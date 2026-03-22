Crimen y Justicia

Mendoza: una nena abrió la puerta de su casa y fue atacada a tiros

El hecho ocurrió en el departamento de Godoy Cruz. La policía investiga un posible ajuste de cuentas

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Una nena de 11 años
Una nena de 11 años fue atacada a balazos al abrir la puerta de su casa y buscar al agresor

Una niña de 11 años fue baleada este sábado por la tarde en el departamento mendocino de Godoy Cruz, en un violento episodio que es investigado por la Policía y que podría estar vinculado con un tiroteo ocurrido días atrás en la misma zona.

El hecho se registró alrededor de las 19:20 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Martín Coronado y El Carrizal. Vecinos del lugar alertaron al 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego y observar a un hombre que escapaba corriendo inmediatamente después de los disparos.

Según relató la madre de la menor a los efectivos policiales, todo comenzó cuando alguien golpeó la puerta de la casa. Su hija salió a atender y, en ese momento, se produjeron los disparos que la dejaron herida en una mano y en una pierna. La escena generó conmoción en el barrio, donde los vecinos intentaron asistir rápidamente a la víctima.

En un primer momento, la menor fue trasladada por sus familiares al Hospital Lencinas. Posteriormente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado dispuso su derivación al Hospital Notti, donde quedó internada. Los médicos constataron que presentaba heridas de arma de fuego en la pierna izquierda y en una de sus manos, por lo que permanece bajo observación.

En el lugar del ataque trabajó personal de la Policía de Mendoza, junto a efectivos de la Unidad Investigativa Departamental y Policía Científica. Durante las pericias, se hallaron varias vainas servidas calibre 9 milímetros, lo que permitió avanzar en la reconstrucción del hecho.

Además, se realizó un relevamiento en viviendas y comercios cercanos con el objetivo de obtener imágenes de cámaras de seguridad que ayuden a identificar al agresor y establecer la secuencia del ataque.

De acuerdo con los testimonios recabados, el sospechoso vestía una campera azul con capucha y una bermuda de jean. Tras efectuar los disparos, huyó a pie y hasta el momento no ha sido detenido, por lo que es intensamente buscado por las autoridades.

La causa fue caratulada como “lesiones con arma de fuego” por el Ministerio Público Fiscal. Una de las principales líneas de investigación apunta a determinar si el ataque guarda relación con un tiroteo ocurrido la semana pasada en la calle Renato Della Santa, también en Godoy Cruz.

El hecho ocurrió en una
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Martín Coronado y El Carrizal (Google Maps)

Los investigadores no descartan que se trate de un ajuste de cuentas o un conflicto previo, en el que la menor habría resultado herida de manera circunstancial.

Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta y conmovida por lo sucedido, a la espera de avances en la investigación que permitan esclarecer el hecho y dar con el responsable.

Tiroteo fatal en Las Heras

El miércoles pasado, un joven de 23 años fue asesinado a tiros en el barrio Buena Vista, en el departamento de Las Heras, en un hecho que la Justicia investiga como un posible ajuste de cuentas vinculado a conflictos previos en la zona.

Por el crimen, la Policía detuvo a dos sospechosos, un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de la fiscalía de Homicidios. La víctima fue identificada como Leandro David Ontivero.

El caso se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de disparos y una persona gravemente herida. Al arribar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con familiares del joven, quienes señalaron que el ataque podría estar relacionado con disputas anteriores con personas del barrio.

De acuerdo con la reconstrucción inicial de los investigadores, el hecho se habría desencadenado en medio de una riña ocurrida en un descampado cercano. En ese contexto, Ontivero recibió un disparo en el cuello. A pesar de la gravedad de la herida, logró trasladarse por sus propios medios hasta su vivienda, donde finalmente se desplomó.

Minutos después, personal médico constató su fallecimiento en el lugar. La escena fue preservada para el trabajo de Policía Científica, cuyos peritos realizaron las tareas correspondientes y hallaron vainas servidas, elementos clave para avanzar en la investigación.

En paralelo, efectivos policiales llevaron adelante una serie de allanamientos en el barrio Buena Vista, con el objetivo de dar con los responsables. Durante los operativos se secuestraron armas de fuego y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Como resultado de estos procedimientos, fueron detenidos los dos principales sospechosos del crimen. Ambos permanecen a disposición de la Justicia mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades de cada uno de los implicados.

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