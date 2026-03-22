Crimen y Justicia

Un productor rural fue asesinado delante de su esposa en un violento asalto en Corrientes

Tres delincuentes lo atacaron en su estancia, situada en el paraje Yurucuá. Estaban encapuchados y vestidos con ropa de trabajo. Por el momento no hay detenidos

Guardar
La camioneta de la víctima
La camioneta de la víctima fue hallada abandonada en Yapeyú

Un productor rural de 75 años fue asesinado este viernes por la noche en su estancia, situada en el paraje Yurucuá, en el sur de la provincia de Corrientes, cuando al menos tres delincuentes armados irrumpieron en la propiedad y lo balearon delante de su esposa.

El ataque, ocurrido en una zona rural cercana a la localidad de La Cruz, quedó marcado por la violencia y la impunidad con la que actuaron los asaltantes. Según información de Radio Sudamericana, el hecho sucedió cerca de las 20.30, mientras la víctima y su pareja, de 72 años, cerraban los portones del establecimiento.

En ese momento, tres hombres encapuchados y vestidos con ropa de trabajo sorprendieron a la pareja. Prácticamente sin mediar palabra, dispararon al productor dos veces, en el tórax y en el muslo, y lo golpearon en la cabeza. El hombre murió en el acto. La esposa fue reducida y encerrada en una habitación.

Los ladrones luego recorrieron la vivienda y se llevaron 2.400.000 pesos en efectivo. También sustrajeron la camioneta Ford Ranger gris del productor, la cual usaron para escapar y luego abandonaron cerca de la localidad de Yapeyú. Durante la huida, arrojaron los teléfonos celulares de la pareja en un balde con agua, lo que demoró que se pudiera dar aviso a la Policía.

La mujer, que permaneció encerrada durante varias horas, salió de la estancia a la mañana siguiente y caminó hasta la Ruta Provincial 145 para pedir ayuda. Un vecino la asistió y contactó a las autoridades. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró una escena que mostraba la violencia del ataque y la presencia de cartuchos de escopeta calibre 16 en un lavatorio, lo que indica que los atacantes estaban preparados para un enfrentamiento.

La zona donde ocurrió el crimen carece de señal telefónica y vigilancia, lo que dificultó una respuesta rápida. Tras el hallazgo de la camioneta, se desplegó un operativo policial en la región para intentar dar con los responsables. Hasta el momento, no hay detenidos.

El caso fue caratulado como “homicidio calificado en ocasión de robo en despoblado y en banda”. La investigación está a cargo de la comisaría de La Cruz junto a la fiscalía de turno.

El episodio generó conmoción en el sector agropecuario local y motivó un comunicado de la Sociedad Rural de La Cruz, que expresó su repudio y pidió mayor seguridad en las zonas rurales.

El comunicado de la Sociedad
El comunicado de la Sociedad Rural de La Cruz

“La Sociedad Rural de La Cruz manifiesta su más enérgico repudio ante el lamentable y violento hecho ocurrido, que terminó con la vida de un productor agropecuario de nuestra comunidad”, comenzó el comunicado.

Y siguió: “Este acto de extrema gravedad no solo enluta a una familia, sino que genera una profunda preocupación en todo el sector productivo y en la sociedad en su conjunto. No podemos permanecer indiferentes ante hechos de esta naturaleza, que atentan contra la vida, el trabajo y la paz social”.

Desde la entidad gremial agropecuaria reclamaron la captura de los homicidas: “Solicitamos a las autoridades competentes el pronto y total esclarecimiento de lo sucedido, así como el accionar firme de la justicia para que los responsables sean identificados y reciban la sanción que corresponde”.

Por último, pidieron mayor seguridad en el ámbito rural: “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de nuestros productores y con la necesidad urgente de garantizar condiciones de seguridad que permitan desarrollar nuestras actividades en un marco de tranquilidad y respeto”.

Tras conocerse la noticia, en las redes sociales también se multiplicaron los mensajes de lamento y despedida hacia la víctima, que era conocido como “Pitoi”.

Temas Relacionados

CorrientesLa CruzHomicidiosRobosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Una policía federal murió tras ser baleada en la cabeza por su hijo de 15 años durante una discusión

El caso ocurrió este sábado en Villa Gobernador Gálvez. La víctima tenía 44 años

Una policía federal murió tras

Quilmes: dos jóvenes de 21 y 22 años intentaron escapar de un asalto en moto, chocaron y están en estado crítico

Las víctimas habían salido a comprar a un kiosco cuando fueron interceptados. Familiares y allegados piden colaboración de testigos y registros de cámaras

Quilmes: dos jóvenes de 21

Un integrante de una banda de sicarios dominicana fue capturado al llegar a la Argentina: la caída de “Emerson”

Cristian López (32) fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza apenas descendió del avión procedente de Europa. La Justicia de su país lo buscaba por un crimen cometido en 2024

Un integrante de una banda

“Estaba llorando”: los policías que encontraron a la nena de 2 años de Córdoba relataron el momento del hallazgo

Se trata de los oficiales Lucas Badra y Franco Cabrera, ascendidos el viernes por el gobernador Martín Llaryora. Detallaron el instante en que la menor salió del medio del monte y la emoción que sintieron

“Estaba llorando”: los policías que

Leda, la famosa líder espiritual, denunció estafas a sus seguidores con falsos videos suyos hechos con IA

La rosarina, conocida por sus milagrosos dotes de sanación, pidió a la Justicia que investigue los casos y advirtió que puede haber cientos de víctimas

Leda, la famosa líder espiritual,
DEPORTES
Independiente perdió 2-1 ante el

Independiente perdió 2-1 ante el Talleres de Carlos Tevez y no pudo volver a la victoria en el Torneo Apertura

La lupa sobre la jugada del arquero Nahuel Losada en Vélez-Lanús que encendió el debate: por qué no fue expulsado

El rotundo giro de una ex tenista que se volcó al contenido erótico tras su retiro: “Estoy orgullosa de mi cuerpo”

La impactante lesión de un jugador de rugby que quedó los dientes colgando: su particular reacción

Defensa y Justicia le ganó 2-0 a Unión de Santa Fe y quedó segundo en la Zona A del Torneo Apertura

TELESHOW
Santiago del Moro habló sobre

Santiago del Moro habló sobre el futuro de Andrea del Boca en Gran Hermano y reveló cuándo regresará a la casa

Se conocieron imágenes del detrás de escena del videoclip de María Becerra y Katseye: risas, elogios e impactantes looks

La respuesta de Tini Stoessel al romántico álbum que Rodrigo de Paul le dedicó: “Lo más lindo que me pasó en la vida″

Sofía Solá, la hija de Maru Botana, anunció que venderá toda la ropa de su placard

Maxi López sorprendió al revelar cuál fue la mayor cantidad de dinero que ganó en un mes

INFOBAE AMÉRICA

Dengue golpea con más fuerza

Dengue golpea con más fuerza a adolescentes en Panamá

Frente frío altera el clima y activa avisos meteorológicos en Panamá

La dictadura cubana anunció el segundo apagón general en la isla en menos de una semana

Las marcas apuestan por dibujos amigables para destacar frente al minimalismo y sumar calidez

La dictadura cubana expresó su disposición a un “diálogo serio y responsable” con Estados Unidos