando a la pelota con un joven en la vía pública en pleno centro de la capital provincial.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad durante la madrugada lluviosa del 18 de marzo, muestran a los uniformados junto a un civil bajo la lluvia en el cruce de Crisóstomo Álvarez y Congreso, a pocos metros de la Casa Histórica.

La escena, que transcurrió cerca de las 4, desató distintas reacciones en la comunidad y llevó a que las autoridades dispusieran 30 días de arresto como sanción disciplinaria para los efectivos, de acuerdo con lo informado por Contexto Tucumán.

De fondo, durante el transcurso del video, se escucha la voz de la mujer que filma a otro celular en lo que parece ser el grupo de Whatsapp donde se comenzó a difundir el video. Con un tono de frustración, la testigo pronuncia en voz baja “no te la puedo creer...”, para luego añadir una segunda observación: “Se le escapó otra vez”.

Las imágenes circularon con rapidez en diversas plataformas digitales y motivaron cuestionamientos sobre el accionar de los policías durante su servicio.

Las autoridades también citaron a declarar a la persona que captó y publicó el video. El caso dividió opiniones entre quienes consideran que los efectivos se apartaron de sus funciones y quienes interpretan la escena como un momento espontáneo sin consecuencias graves. El debate cobró fuerza en redes sociales y motivó mensajes de apoyo hacia los sancionados.

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