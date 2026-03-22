Crimen y Justicia

Detuvieron a una mujer que se hacia pasar por médica en una guardia de Santa Fe

La mujer comenzó a levantar sospechas entre colegas quienes iniciaron una denuncia. Se señalan posibles delitos de uso de documentación adulterada y falsificación de papeles oficiales para ejercer como médica

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Una mujer es detenida en
Una mujer es detenida en San José de la Esquina por ejercer como médica sin título (Fuente: Rosario 3)

Una mujer de 27 años fue detenida por hacerse pasar por médica en un SAMCO (Sistema para la Atención Médica de la Comunidad). El viernes se llevaron a cabo dos allanamientos en la localidad de San José de la Esquina, provincia de Santa Fe, luego de descubrirse que ejercía sin matrícula ni título habilitante.

La causa, que incluye cargos por falsificación de documento público y uso de documentación adulterada, apunta a que la acusada habría utilizado la matrícula de un profesional fallecido, al menos desde mayo de 2025. Según Radio Casilla, utilizó esta excusa para desempeñarse como médica de guardia, de acuerdo con lo comunicado por el Colegio de Médicos de la provincia.

La investigación se llevó a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) a partir de una denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Casilda. Luego de realizar tareas investigativas, permitieron detectar las inconsistencias de la joven que trabajaba en la guardia médica.

El caso tomó estado judicial bajo el artículo 247 del Código Penal, que sanciona la usurpación de títulos y honores, mientras que la representación legal de la denunciante recayó en el doctor Fernando Braconi. El fiscal Emiliano Ehret quedó a cargo de la pesquisa, que incluye la evaluación de las primeras medidas tras confirmarse que la mujer habría cumplido guardias médicas sin acreditar los requisitos formales.

Las investigaciones

Un allanamiento se realizó en el domicilio de la sospechosa, en la calle Paso al 200, y secuestraron documentación adulterada y sellos con su nombre. Posteriormente, se llevó adelante un segundo allanamiento en otra viviendo donde no encontraron ningún elemento significativo para la causa.

La imputada ingresó al SAMCO como colaboradora durante la pandemia en 2020 y afirmó haberse graduado de médica en mayo de 2025. Las primeras dudas sobre la autenticidad de su documentación surgieron cuando un profesional notó discrepancias entre su edad y el número de matrícula que presentó.

Tras entregarse de forma voluntaria en la sede policial, quedó a disposición de la Justicia. El foco actual de la investigación se centra en determinar cuántas personas atendió y si hubo consecuencias para los pacientes, según precisó la PDI.

Guardia de SAMCO de San
Guardia de SAMCO de San José de la Esquina donde trabajaba la "falsa médica" (fuente: Rosario 3)

Condenaron a una mujer por falsificar certificados médicos

Una mujer de 27 años fue hallada culpable y condenada a 4 años de prisión domiciliaria por falsificar sellos y documentos médicos en la provincia de Tucumán. La investigación fue llevada adelante por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Público Fiscal.

La decisión judicial se dictó luego de comprobar diversas irregularidades vinculadas a la emisión fraudulenta de documentación vinculada al sector sanitario. Investigaciones previas detectaron que los sellos apócrifos y certificados falsificados habían sido utilizados en distintos procesos administrativos.

Además de la pena, la mujer tendrá que resarcir económicamente a las víctimas con un monto mínimo de $1.565.500. “La gravedad de los hechos y la multiplicidad de víctimas comprometieron especialmente la fe pública, la salud de la ciudadanía y también la honorabilidad de los profesionales que se han visto involucrados a raíz de la conducta desplegada por la señora”, comunicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Tanto el episodio de Santa Fe como el de Tucumán, exponen una modalidad delictiva que pone en jaque la confianza en el sistema sanitario y la validez de la documentación médica. El reciente fallo en Tucumán, que resultó en una condena tras comprobarse la falsificación de certificados y sellos, sienta un antecedente relevante para la investigación en Rosario.

La resolución judicial en esa provincia refuerza la importancia de sancionar la usurpación de títulos y la adulteración documental, y establece parámetros que podrían orientar el avance procesal y la eventual calificación penal en el caso detectado en San José de la Esquina.

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