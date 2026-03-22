Crimen y Justicia

Detuvieron a cuatro patovicas acusados de ahorcar a un hombre en un boliche de San Miguel

La víctima fue identificada como Alexis Oscar Rogers, de 51 años. Según testigos, habría intentado ingresar al local cuando ya había cerrado sus puertas

Guardar
El hecho ocurrió en el
El hecho ocurrió en el Bar Sutton, en San Miguel

Cuatro empleados de seguridad de un bar del partido bonaerense de San Miguel fueron detenidos en las últimas horas, acusados de haber participado en el homicidio de un cliente de 51 años, quien murió en la vereda del local tras una violenta confrontación ocurrida durante la madrugada.

La Justicia investiga las circunstancias del hecho, mientras aguarda el resultado de la autopsia para determinar con precisión la causa de la muerte.

El episodio tuvo lugar en la puerta del bar Sutton, ubicado en la intersección de las calles Las Heras y Paunero, indicó Primer Plano Online.

La víctima fue identificada como Alexis Oscar Rogers, domiciliado en la localidad de Bella Vista, quien se presentó en el lugar acompañado por otras dos personas, entre ellas, su hijo de 23 años.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Rogers intentó ingresar al local cuando ya se encontraba cerrado. En ese contexto, el personal de seguridad le negó el acceso, lo que derivó en una discusión que rápidamente escaló a una pelea física.

Según informó el sitio de noticias, la víctima se trenzó a golpes de puño con uno de los empleados y luego intervino el resto de los hombres de seguridad, quienes intentaron reducirlo.

El bar fue clausurado después
El bar fue clausurado después del incidente

La secuencia ocurrió en plena vereda del comercio y quedó parcialmente registrada por cámaras de seguridad, tanto privadas como públicas. Testigos clave, entre ellos los acompañantes de la víctima, aportaron datos para reconstruir los momentos previos a la muerte.

Si bien aún se aguardan los resultados de la autopsia ordenada por la fiscalía, los primeros indicios indican que Rogers podría haber fallecido por asfixia mecánica. Esta hipótesis sugiere que habría sido reducido mediante una maniobra que comprometió su respiración, aunque será el análisis forense el que confirme o descarte esta posibilidad.

A partir de los testimonios recolectados y el análisis preliminar de las imágenes, la fiscal Lorena Carpovich, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°21 de Malvinas Argentinas, dispuso la detención de cuatro empleados de seguridad del local.

Los imputados fueron identificados como Horacio Ariel García (49), Kevin Iván Hostar (22), Roberto Muñoz (36) y Pablo Francisco Urquiza (50), quienes permanecen alojados a la espera de ser indagados.

Durante los procedimientos posteriores al hecho, los investigadores secuestraron dispositivos de grabación (DVR) y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes, con el objetivo de reconstruir con mayor precisión la dinámica de la agresión y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

En paralelo, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del bar y confirmó que puso a disposición de la Justicia las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en la zona.

La causa fue caratulada como homicidio y continúa en etapa investigativa. Los pesquisas no descartan que puedan surgir nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de las pruebas.

Los vidrios del bar quedaron
Los vidrios del bar quedaron destrozados tras incidente entre los patovicas y uno de los clientes, que terminó ahorcado

Temas Relacionados

San MiguelHomicidiosúltimas noticias

Últimas Noticias

Mendoza: una nena de 11 años abrió la puerta de su casa y fue atacada a tiros

El hecho ocurrió en el departamento de Godoy Cruz. La Policía investiga un posible ajuste de cuentas

Mendoza: una nena de 11

Arrestaron a un integrante de la organización criminal “Los Menores” de Rosario luego de usurpar viviendas

La disposición afecta a un barra de Rosario Central acusado por integrar la banda criminal Los Menores. “Chami” Mendoza fue detenido por delitos de usurpación de vivienda, custodia de armas y extorsión bajo la presunta protección del líder prófugo Matías Gazzani

Arrestaron a un integrante de

Un delincuente fingió ser discapacitado para escapar en una silla de ruedas tras intentar robar una camioneta

La detención ocurrió en Berisso luego de que el delincuente intentara engañar a las autoridades, quienes confirmaron que no tenía ninguna afección física

Un delincuente fingió ser discapacitado

Cayeron dos bandas en La Matanza que se dedicaban a robar autos y hacer entraderas: tres de ellos eran menores

El caso se destapó después de que denunciaran un robo piraña en San Justo. Las autoridades creen que estarían involucrados en, al menos, otros siete asaltos

Cayeron dos bandas en La

Detuvieron a una mujer que se hacia pasar por médica en una guardia de Santa Fe

La mujer comenzó a levantar sospechas entre colegas quienes iniciaron una denuncia. Se señalan posibles delitos de uso de documentación adulterada y falsificación de papeles oficiales para ejercer como médica

Detuvieron a una mujer que
DEPORTES
Revolución en el tenis: Wimbledon

Revolución en el tenis: Wimbledon anunció que usará el VAR por primera vez en la historia

La pelea en la NBA que recorre el mundo: jugadores sobre el público, un camarógrafo agredido y cuatro expulsados

La historia detrás del mito del colgante del Chino Maidana con el diente de Mayweather: el derechazo inolvidable que marcó la épica revancha

Jugó en la Selección y fue campeón con River Plate, aunque confiesa: “No lo disfruté como debía, me faltó patear el tablero”

Tras la victoria de Racing y la derrota de Independiente, así está la tabla del Torneo Apertura: el cronograma de la fecha 12

TELESHOW
Luke Cresswell, el creador de

Luke Cresswell, el creador de STOMP, antes de llegar a Buenos Aires tras 16 años: “El ritmo y el humor son universales”

Fabio Alberti regresa al teatro con Peperino Pómoro y revive el humor de los ‘90: “Cada día se me ocurren cosas nuevas”

El Chino Volpato relató cómo fue su lucha contra el cáncer para regresar a los escenarios: “Fue un baldazo de agua fría”

Leo Damario y Antonella Kruger, director y actriz de Solo Fanáticos: “El cine argentino no le daba lugar a mujeres así”

Pablo Echarri, el riesgo de creerse exitoso y el guiño a Guillermo Francella: “La realidad nos va juntando a todos”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu visitó uno de los

Netanyahu visitó uno de los lugares impactados por los misiles iraníes en el sur de Israel: “Estamos aplastando al enemigo”

Giorgia Meloni afronta un referéndum clave sobre la reforma judicial en Italia

Un accidente de helicóptero militar dejó al menos seis muertos y un desaparecido en Qatar

Israel suma más de 300 heridos en menos de 24 horas tras una nueva oleada de ataques iraníes

¿Es el fin de la República Islámica, o al menos no todavía?