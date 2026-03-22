El video del crimen en la puerta de un boliche de San Miguel: hay cuatro patovicas detenidos

El video del ataque patovica en el boliche de San Miguel donde mataron a un hombre

Alexis Oscar Rogers tenía 51 años y murió en la vereda de un local bailable del partido bonaerense de San Miguel. Por el crimen hay cuatro patovicas del boliche detenidos acusados de haber ahorcado a la víctima durante una pelea. Este domingo por la tarde se conocieron las imágenes del hecho.

Todo sucedió la madrugada de este sábado, alrededor de las 3, cuando policías de la Comisaría 2ª de San Miguel de la Policía Bonaerense llegaron a la esquina de R. Peña y Paunero tras un llamado de emergencia y hallaron el cuerpo de Rogers en la vereda, el local con las puertas cerradas y un grupo de personas desesperadas.

En el video al que accedió Infobae se ve lo sucedido: la víctima, vestida de bermudas y canguro oscuros, estaba junto a otras personas en la puerta del local, entre ellas dos hombres de 23 y 46 años, todos con la intención de ingresar al boliche ubicado en la esquina de R. Peña y Paunero.

El personal de seguridad del local les negó el acceso, y Rogers, cuando se aprestaba a irse junto a sus acompañantes, dio media vuelta y le dijo algo a uno de los empleados de seguridad. La respuesta fue una cachetada y luego la discusión se transformó en un enfrentamiento físico.

El cuerpo de la víctima sobre la vereda

En ese contexto, mientras la pelea se desarrollaba, la víctima colapsó en la vereda y murió en el acto.

En la causa interviene la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, a cargo de Lorena Carpovich, que dispuso la aprehensión de los cuatro empleados del local nocturno señalados como responsables del homicidio.

Los detenidos fueron identificados como Horacio Ariel García(49), Kevin Iván Hostar(22), Roberto Muñoz(36) y Pablo Francisco Urquiza(50). Fuentes del caso dijeron a este medio que fueron indagados por el delito de homicidio y la fiscal pidió la conversión de las aprehensiones en detenciones.

El hecho ocurrió en el Bar Sutton, en San Miguel

La hipótesis inicial indica que la causa de muerte podría ser una asfixia mecánica —es decir, la obstrucción del aire por presión física sobre el cuello—, aunque la confirmación definitiva depende de la autopsia que fue ordenada de inmediato por la fiscalía.

Las autoridades secuestraron el sistema de videovigilancia (DVR) y los teléfonos celulares de los involucrados, elementos que serán sometidos a peritajes para reconstruir los momentos previos y posteriores al hecho.

El bar fue clausurado después del incidente

En paralelo, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del bar y confirmó que puso a disposición de la Justicia las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.