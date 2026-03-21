“¿Querés ganar plata?, laburá“: vecinos atraparon y golpearon a un motochorro en una playa de de Mar del Plata

El momento en que el delincuente fue detenido por la Policía e insultado por los vecinos

Vecinos de la ciudad de Mar del Plata atraparon y golpearon a un motochorro, acusado de llevar adelante una serie de robos en una playa. El delincuente finalmente fue detenido por la Policía. Su cómplice logró escapar. El arresto y la agresión al ladrón fue filmada por una testigo.

De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió el pasado jueves en la zona de Playa Chica, frente al reconocido restaurante Manolo, donde los sospechosos atacaron a una mujer para robarle una cadena. La víctima logró resistirse, lo que provocó que el resto de peatones intervinieran para atraparlo.

Tras el intento de robo, un colectivero bloqueó el paso de la moto en la que se desplazaban los ladrones, lo que permitió que varios vecinos intervinieran para evitar la fuga. Uno de los sospechosos logró escapar entre los peatones. El otro, un joven de 18 años, cayó al suelo y fue retenido hasta la llegada de la Policía.

Las personas en el lugar reconocieron a ambos hombres como responsables de robos similares minutos antes en distintos puntos de Playa Chica, según informó el medio local 0223.

De acuerdo con lo que trascendió, los autores sorprendían a sus víctimas y las detenían abruptamente para robarles cadenas, relojes y teléfonos. Un video difundido en redes sociales muestra al detenido, mientras era trasladado por la Policía tras ser agredido por los vecinos. En las imágenes que ilustran esta nota se observa cómo una mujer lo grita y otro hombre le pega un golpe de puño, ante la presencia de los efectivos policiales que habían concurrido al lugar.

“Si querías una cadena, trabajá. A mis hijos se les murió el padre e igual trabajan. Si querés plata, trabajá”, le gritó la mujer, visiblemente alterada y molesta por la serie de asaltos. Luego del golpe de puño, según se ve, el delincuente trata de correr como puede para protegerse pero rápidamente fue retenido por los agentes de la Policía marplatense.

En Mar del Plata, vecinos retienen a un presunto motochorro en un sendero costero junto al mar, previo a la intervención policial.

El caso quedó a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso la apertura de una causa por robo y ordenó medidas para localizar al segundo implicado, que permanece prófugo. La moto en la que se movilizaban los delincuentes fue secuestrada.

Ataque motochorro en Lomas de Zamora

Un violento robo ocurrió en la zona céntrica del partido de Lomas de Zamora: motochorros armados balearon en la pierna a un motociclista para sustraerle el vehículo.

De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la escena se desplegó alrededor de las 18 de este miércoles y un testigo registró en video el momento exacto desde el interior de un vehículo.

Todo sucedió en la intersección de Colombres y Posadas, a unas 15 cuadras del centro de Lomas de Zamora, un punto clave donde los vecinos venían advirtiendo sobre robos reiterados vinculados a una motocicleta roja.

El video, al que tuvo acceso Infobae, capta el instante en que, luego de perseguirlo por varias cuadras, los ladrones dejaron una moto de gran porte tirada en el asfalto y los dos motochorros, ambos con cascos, ocuparon el centro de la calle.

Uno de los ladrones, vestido con una campera negra y casco rojo con negro, sostenía un arma de fuego y apuntó hacia la víctima, amenazándola para que se aleje de su moto.

En ese momento, pasó un auto gris por la zona y la visión del teléfono que grabó el ataque se vio interrumpida durante un breve instante. Cuando el teléfono se levanta de nuevo, una segunda moto, tipo cross y de color rojo, apareció con dos ocupantes, uno de ellos con campera azul. Al mismo tiempo, el sujeto del casco verde regresó apresurado al lugar donde quedó la moto caída y se fue rápidamente con el rodado robado.

Según confiaron fuentes del caso, la víctima recibió un disparo en la pierna.

Vecinos de la zona identificaron la moto roja como la misma vinculada a episodios de robo recientes: “Ese tornado rojo anda robando hace rato por la zona”.