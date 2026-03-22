Un productor rural fue asesinado delante de su esposa en un violento asalto en Corrientes

La camioneta de la víctima fue hallada abandonada en Yapeyú

Un productor rural de 75 años fue asesinado este viernes por la noche en su estancia, situada en el paraje Yurucuá, en el sur de la provincia de Corrientes, cuando al menos tres delincuentes armados irrumpieron en la propiedad y lo balearon delante de su esposa.

El ataque, ocurrido en una zona rural cercana a la localidad de La Cruz, quedó marcado por la violencia y la impunidad con la que actuaron los asaltantes. Según información de Radio Sudamericana, el hecho sucedió cerca de las 20.30, mientras la víctima y su pareja, de 72 años, cerraban los portones del establecimiento.

En ese momento, tres hombres encapuchados y vestidos con ropa de trabajo sorprendieron a la pareja. Prácticamente sin mediar palabra, dispararon al productor dos veces, en el tórax y en el muslo, y lo golpearon en la cabeza. El hombre murió en el acto. La esposa fue reducida y encerrada en una habitación.

Los ladrones luego recorrieron la vivienda y se llevaron 2.400.000 pesos en efectivo. También sustrajeron la camioneta Ford Ranger gris del productor, la cual usaron para escapar y luego abandonaron cerca de la localidad de Yapeyú. Durante la huida, arrojaron los teléfonos celulares de la pareja en un balde con agua, lo que demoró que se pudiera dar aviso a la Policía.

La mujer, que permaneció encerrada durante varias horas, salió de la estancia a la mañana siguiente y caminó hasta la Ruta Provincial 145 para pedir ayuda. Un vecino la asistió y contactó a las autoridades. Cuando la Policía llegó al lugar, encontró una escena que mostraba la violencia del ataque y la presencia de cartuchos de escopeta calibre 16 en un lavatorio, lo que indica que los atacantes estaban preparados para un enfrentamiento.

La zona donde ocurrió el crimen carece de señal telefónica y vigilancia, lo que dificultó una respuesta rápida. Tras el hallazgo de la camioneta, se desplegó un operativo policial en la región para intentar dar con los responsables. Hasta el momento, no hay detenidos.

El caso fue caratulado como “homicidio calificado en ocasión de robo en despoblado y en banda”. La investigación está a cargo de la comisaría de La Cruz junto a la fiscalía de turno.

El episodio generó conmoción en el sector agropecuario local y motivó un comunicado de la Sociedad Rural de La Cruz, que expresó su repudio y pidió mayor seguridad en las zonas rurales.

El comunicado de la Sociedad Rural de La Cruz

“La Sociedad Rural de La Cruz manifiesta su más enérgico repudio ante el lamentable y violento hecho ocurrido, que terminó con la vida de un productor agropecuario de nuestra comunidad”, comenzó el comunicado.

Y siguió: “Este acto de extrema gravedad no solo enluta a una familia, sino que genera una profunda preocupación en todo el sector productivo y en la sociedad en su conjunto. No podemos permanecer indiferentes ante hechos de esta naturaleza, que atentan contra la vida, el trabajo y la paz social”.

Desde la entidad gremial agropecuaria reclamaron la captura de los homicidas: “Solicitamos a las autoridades competentes el pronto y total esclarecimiento de lo sucedido, así como el accionar firme de la justicia para que los responsables sean identificados y reciban la sanción que corresponde”.

Por último, pidieron mayor seguridad en el ámbito rural: “Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de nuestros productores y con la necesidad urgente de garantizar condiciones de seguridad que permitan desarrollar nuestras actividades en un marco de tranquilidad y respeto”.

Tras conocerse la noticia, en las redes sociales también se multiplicaron los mensajes de lamento y despedida hacia la víctima, que era conocido como “Pitoi”.