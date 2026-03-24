Crimen y Justicia

La abogada argentina detenida en Brasil por racismo se enfrentará hoy a la Justicia del país vecino

Agostina Páez cumple con un arresto domiciliario en Río de Janeiro luego de un episodio de discriminación ocurrido en enero. La defensa anticipó que va a pedir su regreso a Argentina si se extiende el debate

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La abogada retenida en Brasil
La abogada retenida en Brasil se reencontró con su familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy se llevará a cabo la primera audiencia procesal que tiene como protagonista a la abogada argentina, Agostina Páez, retenida en Brasil desde el 14 de enero pasado por realizar gestos racistas hacia un ciudadano brasileño.

La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad y videos que rápidamente circularon por las redes sociales. Desde aquel episodio y luego de tres denuncias penales por discriminación, la joven de 29 años quedó bajo prisión domiciliaria en un departamento alquilado en Río de Janeiro a la espera de la primera audiencia.

Por la conducta que tuvo a la salida de un boliche en el barrio de Ipanema, Páez podría recibir hasta 15 años de cárcel, solicitados en este caso por la querella. “La extensión de la audiencia dependerá de lo que pase, puede ser que termine mañana mismo (es decir hoy) y que tengamos una deficinición, o que el juez siga en otro día”, explicó la abogada de la acusada Carla Junqueira. Días atrás había detallado a Infobae a las Nueve que la pena solicitada responde a tres delitos por lo que trabajaban para "evitar el peor escenario“.

En diálogo con ATP Stream, ayer, la letrada adelantó que si el juicio se extiende mucho más pedirá “que se revoquen las cautelares para que pueda volver a Argentina y seguir desde acá”. Para contextualizar la situación que atraviesa Páez, Junqueira mencionó que existen 297 personas detenidas por este delito en Brasil, en su mayoría, locales.

La Justicia de Brasil había dictado las siguientes medidas cautelares: tobillera electrónica y prohibición de abandonar el país. “Los brasileros entienden que ella fue privilegiada por poder responder con tobillera, porque los otros estan efectivamente encarcelados. Pero al no poder volver al país, capaz eso sí haya sido un poco de respuesta a clamor sociales”, sostuvo. Sin embargo, aclaró que “son pocos los argentinos o extranjeros que pueden terminar presos en Brasil por esto”; por lo general, regersan a sus países.

“Es muy dificil generar expectativas, pero si uno analiza estrictamente la parte técnica ella debería poder volver y la condena deberia ser baja. Lo que va a pasar no sabemos", anticipó Junqueira. La estrategia legal apunta a que la abogada pueda salir del país caribeño, mientras la Justicia define su situación penal. En relación con una posible pena que incluya la prohibición de volver a pisar Brasil, la abogada explicó: “No necesariamente pueda darse eso. Puede surgir, sí, pero no estaba pedido. No es algo que la Fiscalía o la querella hayan solicitado”.

El material es de las cámaras de seguridad del bar de Ipanema y se logra ver el comportamiento del mozo denunciado por la defensa. Agostina Páez está en un domicilio en Río de Janeiro y es monitoreada con una tobillera electrónica

Mariano Páez viajó a Brasil para acompañar a su hija en la audiencia clave. Describió el actual estado emocional en el que se encuentra ella como “una depresión profunda”. “Ni a mí me contesta el celular por dos o tres días porque no se levanta de la cama”, reveló a TN y agregó que Agostina esta siendo acompañada por psicólogos y psiquiatras.

Durante la entrevista, Páez expresó su preocupación no solo por la salud de su hija, sino también por la magnitud de la pena solicitada: “Creo que el pedido de 15 años es una locura, no es un crimen”. Además acusó a las autoridades provinciales que le soltaron la mano. “No tengo apoyo del Gobierno ni de Santiago del Estero, nadie se comunicó”. En ese sentido, explicó que solo mantuvo contacto con la Cancillería, que le confirmó estar al tanto del caso, pero sin capacidad de intervención directa.

Hoy se resolverá si la causa se eleva a juicio. En los días previos a la audiencia, Agostina ofreció disculpas por lo sucedido: “He tenido una reacción equivocada dejándome llevar por el enojo y estoy pagando las consecuencias de eso”. Según indicó Noticias Argentinas, la parte acusatoria, la Fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones en la primera audiencia en el Tribunal Penal número 37, a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte.

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