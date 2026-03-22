Crimen y Justicia

Buscan a una mujer de 36 años que desapareció tras realizar una visita a una cárcel de Chaco

Fue vista por última vez el 15 de marzo, cuando se subió a una moto que era conducida por un hombre apodado “Osobuco”

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Ramona Bernardina Gómez fue vista
Ramona Bernardina Gómez fue vista por última vez el 15 de marzo, al salir del penal de Roque Sáenz Peña

Una mujer de 36 años, oriunda de la ciudad chaqueña de Presidencia Roque Sáenz Peña, en Chaco, es intensamente buscada desde el 15 de marzo por la Policía provincial luego de que su familia denunciara su desaparición y ante la falta de contacto prolongado.

Se trata de Ramona Bernardina Gómez y la denuncia fue formalizada por su madre en la Comisaría de Quitilipi, luego de varios días sin noticias. Según indicaron sus allegados, si bien en otras ocasiones Ramona se había ausentado por períodos breves, esta vez la situación genera mayor preocupación debido al contexto en el que ocurrió su desaparición.

De acuerdo con el testimonio de familiares, Ramona había viajado el domingo 15 de marzo hasta el Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña para realizar una visita. Cerca de las 17 horas, al retirarse del establecimiento, fue vista por última vez en las inmediaciones del penal.

Según relató su hermana, en ese momento un hombre a bordo de una motocicleta tipo 110 cc, de color gris, se acercó a ella. La mujer subió al vehículo y ambos se retiraron en dirección a la calle 51. Desde entonces, no se volvió a saber nada de su paradero.

El hombre fue identificado como Hugo Alberto Gómez, conocido por el alias “Osobuco”, y actualmente es buscado como pieza clave para esclarecer lo sucedido.

Al momento de su desaparición, Ramona Bernardina Gómez vestía una camiseta de la Selección Argentina de Fútbol, pantalón de jean azul y zapatillas blancas con detalles rosados.

En cuanto a sus características físicas, es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros de altura, tiene tez morocha y cabello negro ondulado. Un dato relevante es que no posee teléfono celular, lo que dificulta aún más su localización.

Debido a que el hecho ocurrió en jurisdicción de Sáenz Peña, la causa quedó a cargo de la Comisaría Sexta de esa ciudad, que trabaja en conjunto con otras dependencias policiales para reconstruir los movimientos de la mujer y dar con su paradero.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y analizan tanto el entorno personal de la víctima como la identidad y antecedentes del hombre que la acompañaba al momento de desaparecer.

Mientras tanto, la familia insiste en la urgencia de encontrarla y solicita la colaboración de la comunidad.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Ramona o datos que permitan ubicar a Gómez, debe comunicarse de inmediato con el servicio de emergencias, acercarse a la comisaría más cercana o contactar a la Comisaría de Quitilipi.

El caso mantiene en vilo a la comunidad y se intensifican los operativos en distintos puntos de la provincia con la esperanza de obtener pistas firmes.

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